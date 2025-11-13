MHRA genehmigt klinische Studie von BetaGlue Therapeutics für YntraDose™ bei nicht resezierbarem lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (uLA-PDAC)

MAILAND, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (im Folgenden „BetaGlue“ oder „das Unternehmen“) ist ein auf Onkologie spezialisiertes Unternehmen, das eine innovative Radiotherapie-Lösung für die gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass die britische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (MHRA) die Durchführung einer klinischen Studie zu YntraDose™ bei Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem, duktalem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) genehmigt hat.

Bei der Studie handelt es sich um eine frühe Machbarkeitsuntersuchung zur Bewertung der Sicherheit und Leistung von YntraDose™ bei Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem, duktalem Pankreaskarzinom. LA-PDAC stellt nach wie vor ein bedeutendes gesundheitliches Problem dar, für das ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Die Inzidenz dieser Erkrankung steigt seit den späten 1990er Jahren jährlich um etwa ein Prozent und wird voraussichtlich bis 2030 die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein.

„Die MHRA-Genehmigung ist ein entscheidender Meilenstein in der klinischen Entwicklung von YntraDose™ und bringt uns unserem Ziel, innovative Therapien in der Onkologie voranzubringen, einen großen Schritt näher“, so Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue Therapeutics. „Mit dieser Genehmigung können wir im ersten Quartal 2026 unsere erste klinische Studie im Vereinigten Königreich starten. Das ist ein bedeutender Schritt, um Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, einer der aggressivsten und tödlichsten Krebsarten, eine neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten. Wir sind stolz auf das Engagement unseres Teams und unseres Clinical Advisory Boards und danken den Zulassungsbehörden für die konstruktive Zusammenarbeit.“

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose® für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt. YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose

YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert. Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com LinkedIn: Hier