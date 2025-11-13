GenoSafe étend son leadership en expertise analytique avec l’ouverture de nouveaux laboratoires aux standards internationaux pour soutenir la filière des thérapies innovantes

Évry-Courcouronnes, le 13 novembre 2025 - GenoSafe, la CRO (Contract Research Organization) française spécialisée dans la caractérisation et l’évaluation des médicaments de thérapie innovante, inaugure aujourd’hui ses nouveaux laboratoires de 1 200 m² au Génopôle d’Evry, conçus selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou Good Manufacturing Practices – GMP).

Ces nouveaux espaces renforcent la capacité de GenoSafe à soutenir ses partenaires sur l’ensemble du cycle de développement, du laboratoire à la commercialisation, tout en garantissant les plus hauts standards en vigueur pour le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité de médicaments tels que les médicaments de thérapie génique, cellulaire, les vaccins innovants et les thérapies à base d’ADN/ARN.

Des capacités analytiques renforcées pour répondre aux standards internationaux

Grâce à ces laboratoires, GenoSafe peut accompagner de manière encore plus efficace ses partenaires – biotechs, industrie pharmaceutique, laboratoires et institutions – dans la conception, la validation et la réalisation des méthodes analytiques nécessaires au contrôle des médicaments de thérapie génique et cellulaire. Ils permettront également à l’entreprise de renforcer son offre dans un périmètre plus vaste comprenant les vaccins thérapeutiques, les ARN, anticorps monoclonaux et autres thérapies innovantes. Des recrutements seront prévus en 2026 lors de la mise en opérations de ces nouvelles installations.

« Ces nouveaux laboratoires illustrent notre ambition : offrir un environnement scientifique et réglementaire à la pointe des exigences internationales pour les médicaments de thérapie innovante. C’est une nouvelle étape dans la croissance de GenoSafe et dans la structuration de la filière française des biothérapies », déclare Serge Braun, Président de GenoSafe.

Une expertise française au rayonnement international

Créée en 2003 par Généthon et l’AFM-Téléthon, GenoSafe évolue au sein du Genopole d’Évry-Courcouronnes, premier biocluster français dédié aux biotechnologies. La société accompagne toutes les étapes du développement de traitements innovants, de la recherche préclinique jusqu’à la mise sur le marché, en intervenant sur tous les différents aspects du développement analytique :

Études précliniques et cliniques

Contrôle qualité

Support réglementaire et validation analytique (conformément aux réglementations en vigueur)





Avec quelques 50 collaborateurs et plus de 70 % de son activité à l’international (dont 40 % aux États-Unis), GenoSafe collabore avec des clients dans plus de 15 pays, a participé à plus de 90 études précliniques et cliniques et a contribué à plusieurs projets européens majeurs tels que CureCN, UshTher, Net4CGD, Target-AMD et ARDAT.

« Chez GenoSafe, nous allions expertise scientifique et agilité pour proposer des solutions analytiques sur mesure, conçues et réalisées dans nos propres laboratoires. De la start-up biotech aux leaders mondiaux, nous guidons chaque partenaire vers la réussite de ses développements », affirme Alain Lamproye, Directeur Général de GenoSafe.

Un ancrage fort dans l’écosystème d’Évry et du Genopole

L’inauguration s’est tenue en présence de Stéphane Beaudet, Maire d’Évry-Courcouronnes et Président du Genopole, et de représentants de l’AFM-Téléthon et de Généthon, partenaires historiques de l’entreprise.

« L’agrandissement de GenoSafe est une excellente nouvelle pour le Genopole et pour l’ensemble du territoire. Il confirme le rôle moteur d’Évry-Courcouronnes dans l’innovation en santé et dans le développement des thérapies de demain », souligne Stéphane Beaudet, Maire d’Évry-Courcouronnes et Président du Genopole.

À propos de GenoSafe

GenoSafe est une CRO analytique française spécialisée dans les médicaments de thérapie innovante, avec une forte expertise dans les thérapies génique et cellulaire. La société couvre l’ensemble des analyses précliniques et cliniques ainsi que le contrôle qualité des médicaments, en développant et validant ses méthodes analytiques conformément aux Bonnes Pratiques (BPL, BPF, BPC).

Depuis sa création en 2003 par Généthon et l’AFM-Téléthon, GenoSafe accompagne toutes les étapes du développement de produits innovants et contribue au développement de projets à fort impact scientifique et sociétal, tant au niveau national qu’international.

Avec environ 50 collaborateurs, GenoSafe apporte chaque année son support à une cinquantaine de clients actifs dans le monde.

