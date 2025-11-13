约翰克兰推出 Performance Plus™ ——旋转设备服务卓越新时代

英国斯劳, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为史密斯集团旗下全球领先的旋转设备解决方案供应商，约翰克兰正式发布 Performance Plus™，这是一项面向未来的模块化服务框架，旨在通过优化运维策略，实现可量化的性能提升。



根据德勤研究，工业制造企业每年因非计划停机造成的经济损失高达500亿美元，其中设备故障占比超过40%。在当前工业面临提升资产绩效、减少碳排放、应对日益严格的监管与可持续发展要求的背景下，Performance Plus™ 的推出标志着约翰克兰在推动客户实现智能化、安全化与高效化运营方面迈出了关键一步。



“我们正在从传统零部件供应商转型为客户绩效的战略合作伙伴。我们的核心目标是实现可衡量的运营成果，提升设备运行时间，保障安全生产，并在资产全生命周期内降低排放与总体拥有成本。”

—— Philippe Lambert，约翰克兰商业与服务副总裁



以绩效为导向的服务框架

Performance Plus™ 由约翰克兰遍布全球50个国家、超过200个服务设施的工程师团队主导，融合本地专业能力与全球资源，提供高度定制化的服务解决方案，契合客户的实际运营需求。



该框架核心集成了以下三大支柱：

• 数据驱动的状态监测：通过先进的诊断工具 John Crane Sense® Turbo，已实现超过100万小时的远程主动监测，验证了预测性维护与数字化创新在透平机械领域的实际价值。

• 专家级技术咨询：技术专家基于实时数据提供实用建议，简化复杂的维护决策，助力客户做出更智能、更高效、更可持续的运营选择。

• 技能提升与培训支持：通过系统化培训计划，确保客户团队具备长期维持设备性能、安全性与运营效率的知识与能力。

其中，密封可靠性管理合同（Seal Reliability Management Contracts）作为长期服务协议，通过主动密封监测与技术支持，帮助客户实现持续可靠性提升与维护成本的可预测性。



“工业服务不应孤立存在，”Philippe Lambert 补充道，“Performance Plus™ 提供一套集成、以客户为中心的服务方式，融合智能技术、数据洞察与人类专业知识，确保运营顺畅、可靠、安全且可持续。这就是现代服务卓越的体现。”



敬请查阅更多信息：https://www.johncrane.com/en/performance-plus

关于约翰克兰

约翰克兰是全球流体控制技术的领导者，也是能源与流体工业领域旋转设备解决方案的创新者。我们的产品组合涵盖机械密封、联轴器与过滤系统，并辅以先进的服务解决方案与数字诊断技术。约翰克兰在全球50个国家设有超过200个服务、销售与制造中心，是史密斯集团（FTSE 100工业技术公司）旗下的重要支柱，致力于通过工程技术打造更美好的未来。

联系人：William Lowden：william.lowden@teamlewis.com