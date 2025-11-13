John Crane lance Performance Plus™, une nouvelle ère pour des services d’excellence dédiés aux machines tournantes

SLOUGH, Royaume-Uni, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, leader mondial des solutions pour machines tournantes et filiale de Smiths Group plc, a dévoilé ce jour John Crane Performance Plus™, un cadre de services modulaire de nouvelle génération qui permet de générer et d’optimiser des améliorations mesurables des performances.

Selon Deloitte, les temps d’arrêt non planifiés coûtent chaque année aux industriels environ 50 milliards de dollars, les pannes d’équipements représentant plus de 40 % de ces pertes. Face à la pression croissante exercée sur les industries pour maximiser la performance de leurs équipements, réduire leurs émissions et respecter des objectifs réglementaires et de développement durable de plus en plus stricts, le lancement de John Crane Performance Plus™ constitue une avancée décisive pour les aider à fonctionner de manière plus intelligente, plus sûre et plus efficace.

« Nous évoluons d’un rôle de fournisseur de composants à celui de partenaire stratégique en matière de performance. L’accent est mis sur des résultats mesurables, une disponibilité accrue, des opérations plus sûres et une réduction des émissions et des coûts totaux tout au long du cycle de vie des équipements », a déclaré Philippe Lambert, vice-président Commercial & Services chez John Crane.

Un cadre conçu pour un impact mesurable

S’appuyant sur le réseau mondial d’ingénieurs John Crane présent dans plus de 200 sites répartis dans 50 pays, John Crane Performance Plus™ allie expertise locale et portée internationale pour proposer des solutions de service sur mesure, adaptées à la réalité opérationnelle de chaque client. Ce cadre repose sur une surveillance basée sur les données, des conseils d’experts et des formations techniques pour aider les clients à réduire les temps d’arrêt, à améliorer la fiabilité et à renforcer leur résilience à long terme. Les contrats de gestion de la fiabilité des garnitures mécaniques d’étanchéité de John Crane sont au cœur de cette approche. Ces accords de service à long terme sont pensés pour aider les clients à améliorer continuellement la fiabilité et à prévoir les coûts de maintenance grâce à une surveillance et un soutien proactif en matière de garnitures mécaniques d’étanchéité.

Grâce à des outils de diagnostic avancés, comme John Crane Sense® Turbo, l’entreprise a déjà assuré plus d’un million d’heures de surveillance active à distance sur le terrain, démontrant ainsi les avantages concrets de la maintenance prédictive et de l’innovation numérique dans le domaine des turbomachines. En complément de cette expertise technologique, les spécialistes techniques de John Crane fournissent des conseils pratiques basés sur des données pour simplifier les décisions de maintenance complexes et permettre aux clients de faire des choix plus judicieux, plus rapides et plus durables. Les programmes de formation et de perfectionnement garantissent par ailleurs que les équipes des clients disposent des connaissances et de la confiance nécessaires au maintien des performances, de la sécurité et de l’efficacité à long terme.

« Les services proposés aux industries ne doivent pas être cloisonnés », a ajouté Philippe Lambert, vice-président Commercial & Services. « John Crane Performance Plus™ offre une approche intégrée et centrée sur le client qui allie technologies intelligentes, analyses basées sur des données et expertise humaine pour assurer le bon fonctionnement, la fiabilité, la sécurité et la durabilité des opérations. Telle est la définition de l’excellence du service à l’ère moderne. »

Pour plus d’informations, cliquez ici. https://www.johncrane.com/en/performance-plus

À propos de John Crane

John Crane est un leader mondial des technologies de contrôle des fluides et un innovateur en matière de solutions pour machines tournantes dans les secteurs de l’énergie et de la transformation. Son portefeuille de produits comprend des garnitures mécaniques, des accouplements de transmission de puissance et des systèmes de filtration, ainsi que des solutions de service et des diagnostics numériques avancés. Avec plus de 200 centres de service, de vente et de production répartis dans 50 pays, John Crane est un pilier essentiel de Smiths Group plc, une société de technologie industrielle cotée au FTSE 100 et engagée dans la construction d’un avenir meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smiths.com .

Contact : William Lowden : william.lowden@teamlewis.com