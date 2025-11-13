Selskabsmeddelelse nr. 19 – 2025

København, den 13. november 2025





Kvartalsorientering for 3. kvartal 2025

Selskabet offentliggør ikke finansiel information i kvartalsorienteringen.

Det tidligere annoncerede køb af ejendommen beliggende Måløv Byvej 229, 2760 Måløv er gennemført den 14. august 2025.



Driften af ejendommen forløber som forventet. Selskabet har siden overtagelsen haft fokus på dialog med lejerne samt at sikre en effektiv overgang af ejendomsadministrationen.



Koncernens egenkapital pr. 30. september 2025 estimeres til DKK 9,2 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 3,7.



NTR Holding-koncernen forventer i 2025 uændret en omsætning i niveauet DKK 4 mio. og et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet DKK 0 mio.



Bestyrelsen vil søge NTR Holding A/S afnoteret inden selskabets ordinære generalforsamling i 2026 og vil i samarbejde med selskabets majoritetsaktionær, Copenhagen Capital A/S, afsøge mulighederne herfor.



For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30