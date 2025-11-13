Papiers Tissu KP déclare un dividende trimestriel de 0,18 $ par action ordinaire

NON DESTINÉ À LA PUBLICATION AUX ÉTATS-UNIS

NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

MISSISSAUGA, Ontario, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) (PTKP) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action ordinaire. Ce dividende sera payable le 15 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2025, sous réserve des lois applicables.

Les dividendes versés pourront être considérés comme « admissibles » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale semblable.

Ce dividende est déclaré en lien avec l’annonce d’une distribution trimestrielle correspondante faite par Produits Kruger inc. (Produits Kruger), une société dans laquelle PTKP détient une participation de commanditaire.

Plan de réinvestissement des dividendes

PTKP a un plan de réinvestissement des dividendes (PRD) en vertu duquel les actionnaires admissibles peuvent choisir de voir les dividendes en espèces réinvestis dans des actions ordinaires supplémentaires de PTKP. Aux termes du PRD, PTKP réinvestit automatiquement pour les actionnaires participants les dividendes en espèces de PTKP dans des actions ordinaires nouvellement émises, et ce, à un cours par action ordinaire correspondant à 100 % au cours moyen pondéré des actions ordinaires pendant cinq jours avant la date de versement des dividendes.

Seuls les actionnaires canadiens sont admissibles à participer au PRD, et ce plan est assujetti à des restrictions et prescriptions supplémentaires. Nous encourageons les actionnaires intéressés à prendre connaissance du texte intégral du PRD, qui se trouve sur le site Web de PTKP au www.kptissueinc.com .

Les actionnaires qui désirent participer au PRD devraient communiquer avec leur courtier, institution financière ou autre représentant par l’entremise duquel leurs actions ordinaires sont détenues afin de déterminer leur admissibilité, d’obtenir des directives appropriées sur l’inscription et de s’assurer de respecter tout délai ou exigence imposé par un tel courtier, institution financière ou représentant.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie environ 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca