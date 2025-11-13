Dynacor annonce des ventes et un BAIIA records au troisième trimestre de 2025

MONTRÉAL, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX-DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 non audités pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

« Ce troisième trimestre solide reflète la détermination de notre équipe à livrer de solides résultats opérationnels, plus représentatifs de la performance habituelle de Dynacor », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Malgré les perturbations dans les approvisionnements en minerai durant les deux premières semaines du trimestre, nous sommes en bonne voie d’atteindre, voire de dépasser, nos prévisions annuelles de production et de résultats financiers. La hausse du prix de l’or et la performance soutenue de l’usine ont permis d’établir plusieurs nouveaux records financiers, dont un BAIIA trimestriel record. Grâce à nos flux de trésorerie élevés et au renforcement de notre équipe de direction, nous continuons à créer de la valeur pour nos actionnaires par l’exécution disciplinée de nos projets de croissance. Nous entendons poursuivre sur cette lancée au quatrième trimestre et en 2026 ».

Frais saillants de T3-2025

Opérations robustes malgré deux semaines de blocages routiers par des mineurs artisanaux en juillet : Traitement du minerai à pleine capacité à partir de la mi-juillet (429 tpj), pour un total de

39 479 tonnes traitées. Production de 28 948 onces d’or équivalentes, en ligne avec les niveaux historiques récents.

Solides résultats financiers attribuables à la hausse des prix réalisés de l’or : Ventes record de 100,5 millions $ en T3-2025, comparativement à 76,2 millions $ en T3-2024. Marge brute d’opération de 11,7 millions $ (11,7% des ventes) en T3-2025, comparativement à 10,3 millions $ (13,6% des ventes) en T3-2024. BAIIA 2 record de 9,0 millions $ en T3-2025, comparativement à 8,9 millions en T3-2024. Dépenses non récurrentes totalisant 0,6 million $. Résultat net de 5,5 millions $, comparativement à 5,9 millions $ en T3-2024. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 6,6 millions $, similaire à T3-2024. Marge brute monétaire record de 440 $ par once d’or équivalente vendue 3 .



Faits saillants de T3-2025 (suite)

Avancement des projets d’expansion à rendement élevé: Équateur : le 14 juillet 2025, la Société a finalisé l’acquisition de 100 % des actions de l’usine de traitement Svetlana et des actifs liés pour une contrepartie totale de 9,75 millions $. L’acquisition comprend des plans de modernisation et d’augmentation graduelle de la capacité de production à 300 tonnes par jour (tpj), avant d’augmenter progressivement à 500 tpj. Les premiers traitements de minerai sont actuellement prévus en T4-2026. Depuis, l’équipe de Dynacor intègre la nouvelle filiale en Équateur sur trois fronts : corporatif, opérationnel et communautaire. Le cadre corporatif continue de progresser, notamment en ce qui concerne les aspects bancaires, fiscaux et juridiques. Des évaluations techniques de l’usine ont été réalisées, et le processus d’appel d’offres est en cours. Une séance de participation communautaire s’est tenue en septembre afin d’informer la communauté locale de l’usine Svetlana du plan de gestion environnementale de Dynacor. Sénégal : la construction de l’usine pilote de 50 tpj progresse conformément à l’échéancier, les premiers modules de l’usine devant être livrés sur site à la mi-novembre. Les premiers traitements de minerai sont prévus vers la fin de T1-2026. Ghana: préparation en cours des propositions officielles relatives aux opérations projetées de Dynacor pour le Goldbod et les organismes gouvernementaux du Ghana.

Poursuite de la création de valeur pour les actionnaires : versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, soit un rendement en dividendes de 3,46 % selon le cours actuel de l’action.

versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, soit un rendement en dividendes de 3,46 % selon le cours actuel de l’action. Santé, sécurité et environnement : 4 781 heures de formation en santé, sécurité et environnement ont été dispensées à l’équipe de Veta Dorada.

Perspectives 2025 vs. résultats réels

La Société confirme ses prévisions révisées pour 2025, telles que publiées le 11 août 2025 :

Ventes entre 340 et 350 millions $ (cumul : 260,2 millions $).

Résultat net entre 14 et 17 millions $ (cumul : 14,1 millions $).

Production entre 105 000 et 110 000 onces d’or équivalentes (AuEq) (cumul : 80 953 onces AuEq).

Dépenses liées aux autres projets de 3 millions $ pour réaliser le plan de croissance 2025

(cumul : 1,2 million $).

La Société prévoit que les dépenses d’investissement totales de 2025 seront inférieures aux prévisions révisées, soit environ 12 millions $ au Pérou et au Sénégal et 17 millions $ en Équateur, certaines dépenses prévues devant être complétées en 2026.

Les prévisions reposent sur les hypothèses suivantes :

(1) Aucune augmentation de la capacité de traitement et un approvisionnement constant en minerai.

(2) Prix moyen de l’or sur le marché compris entre 3 200 $ et 3 400 $ l’once.

(3) La teneur du minerai fourni pourrait varier en fonction de l’évolution du prix de l’or et des conditions d’achat.

Comme la majeure partie du coût des ventes de la Société est liée à l’achat quotidien de minerai, sa marge et son résultat net sont influencés par le niveau d’inventaire au début du trimestre, par la tendance graduelle du prix de l’or et par l’approvisionnement en minerai au cours de la période.

Aperçu opérationnel

Pour les périodes de

trois mois closes les

30 septembre, Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre, 2025 2024 2025 2024 Volumes traités (en tonnes) 39 479 47 721 120 973 134 662 Tonnes par jour 429 519 443 491 Onces produites

(en onces d’or équivalentes) 28 948 30 002 80 953 90 135

Au cours du troisième trimestre de 2025, malgré les perturbations de l’approvisionnement en minerai durant la première moitié de juillet en raison de barrages routiers érigés par des mineurs artisanaux en signe de protestation, la Société a traité plus de 39 000 tonnes (429 tpj en moyenne). À titre comparatif, le débit de traitement s’élevait à 519 tpj au troisième trimestre de 2024, période durant laquelle la capacité avait temporairement été augmentée d’environ 10 % pour atteindre 550 tpj. En excluant la perturbation temporaire causée par les barrages, la Société aurait traité plus de 43 000 tonnes (472 tpj en moyenne), conformément aux niveaux historiques récents.

La production cumulée depuis le début de l’année a également été affectée par le plus faible tonnage traité au deuxième trimestre de 2025, en raison des couvre-feux imposés aux mineurs artisanaux dans le nord du Pérou, ainsi que par l’approvisionnement en minerai de plus faible teneur au premier trimestre de 2025.

Aperçu financier

Pour les périodes de

trois mois closes les

30 septembre,

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre,

(in $'000) (non audité) 2025 2024 2025 2024 Ventes 100 515 76 181 260 189 211 345 Coût des ventes (88 793 ) (65 838 ) (232 345 ) (181 860 ) Marge brute d’opération 11 722 10 343 27 844 29 485 Frais généraux et d’administration (3 513 ) (2 040 ) (9 232 ) (5 871 ) Autres projets (234 ) (320 ) (1 225 ) (861 ) Résultat opérationnel 7 975 7 983 17 387 22 753 Produits nets de charges financières 219 254 731 611 Radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation - - (8 ) (18 ) Gains (pertes) de change 13 8 1 678 (176 ) Résultat avant impôts sur le résultat 8 207 8 245 19 788 23 170 Impôts exigibles (2 914 ) (2 759 ) (6 103 ) (8 177 ) Impôts différés 163 385 389 160 Résultat net et global 5 456 5 871 14 074 15 153 Résultat par action De base 0,13 $ 0,16 $ 0,34 $ 0,41 $ Dilué 0,12 $ 0,16 $ 0,33 $ 0,41 $

Résultats trimestriels T3-2025

Au cours du troisième trimestre de 2025, le prix de l’or est passé d’environ 3 300 $/once en août à environ 3 700 $/once en septembre. Cette hausse a eu un impact positif sur la performance financière du trimestre, particulièrement en septembre.

Les ventes totales se sont élevées à 100,5 millions $, comparativement à 76,2 millions $ au troisième trimestre de 2024. L’augmentation de 24,3 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+29,0 millions $), partiellement contrebalancée par une baisse des volumes d’onces d’or vendues (-4,7 millions $) en raison du plus faible tonnage de minerai traité.

La marge brute d’opération en T3-2025 a atteint 11,7 millions $ (11,7 % des ventes), comparativement à 10,3 millions $ (13,6 % des ventes) en T3-2024. Tant le niveau que l’évolution du prix de l’or ont affecté notre marge brute d’opération. Celle du T3-2025 a également été affectée par des dépenses non récurrentes, incluant des frais de réorganisation.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 3,5 millions $ au T3-2025, contre 2,0 millions $ en T3-2024. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction et la hausse des salaires visant à renforcer les capacités et les processus de gestion dans le contexte de l’expansion internationale, ainsi que par des dépenses non récurrentes liées à la réorganisation.

Les autres projets représentent les dépenses engagées par la Société pour dupliquer son modèle d’affaires unique dans la même juridiction ou dans d’autres juridictions. Ces coûts sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont engagés, jusqu’à ce que les projets atteignent l’étape de construction, moment à partir duquel ils sont capitalisés.

Une provision d’impôt de 2,8 millions $ a également été comptabilisée au T3-2025, un niveau similaire à celui de l’exercice précédent. Le taux d’imposition effectif continue d’être influencé par les effets sur la charge d’impôt courante et différée des fluctuations entre le sol péruvien et le dollar américain, la monnaie fonctionnelle de la Société. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement l’impôt différé à la fin de chaque période.

Résultats cumulés au T3-2025

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le prix de l’or est passé d’environ 2 700 $/once en janvier à environ 3 700 $/once en septembre, ce qui a eu un effet positif sur les résultats financiers de la Société pour la période.

Les ventes totales pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 se sont élevées à un niveau record de 260,2 millions $, comparativement à 211,3 millions $ pour la même période en 2024. L’augmentation de 48,9 millions $ s’explique par un prix moyen de l’or plus élevé (+75,2 millions $), partiellement compensée par une baisse des quantités d’onces d’or vendues (-26,3 millions $).

Depuis le début de l’exercice, la marge brute d’opération ainsi que les frais généraux et administratifs ont été affectés par des dépenses non récurrentes totalisant 2,4 millions $, incluant 0,8 millions $ en éléments hors trésorerie, liées à des activités de réorganisation et de rationalisation des actifs, ainsi qu’à des coûts associés aux assemblées spéciales et annuelles des actionnaires tenues en T2-2025.

Aperçu des flux de trésorerie, fonds de roulement et liquidités

(En '000 $) (non audité) Pour les périodes de

trois mois closes les

30 septembre,

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre,

2025 2024 2025 2024 Activités opérationnelles Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur la trésorerie 6 601 6 678 16 556 18 144 Variation des éléments du fonds de roulement (12 947 ) 3 665 (6 110 ) 11 468 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (6 346 ) 10 343 10 446 29 612 Activités d’investissement Acquisition de l’usine Svetlana (9 948 ) - (9 948 ) - Variation des placements à court terme 2 998 - 5 998 - Acquisitions d’immobilisations, nettes des cessions et autres (3 262 ) (1 322 ) (5 384 ) (3 622 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (10 212 ) (1 322 ) (9 334 ) (3 622 ) Activités de financement Émission d’actions ordinaires - - 20 433 - Rachats d’actions ordinaires (541 ) (934 ) (1 703 ) (3 829 ) Dividendes payés (1 219 ) (934 ) (3 543 ) (2 841 ) Autres 104 19 178 143 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 656 ) (1 849 ) 15 365 (6 527 ) Variation de l'encaisse au cours de la période (18 214 ) 7 172 16 477 19 463 Effet des fluctuations de taux de change sur l'encaisse (297 ) 46 581 8 Encaisse à l’ouverture de la période 55 388 34 734 19 819 22 481 Encaisse à la clôture de la période 36 877 41 952 36 877 41 952

Activités d’investissement

Le 14 juillet 2025, la Société a complété l’acquisition de 100% des actions de l’usine de traitement Svetlana et des actifs liés pour une contrepartie totale de 9,75 millions $, et a engagé des frais de transaction de 0,2 million $.

En T3-2025, Dynacor a investi 3,2 millions $ en immobilisations, dont 1,7 million $ consacré à la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal et 0,9 million $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine.

La Société utilisera principalement le solde du produit de l’émission d’actions ordinaires de T1-2025 pour financer la construction de l’usine pilote au Sénégal.

Fonds de roulement et liquidités

Au 30 septembre 2025, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 77,6 millions $, incluant 36,9 millions $ en encaisse (58,9 millions $, incluant 25,8 millions $ en encaisse et placements à court terme au 31 décembre 2024).

La hausse du prix de l’or a contribué à l’augmentation des ventes, entraînant une hausse des besoins en fonds de roulement, principalement en raison de la hausse des comptes d’IGV à recevoir et des stocks.

État de la situation financière

Au 30 septembre 2025, l’actif total s’élevait à 166,6 millions $ (125,3 millions $ au 31 décembre 2024). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2024 résultent de l’augmentation importante de la trésorerie à la suite de l’émission d’actions ordinaires en février 2025, de la hausse des comptes clients liée au moment de l’encaissement des créances commerciales, ainsi que des ajouts aux immobilisations corporelles découlant de l’acquisition de l’usine de traitement Svetlana. L’augmentation du total des passifs découle principalement de la comptabilisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations enregistrées dans le cadre de l’acquisition de Svetlana.

(in $'000) (non audité) Au 30 septembre Au 31 décembre, 2025 2024 Encaisse 36 877 19 819 Placements à court terme - 5 999 Comptes recevables 30 941 23 747 Stocks 29 182 29 376 Frais payés d’avance 961 361 Impôt à recevoir 1 040 - Immobilisations corporelles 48 375 26 160 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18 575 18 570 Actifs au titre des droits d’utilisation 646 1 070 Autres actifs à long terme - 159 Total des actifs 166 597 125 261 Créditeurs et frais courus 21 321 18 185 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 15 133 3 732 Impôt à payer - 2 125 Passifs d’impôts différés 176 565 Obligations locatives 689 1 108 Rémunération à base d’actions 493 389 Capitaux propres 128 785 99 157 Total des passifs et des capitaux propres 166 597 125 261

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

1 Tous les montants dans ce communiqué sont en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait des arrondis.

2 « Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement » est une mesure de rendement non conforme aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité). Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital. Le BAIIA est calculé à la page 15 du rapport de gestion (MD&A) de la Société pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2025, avec des informations supplémentaires présentées à la section 18, « Mesures non conformes aux IFRS ».

3 Marge brute d’opération « Marge brute monétaire par once d’or équivalente » est en US$ et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de rendement non conforme aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité). Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La marge brute d’exploitation par once AuEq est calculée à la page 13 du rapport de gestion (MD&A) de la Société pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2025, avec des informations supplémentaires présentées à la section 18, « Mesures non conformes aux IFRS ».