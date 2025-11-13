John Crane lança Performance Plus™ - uma nova era em excelência de serviços para equipamentos rotativos

SLOUGH, Reino Unido, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 14 de novembro de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, líder global em soluções de equipamentos rotativos e empresa do Smiths Group plc, lançou hoje o John Crane Performance Plus™ - uma estrutura de serviço modular de última geração que otimiza e impulsiona melhorias de desempenho mensuráveis.

De acordo com a Deloitte, o tempo de inatividade não planejado custa aos fabricantes industriais cerca de US$50 bilhões ao ano , com a falha de equipamentos representando mais de 40% dessas perdas. Com as indústrias enfrentando uma pressão crescente para maximizar o desempenho dos ativos, reduzir as emissões e cumprir metas regulatórias e de sustentabilidade mais rigorosas, o lançamento do John Crane Performance Plus™ é um passo decisivo para uma operação mais inteligente, segura e eficiente.

“Estamos evoluindo de um fornecedor de componentes para um parceiro estratégico em desempenho. O foco está em resultados mensuráveis, maior disponibilidade, operações mais seguras e um perfil reduzido de emissões e de custo total ao longo do ciclo de vida dos ativos”, disse Philippe Lambert, Vice-Presidente Comercial e de Serviços da John Crane.

Uma Estrutura Criada para Impacto Mensurável

Liderada pela rede global de engenheiros da John Crane em mais de 200 instalações em 50 países. O John Crane Performance Plus™ une experiência local com alcance global para fornecer soluções de serviço personalizadas que se adaptam à realidade operacional de cada cliente. Na sua essência, a estrutura combina monitoramento orientado por dados, consultoria especializada e treinamentos práticos para ajudar os clientes a reduzir o tempo de inatividade, aumentar a confiabilidade e fortalecer a resiliência a longo prazo. O foco dessa abordagem são os contratos de Gerenciamento de Confiabilidade de Selos da John Crane, contratos de serviço de longo prazo projetados para ajudar os clientes a obter melhoria contínua da confiabilidade e custos de manutenção previsíveis por meio de monitoramento proativo dos selos mecânicos e suporte técnico.

Por meio de ferramentas avançadas de diagnóstico, como o John Crane Sense® Turbo, a empresa já forneceu mais de 1 milhão de horas de monitoramento remoto ativo em campo, comprovando os benefícios reais da manutenção preditiva e da inovação digital em turbo máquinas. Juntamente com essa visão liderada pela tecnologia, os especialistas técnicos da John Crane fornecem orientações práticas e baseados em dados para simplificar as decisões complexas de manutenção e viabilizar que os clientes façam escolhas mais inteligentes, rápidas e sustentáveis. Complementando isso, o programa de treinamento e qualificação da estrutura garante que as equipes dos clientes estejam preparadas com o conhecimento e a confiança necessários para manter o desempenho, a segurança e a eficiência a longo prazo.

“A manutenção da indústria não deveria existir em silos”, acrescentou Philippe Lambert, Vice-Presidente Comercial e de Serviços. “O John Crane Performance Plus™ oferece uma abordagem integrada e centrada no cliente, que reúne tecnologia inteligente, insights baseado em dados e experiência humana para manter as operações funcionando de forma contínua, confiável, segura e sustentável. Isso é o que representa a excelência em serviços na era moderna.”

Para mais informações, visite: https://www.johncrane.com/en/performance-plus

Sobre a John Crane

John Crane é líder global em tecnologias de controle de fluxo e inovadora em soluções para equipamentos rotativos para indústrias de energia e de processo. Nosso portfólio abrange selos mecânicos, acoplamentos e sistemas de filtragem apoiados por soluções de serviços avançados e diagnósticos digitais. Com mais de 200 centros de serviços, vendas e fabricação em 50 países, a John Crane é um pilar essencial do Smiths Group plc, uma empresa de tecnologia industrial listado no FTSE 100, dedicada a desenvolver um futuro melhor por meio da engenharia. Saiba mais em www.smiths.com.