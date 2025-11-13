Selskabsmeddelelse nr. 19 – 2025
København, den 13. november 2025
Kvartalsorientering for 3. kvartal 2025
Selskabet offentliggør ikke finansiel information i kvartalsorienteringen.
- Det tidligere annoncerede køb af ejendommen beliggende Måløv Byvej 229, 2760 Måløv er gennemført den 14. august 2025.
- Driften af ejendommen forløber som forventet. Selskabet har siden overtagelsen haft fokus på dialog med lejerne samt at sikre en effektiv overgang af ejendomsadministrationen.
- Koncernens egenkapital pr. 30. september 2025 estimeres til DKK 9,2 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 3,7.
- NTR Holding-koncernen forventer i 2025 uændret en omsætning i niveauet DKK 4 mio. og et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet DKK 0 mio.
- Bestyrelsen vil søge NTR Holding A/S afnoteret inden selskabets ordinære generalforsamling i 2026 og vil i samarbejde med selskabets majoritetsaktionær, Copenhagen Capital A/S, afsøge mulighederne herfor.
For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30