Papiers Tissu KP publie ses résultats du troisième trimestre 2025

MISSISSAUGA, Ontario, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du troisième trimestre de 2025. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger.

Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T3 2025

Les revenus se sont élevés à 561,1 millions de dollars au T3 2025, contre 521,1 millions de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 40,0 millions de dollars, ou 7,7 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 85,7 millions de dollars au T3 2025, contre 65,7 millions de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 30,4 %.

s’est chiffré à 85,7 millions de dollars au T3 2025, contre 65,7 millions de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 30,4 %. Le résultat net s’est élevé à 14,6 millions de dollars au T3 2025, contre 18,0 millions de dollars au T3 2024, soit une baisse de 3,4 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2026.

« Nous avons accéléré la croissance rentable des ventes au troisième trimestre 2025, ce qui s’est traduit par une amélioration de 30,4 %, en glissement annuel, du BAIIA ajusté, qui s'élève à 85,7 millions de dollars », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « Nous sommes particulièrement satisfaits des gains de parts de marché enregistrés dans les catégories des essuie-tout et des papiers-mouchoirs, qui ont connu une croissance sur une période de 52 semaines grâce au soutien accru à la marque et aux innovations apportées dans le segment des produits haut de gamme. »

« En ce qui concerne notre segment des produits hors foyer, les ventes et la rentabilité ont augmenté à la fois en glissement annuel et d'un trimestre à l'autre, soutenues par les bonnes ventes des produits de marques grand public telles que Scotties et Cashmere sur le marché commercial. L'augmentation de notre approvisionnement interne en papier a également contribué à générer une croissance à deux chiffres du BAIIA ajusté pour ce segment. »

« Tournés vers l'avenir, nous sommes en passe d'enregistrer une troisième année consécutive de solides résultats financiers. De plus, nous avons considérablement réduit notre endettement afin de nous préparer à la prochaine phase d'investissement pour soutenir notre croissance. Ainsi, nous sommes fiers d'annoncer la construction d'une nouvelle usine moderne de papier tissu TAD, dont le début de la production est prévu pour 2028, afin de répondre à la demande croissante pour nos produits ultra-haut de gamme », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T4 2025

Pour le dernier trimestre de 2025, nous prévoyons que le BAIIA ajusté1 se situera dans la fourchette du T3 2025.

Résultats financiers de Produits Kruger au T3 2025

Les revenus se sont chiffrés à 561,1 millions de dollars au T3 2025, comparativement à 521,1 millions de dollars au T3 2024, soit une hausse de 40,0 millions de dollars, ou 7,7 %. L'augmentation des revenus est principalement due à un volume de ventes plus élevé dans le segment des produits de consommation, ainsi qu’à des prix de vente favorables dans les deux segments. Les revenus ont également bénéficié des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des produits vendus s’est établi à 460,0 millions de dollars au T3 2025, contre 437,3 millions de dollars au T3 2024, soit une hausse de 22,7 millions de dollars, ou 5,2 %. L'augmentation du coût des produits vendus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des frais généraux de fabrication supplémentaires pour investir dans nos sites, partiellement atténuée par la baisse des prix de la pâte à papier par rapport au même trimestre au cours de l'exercice précédent. Les frais de transport ont été moins élevés qu’au T3 2024, alors que les coûts d'entreposage ont augmenté, principalement en raison de la hausse des volumes de vente. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 82,0 % au T3 2025, contre 83,9 % au T3 2024.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 47,9 millions de dollars au T3 2025, comparativement à 46,5 millions de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 1,4 million de dollars, ou 3,0 %. L'augmentation est principalement due à des investissements additionnels dans les TI, à l'augmentation des effectifs et aux coûts de rémunération connexes, ce qui a entraîné une baisse des coûts contractuels, afin de soutenir la croissance. Elle a été partiellement compensée par des gains de change sur le fonds de roulement par rapport aux pertes enregistrées au T3 2024 et par une baisse des dépenses de publicité et de promotion. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,5 % au T3 2025, contre 8,9 % au T3 2024.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 85,7 millions de dollars au T3 2025, contre 65,7 millions de dollars au T3 2024, soit une hausse de 20,0 millions de dollars, ou 30,4 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des volumes de vente et des prix de vente, ainsi qu'à la baisse des coûts de la pâte à papier et des frais de transport, partiellement atténuée par la hausse des frais généraux de fabrication, des coûts d'entreposage et des frais de vente, frais généraux et frais d’administration.

Le résultat net s’est établi à 14,6 millions de dollars au T3 2025, contre 18,0 millions de dollars au T3 2024, soit une baisse de 3,4 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable à une perte de change, à une augmentation de la charge d'impôt sur le revenu, à une augmentation de la charge d'amortissement résultant du projet d'expansion de Sherbrooke, à une augmentation des charges d’intérêts et autres charges financières, éléments partiellement compensés par une augmentation du BAIIA ajusté1 et une diminution du résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle.

Liquidités de Produits Kruger au T3 2025

Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 388,6 millions de dollars au 30 septembre 2025.

Résultats financiers de PTKP au T3 2025

PTKP a enregistré un résultat net de 1,5 million de dollars au T3 2025. Le résultat net comprend un montant de 1,7 million de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars et une charge de dotation à l'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Investissement dans une nouvelle usine de papier tissu

Après avoir investi plus d'un milliard de dollars au Canada depuis 2018 pour augmenter notre capacité de production de papier tissu et accélérer la croissance de nos activités, la Société a également annoncé aujourd'hui son intention de construire, dans l’ouest des États-Unis, une nouvelle usine de papier tissu à la fine pointe de la technologie, équipée de la machine à papier TAD (through-air-dry) la plus moderne et des lignes de transformation connexes. Cette usine permettra à la Société de mieux desservir son marché américain en pleine croissance en lui offrant des produits de papier tissu ultra-haut de gamme. Le choix de l'emplacement, qui en est à l’étape finale, sera annoncé ultérieurement, en même temps que les détails relatifs à la portée du projet et à son financement. Cette nouvelle machine TAD aura une capacité de production annuelle d'environ 75 000 tonnes métriques et devrait entrer en service en 2028. Ce nouvel investissement dans le papier tissu sera réalisé au sein d'une filiale sans restriction de Produits Kruger et sous réserve de l'obtention d'un financement à des conditions satisfaisantes. Selon les prévisions actuelles, le projet devrait être financé à 40 % par des fonds propres et des incitations, et à 60 % par un emprunt de financement de projet. Cette nouvelle usine, combinée à celle de Memphis et à nos neuf autres en opération au Canada, constitue un réseau solide pour soutenir la croissance de nos activités en Amérique du Nord.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2025.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et de Produits Kruger du troisième trimestre, clos le 30 septembre 2025, disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com .

Téléconférence sur les résultats du troisième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du troisième trimestre le jeudi 13 novembre 2025, à 8 h 30, heure de l’Est.



Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677



En ligne : www.kptissueinc.com

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com .

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 20 novembre 2025, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 86584).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 20 novembre 2025 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des éléments tels que les plans visant la construction d’une nouvelle usine de papier TAD et sa capacité de production annuelle prévue, la date prévue pour le début de la production, la structure de financement anticipée du projet, ainsi que certains avantages attendus du projet. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris l’obtention d’un financement à des conditions acceptables pour le projet.. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T4 2025 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

INFORMATION :

François Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

905 812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :

Doris Grbic

Directrice, Relations avec les investisseurs

KP Tissue inc.

437 882-2596

IR@krugerproducts.ca

1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

Produits Kruger inc.

États consolidés résumés non audités de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)

30 septembre 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 149 131 119 460 Trésorerie soumise à restrictions 44 646 48 375 Créances clients et autres créances 136 394 138 177 Créances sur parties liées 79 80 Stocks 284 638 287 756 Impôt à recouvrer 5 475 3 208 Charges payées d’avance 11 042 6 383 631 405 603 439 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 425 192 1 509 592 Actifs au titre de droits d’utilisation 160 198 186 460 Autres actifs non courants 10 92 Prestations de retraite 94 938 92 661 Goodwill 152 021 152 021 Immobilisations incorporelles 39 403 42 572 Actif d’impôt différé 23 556 10 500 Total de l’actif 2 526 723 2 597 337 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 321 451 346 264 Dettes envers des parties liées 11 350 17 829 Impôt à payer 1 3 Dividendes à verser 14 726 14 308 Partie courante de la dette à long terme 97 913 54 168 Partie courante des obligations locatives 43 498 40 156 Partie courante des dettes envers des parties liées à long terme 5 800 5 800 Partie courante des provisions 6 389 4 184 501 128 482 712 Passifs non courants Dette à long terme 1 083 522 1 180 488 Obligations locatives à long terme 146 972 165 563 Dettes envers des parties liées à long terme 27 602 31 925 Provisions à long terme 8 729 9 398 Prestations de retraite 17 400 17 845 Avantages postérieurs au départ à la retraite 48 504 47 140 Total du passif 1 833 857 1 935 071 Capitaux propres Capital-actions 327 887 308 622 Surplus d'apport 395 382 395 382 Déficit (159 004 ) (171 874 ) Cumul des autres éléments du résultat global 92 280 100 177 Capitaux propres attribuable à Produits Kruger 656 545 632 307 Participations ne donnant pas le contrôle 36 321 29 959 Total des capitaux propres 692 866 662 266 Total du passif et des capitaux propres 2 526 723 2 597 337





Produits Kruger inc.

États consolidés résumés non audités du résultat net

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2025 Période de

neuf mois close le 3

0 septembre 2024 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 561 145 521 085 1 643 335 1 510 317 Charges Coût des produits vendus 459 988 437 202 1 373 175 1 262 433 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 47 906 46 533 146 277 133 145 Coûts de restructuration 29 - 3 731 219 Résultat d’exploitation 53 222 37 350 120 152 114 520 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 569 17 997 63 826 51 132 Autres charges (produits) 6 836 (5 266 ) (13 448 ) 7 152 Résultat avant impôt 24 817 24 619 69 774 56 236 Charge d'impôt exigible 242 1 768 2 050 3 149 Charge d'impôt différé 9 191 3 244 9 274 11 723 Charge d’impôt 9 433 5 012 11 324 14 872 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 15 384 19 607 58 450 41 364 Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 838 1 614 6 362 3 823 Résultat net attribuable à Produits Kruger 14 546 17 993 52 088 37 541







Produits Kruger inc.

Tableaux consolidés résumés non audités des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2025 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 15 384 19 607 58 450 41 364 Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 30 259 26 561 103 875 78 688 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 2 190 1 739 6 170 4 300 Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles - - (5 ) 269 Perte sur la cession d’actifs loués - - 23 - Perte (profit) de change 6 836 (5 266 ) (13 448 ) 8 033 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 569 17 997 63 826 51 132 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 2 844 3 680 8 417 8 964 Provisions 1 930 1 297 5 859 3 415 Charge d’impôt 9 433 5 012 11 324 14 872 Perte sur la vente d’actifs non financiers - 15 - 27 Total des éléments hors trésorerie 75 061 51 035 186 041 169 700 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie 25 097 (7 287 ) (29 471 ) (52 974 ) Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite ( 869 ) (1 154 ) (2 884 ) (3 418 ) Paiements liés aux provisions ( 655 ) - (4 679 ) (3 695 ) Paiements d’impôt, montant net ( 681 ) ( 680 ) (2 492 ) (3 121 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 113 337 61 521 204 965 147 856 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (13 451 ) (7 857 ) (23 313 ) (15 821 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet d’expansion à Sherbrooke (1 796 ) (26 740 ) (19 173 ) (116 167 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet d’expansion à Sherbrooke - (2 347 ) - (5 136 ) Aide publique reçue (31 ) - 3,119 - Achats de logiciels ( 989 ) ( 7 ) (2 083 ) ( 294 ) Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles - - - 28 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (16 267 ) (36 951 ) (41 450 ) (137 390 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme (22 017 ) 5 765 9 171 119 197 Remboursement de la dette à long terme (16 613 ) (11 852 ) (49 118 ) (33 045 ) Paiement de frais de financement différés ( 30 ) ( 83 ) ( 23 ) (1 312 ) Paiement des obligations locatives (8 738 ) (9 191 ) (25 475 ) (26 463 ) Variation de la trésorerie soumise à restrictions 31 680 (1 183 ) 3 730 (32 381 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (9 975 ) (15 460 ) (41 396 ) (38 839 ) Paiement à une partie liée - - (5 800 ) (5 800 ) Dividendes versés, montant net (8 136 ) (7 868 ) (24 205 ) (17 425 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (33 829 ) (39 872 ) (133 116 ) (36 068 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères 583 ( 637 ) ( 728 ) 1 089 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période 63 824 (15 939 ) 29 671 (24 513 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 85 307 127 154 119 460 135 728 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 149 131 111 215 149 131 111 215







Produits Kruger inc.

Résultats non audités par segments et régions

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2025 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2024 $ $ $ $ Résultats par segments Produits des activités ordinaires sectoriels Produits de consommation 468 313 429 196 1 382 725 1 255 410 PHF 92 832 91 889 260 610 254 907 Produits des activités ordinaires provenant des clients externes 561 145 521 085 1 643 335 1 510 317 Autres éléments sectoriels Produits de consommation 390 069 366 782 1 159 245 1 070 037 PHF 82 453 85 287 238 479 230 966 Siège social et autres 2 922 3 351 11 665 11 291 Total autres éléments sectoriels 475 444 455 420 1 409 389 1 312 294 BAIIA ajusté Produits de consommation 78 244 62 414 223 480 185 373 PHF 10 379 6 602 22 131 23 941 Siège social et autres (2 922 ) (3 351 ) (11 665 ) (11 291 ) Total du BAIIA ajusté 85 701 65 665 233 946 198 023 Rapprochement du résultat net : Dotation aux amortissements 32 450 28 300 110 045 82 988 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 569 17 997 63 826 51 132 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles - - 18 269 Pertes sur la vente d’actifs non financiers - 15 - 27 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite - - - (881 ) Coûts de restructuration, montant net 29 - 3 731 219 Perte (profit) de change 6 836 (5 266 ) (13 448 ) 8 033 Résultat avant impôt 24 817 24 619 69 774 56 236 Charge d’impôt 9 433 5 012 11 324 14 872 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 15 384 19 607 58 450 41 364 Produits des activités ordinairess par régions Canada 301 360 282 222 889 217 827 363 États-Unis 259 785 238 863 754 118 682 954 Total des produits 561 145 521 085 1 643 335 1 510 317





Papiers Tissu KP inc.

États résumés non audités des situations financières

(en milliers de dollars canadiens)

30 septembre 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Dividendes à recevoir 1 801 1 798 1 801 1 798 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 69 500 69 517 Total de l’actif 71 301 71 315 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1 801 1 798 Total du passif 1 801 1 798 Capitaux propres Actions ordinaires 22 934 22 762 Surplus d’apport 144 819 144 819 Déficit (115 635 ) (116 673 ) Cumul des autres éléments du résultat global 17 382 18 609 Total des capitaux propres 69 500 69 517 Total du passif et des capitaux propres 71 301 71 315





Papiers Tissu KP inc.

États résumés non audités du résultat net

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action)

Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2025 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2024 $ $ $ $ Quote-part du résultat 1 700 2 259 6 372 4 758 Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur (264 ) (278 ) (827 ) (847 ) Quote-part du résultat mis en équivalence 1 436 1 981 5 545 3 911 Profit de dilution 114 107 323 500 Résultat net 1 550 2 088 5 868 4 411 Résultat de base par action 0,15 0,21 0,59 0,44 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 10 007 057 9 979 383 10 000 087 9 973 463







Papiers Tissu KP inc.

Tableaux résumés non audités des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2025 Période de

neuf mois close le

30 septembre 2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net 1 550 2 088 5 868 4 411 Éléments hors trésorerie Quote-part du résultat mis en équivalence (1 436 ) (1 981 ) (5 545 ) (3 911 ) Profit de dilution (114 ) (107 ) (323 ) (500 ) Total des éléments hors trésorerie (1 550 ) (2 088 ) (5 868 ) (4 411 ) Diminution de la dette envers une entité détenue - (376 ) - (660 ) Remboursements d’impôt, montant net - 376 - 660 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation - - - - Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Dividendes reçus, nets 1 739 1 743 5 229 5 239 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 1 739 1 743 5 229 5 239 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes versés, nets (1 739 ) (1 743 ) (5 229 ) (5 239 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 739 ) (1 743 ) (5 229 ) (5 239 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - -



