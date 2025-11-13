John Crane lancia Performance Plus™, una nuova era nell’eccellenza del servizio per le macchine rotanti

SLOUGH, Regno Unito, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, leader mondiale nelle soluzioni per macchine rotanti e divisione di Smiths Group plc, ha presentato oggi John Crane Performance Plus™, un sistema di servizi modulari di nuova generazione, che ottimizza e promuove miglioramenti misurabili delle prestazioni.

Secondo Deloitte, i tempi di inattività non pianificati costano ai produttori industriali circa 50 miliardi di dollari ogni anno, di cui oltre il 40% è rappresentato da perdite legate ai guasti delle apparecchiature. Mentre le industrie si trovano ad affrontare una pressione crescente per massimizzare le prestazioni delle risorse, ridurre le emissioni e soddisfare obiettivi normativi e di sostenibilità sempre più rigorosi, il lancio di John Crane Performance Plus™ segna un passo avanti decisivo per aiutarle a operare in modo più intelligente, sicuro ed efficiente.

“Siamo vivendo una transizione da fornitori di componenti a partner strategici in termini di prestazioni. L’attenzione è rivolta a risultati misurabili, a tempi di attività più estesi, produzioni più sicure e ad un profilo di emissioni e di costi totali inferiori lungo l’intero ciclo di vita delle risorse”, ha affermato Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service di John Crane.

Un sistema creato per ottenere un impatto misurabile

Guidato dalla rete globale di ingegneri di John Crane in oltre 200 strutture presenti in 50 Paesi, John Crane Performance Plus™ unisce competenze locali e presenza globale per offrire soluzioni di assistenza personalizzate che si adattano alla realtà operativa di ogni cliente. Fondamentalmente, il sistema combina monitoraggio basato sui dati, consulenza specialistica e formazione pratica per aiutare i clienti a ridurre i tempi di inattività, aumentare l’affidabilità e rafforzare la resilienza a lungo termine. Al centro di questo approccio John Crane pone i contratti di gestione dell’affidabilità delle tenute, ovvero accordi di assistenza a lungo termine concepiti per aiutare i clienti a conseguire un miglioramento continuo nell’affidabilità e nei costi di manutenzione prevedibili attraverso un supporto ed un monitoraggio delle tenute proattivi.



Grazie a strumenti diagnostici avanzati come John Crane Sense® Turbo, l’azienda ha già realizzato oltre 1 milione di ore di monitoraggio remoto attivo sul campo, dimostrando i vantaggi concreti della manutenzione predittiva e dell’innovazione digitale nel settore delle turbomacchine. Oltre a questo know-how basato sulla tecnologia, gli specialisti tecnici di John Crane forniscono supporto pratico e basato su dati per semplificare il complesso processo decisionale relativo alla manutenzione e consentire ai clienti di fare scelte più intelligenti, rapide e sostenibili. A completamento di ciò, il programma di formazione ed aggiornamento professionale garantisce che i team dei clienti acquisiscano le conoscenze e la sicurezza necessarie per mantenere prestazioni, sicurezza ed efficienza a lungo termine.

“I servizi all’industria non devono essere divisi in compartimenti stagni”, ha aggiunto Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service. “John Crane Performance Plus™ offre un approccio integrato e incentrato sul cliente che unisce tecnologia intelligente, analisi dei dati e competenza umana per garantire operazioni fluide, affidabili, sicure e sostenibili. Ecco cosa significa eccellenza nel servizio nell’era moderna.”

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.johncrane.com/en/performance-plus

Informazioni su John Crane

John Crane è un’azienda leader mondiale nelle tecnologie di tenuta e filtrazione e innovatrice nelle soluzioni per macchine rotanti nelle industrie di processo e dell’energia. Il nostro portafoglio comprende tenute meccaniche, giunti e sistemi di filtrazione, supportati da soluzioni di assistenza avanzate e diagnostica digitale. Con oltre 200 centri di assistenza, vendita e produzione in 50 Paesi, John Crane è un pilastro fondamentale di Smiths Group plc, un’azienda di tecnologia industriale inclusa nell'indice FTSE 100 e votata a progettare un futuro migliore. Scopri di più su www.smiths.com.

