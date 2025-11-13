John Crane meluncurkan Performance Plus™ - era baru dalam keunggulan layanan untuk peralatan berputar

SLOUGH, Inggris Raya, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, pemimpin global dalam solusi peralatan berputar dan bisnis Smiths Group plc, hari ini meluncurkan John Crane Performance Plus™ - kerangka kerja layanan modular generasi berikutnya yang mengoptimalkan dan mendorong peningkatan kinerja yang dapat diukur secara nyata.

Menurut Deloitte, waktu henti operasi yang tidak direncanakan mengakibatkan kerugian bagi produsen industri sekitar $50 miliar setiap tahunnya, dengan kegagalan fungsi peralatan menyumbang lebih dari 40% kerugian tersebut. Ketika industri menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memaksimalkan kinerja aset, mengurangi emisi, serta memenuhi target regulasi dan keberlanjutan yang lebih ketat, peluncuran John Crane Performance Plus™ menandai langkah maju yang menentukan dalam membantu mereka beroperasi secara lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien.

“Kami tengah berevolusi dari pemasok komponen menjadi mitra strategis dalam kinerja. Fokusnya adalah pada hasil yang dapat diukur secara nyata, peningkatan waktu aktif operasi, operasi yang lebih aman, serta profil emisi dan biaya total yang lebih rendah di seluruh siklus hidup aset,” ungkap Philippe Lambert, Wakil Presiden, Komersial & Layanan, John Crane.

Kerangka Kerja yang Dibangun untuk Dampak yang Dapat Diukur secara Nyata

Dipimpin oleh jaringan insinyur global John Crane di lebih dari 200 fasilitas di 50 negara. John Crane Performance Plus™ menyatukan keahlian lokal dengan jangkauan global untuk memberikan solusi layanan yang disesuaikan yang mampu beradaptasi dengan realitas operasional setiap pelanggan. Pada intinya, kerangka kerja ini menggabungkan pemantauan berbasis data, konsultasi ahli, dan pelatihan langsung untuk membantu pelanggan mengurangi waktu henti operasi, meningkatkan keandalan, dan memperkuat ketahanan jangka panjang. Inti pendekatan ini adalah kontrak Manajemen Keandalan Segel John Crane, perjanjian layanan jangka panjang yang dirancang untuk membantu pelanggan mencapai peningkatan keandalan berkelanjutan dan biaya pemeliharaan yang dapat diprediksi melalui pemantauan dan dukungan segel proaktif.

Melalui peralatan diagnostik canggih seperti John Crane Sense® Turbo, perusahaan ini telah menyediakan lebih dari 1 juta jam pemantauan jarak jauh aktif di lapangan, yang membuktikan manfaat dunia nyata dari pemeliharaan prediktif dan inovasi digital dalam permesinan fluida berputar (turbomachinery). Bersamaan dengan wawasan berbasis teknologi ini, spesialis teknis John Crane memberikan saran praktis yang didukung data untuk menyederhanakan keputusan pemeliharaan rumit dan memungkinkan pelanggan membuat pilihan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berkelanjutan. Sebagai pelengkap, program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerangka kerja ini memastikan bahwa tim pelanggan dibekali dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mempertahankan kinerja, keselamatan, dan efisiensi dalam jangka panjang.

“Pelayanan industri tidak boleh berdiri sendiri-sendiri,” tambah Philippe Lambert, Wakil Presiden, Komersial & Layanan. “John Crane Performance Plus™ menghadirkan pendekatan terpadu yang berpusat pada pelanggan yang menyatukan teknologi pintar, wawasan data, dan keahlian manusia untuk menjaga operasi berjalan dengan lancar, dapat diandalkan, aman, dan berkelanjutan. Seperti itulah gambaran keunggulan layanan dalam era modern.”

Informasi selengkapnya dapat ditemukan di sini: https://www.johncrane.com/en/performance-plus

Tentang John Crane

John Crane merupakan pemimpin global dalam teknologi kontrol aliran dan inovator dalam solusi untuk peralatan berputar dalam industri energi dan proses. Portofolio kami mencakup segel mekanis, kopling, dan sistem filtrasi, yang didukung oleh solusi layanan canggih dan diagnostik digital. Dengan lebih dari 200 pusat layanan, penjualan, dan manufaktur di 50 negara, John Crane merupakan pilar penting Smiths Group plc, perusahaan teknologi industri FTSE 100 yang didedikasikan untuk merekayasa masa depan yang lebih baik. Pelajari selengkapnya di www.smiths.com.

Kontak: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com