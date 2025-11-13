John Crane 推出 Performance Plus™ —— 卓越旋轉設備服務的新紀元

英國斯勞, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 旋轉設備解決方案全球領導者兼 Smiths Group plc 旗下企業 John Crane 今日正式發佈 John Crane Performance Plus™，這套新世代模組化服務框架能夠優化並推動可衡量的性能提升。

根據 Deloitte 數據，意外停機導致工業製造商每年損失約 500 億美元，其中設備故障佔總損失超過 40%。隨著工業界面臨越來越大的壓力，既要極致提升資產性能、積極減排，又要符合更嚴謹的監管與可持續發展目標，John Crane Performance Plus™ 的面世代表著朝向更智能、更安全、更高效的營運邁出關鍵一步。

John Crane 商業與服務副總裁 Philippe Lambert 表示：「我們正從零件供應商升級為性能策略合作夥伴。 重點在於實現可衡量成果、提升正常運行時間、加強運作安全，並在資產全生命周期內減少排放及整體成本。」

建構可衡量影響力的服務框架

由 John Crane 橫跨 50 個國家、超過 200 個據點的全球工程師網絡主導。 John Crane Performance Plus™ 融匯當地專業智慧與國際視野，提供因應不同客戶營運實況而度身打造的服務方案。 框架核心結合數據驅動監測、專家意見與實戰培訓，有助客戶縮短停機時間、增強可靠性能並鞏固長期應變能力。 關鍵在於 John Crane 密封可靠性管理合約，這項長期服務協議旨在提供主動密封監控及支援，讓客戶能夠持續提升可靠性能，並可預測維護成本。

透過 John Crane Sense® Turbo 等先進診斷工具，公司累計已在實地提供超過 100 萬小時的主動遙距監測，證實預測性維護與數碼創新在渦輪機械方面的實際效益。 結合技術驅動的洞察分析之下，John Crane 技術專家會提供數據為本的實用建議，簡化複雜難明的維修決策，讓客戶能夠更迅速地作出更明智、更環保的選擇。 培訓及技能晉升計劃與此相輔相成，確保客戶團隊掌握必要知識，能夠滿懷信心地長遠維持設備性能、安全及效率。

商業與服務副總裁 Philippe Lambert 進一步說明：「工業服務不該存在隔閡。 John Crane Performance Plus™ 提供以客為本的整合方案，匯聚智能科技、數據洞察與專業人才，確保營運流暢可靠、安全穩妥，且可持續發展。 在現今時代，這就是卓越服務的皇牌典範。」

在此了解更多資訊：https://www.johncrane.com/en/performance-plus

關於 John Crane

John Crane 是流體控制技術的全球龍頭企業，亦是能源與流程工業中旋轉設備解決方案的創新先驅。 產品系列包括機械密封、聯軸器及過濾系統，輔以先進服務解決方案及數碼診斷支援。John Crane 於全球 50 個國家設有超過 200 個服務、銷售及製造中心，是致力打造美好未來的 FTSE 100 工業科技企業 Smiths Group plc 的核心支柱。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.smiths.com。

聯絡人：William Lowden: william.lowden@teamlewis.com