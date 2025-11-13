Selskabsmeddelelse nr. 57/2025
|13. november 2025
Dansk Metal bakker op om AL Sydbank A/S
Sydbank A/S har modtaget oplysning om, at Dansk Metal på sigt ønsker at øge deres ejerandel i Sydbank A/S, så Dansk Metal opnår en ejerandel på ca. 10 % af det fusionerede pengeinstituts (AL Sydbank A/S) aktiekapital. Dansk Metal opnår ved fusionen en ejerandel på 7,76 % af AL Sydbank A/S.
Bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby udtaler: ”Vi glæder os over opbakningen fra Dansk Metal, da det er med til at sikre en stabil og langsigtet ejerstruktur”.
