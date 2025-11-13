La MHRA approuve la demande d’essai clinique de BetaGlue Therapeutics pour YntraDose™ dans le traitement du cancer du pancréas localement avancé non résécable (uLA-PDAC)

MILAN, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (« BetaGlue » ou la « Société »), une société d’oncologie en phase clinique développant une solution innovante de radiothérapie pour le traitement ciblé des tumeurs solides, annonce ce jour que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA, de l’anglais « Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ») du Royaume-Uni (RU) a approuvé la demande d’essai clinique pour YntraDose™ dans le traitement de l’adénocarcinome canalaire pancréatique localement avancé non résécable (LA-PDAC).

L’étude clinique est une étude clinique de faisabilité précoce qui visera à évaluer l’innocuité et l’efficacité du traitement chez les patients atteints d’un adénocarcinome canalaire pancréatique localement avancé non résécable. Le LA-PDAC constitue un problème de santé majeur et un besoin médical non satisfait. L’incidence du LA-PDAC a augmenté de 1 % par an depuis la fin des années 1990, et il devrait devenir la deuxième cause de mortalité liée au cancer d’ici 2030.

« L’autorisation accordée par la MHRA marque une étape décisive dans le développement clinique d’YntraDose™ et représente une avancée significative dans notre engagement en faveur de l’innovation en oncologie », a déclaré Alexis Peyroles, PDG de BetaGlue Therapeutics. « Cette autorisation nous permet de lancer notre première étude clinique au Royaume-Uni au premier trimestre 2026, marquant ainsi une étape cruciale vers la mise à disposition d’une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints d’un cancer du pancréas localement avancé non résécable, l’une des tumeurs malignes les plus agressives et les plus mortelles. Nous sommes fiers du dévouement dont font preuve notre équipe et notre comité consultatif clinique, et nous adressons toute notre reconnaissance aux autorités réglementaires pour leur collaboration. »

À propos de BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics est une société d’oncologie en phase clinique développant une technologie de plateforme de radiothérapie innovante pour le traitement localisé et ciblé des tumeurs solides non résécables, appelée YntraDose®. Cette technologie fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre du traitement du LA-PDAC et présente un potentiel supplémentaire dans d’autres indications.

À propos d’YntraDose

Le dispositif YntraDose est un traitement locorégional (TLR) destiné à l’ablation percutanée par radiofréquence des tumeurs solides non résécables. Il s’agit d’une technologie innovante qui vise à administrer une dose de rayonnement ciblée à l’aide de microsphères d’yttrium-90 injectées directement dans la tumeur, dans une matrice adhésive permettant de maintenir les microsphères Y-90 en place.

Site Internet : https://betaglue.com/