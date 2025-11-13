Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 13.11.2025 klo 14.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet – Kaarina Ståhlberg

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kaarina Ståhlberg

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 130232/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(2): Volyymi: 1407 Yksikköhinta: 6.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 1418 Keskihinta: 6.8 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(2): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 6.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 1082 Keskihinta: 6.8 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 6.86 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1500 Keskihinta: 6.86 EUR









Erkka Repo

