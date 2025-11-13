Une nouvelle technologie permet aux hôpitaux canadiens de faire progresser la recherche transformatrice en toute sécurité

DARTMOUTH, Nova Scotia, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mobia Health Innovations a annoncé aujourd’hui le lancement d’EscrowAI®, une plateforme sécurisée et respectueuse de la vie privée conçue pour aider les hôpitaux canadiens à accéder à des données essentielles de manière sûre et responsable. Soutenue par le Réseau de santé CAN, EscrowAI permet aux prestataires de soins de santé et aux chercheurs d’obtenir des informations cruciales sans compromettre la confidentialité des patients – accélérant ainsi l’innovation, améliorant les résultats pour les patients et transformant la façon dont les données sont utilisées pour appuyer les soins fondés sur des données probantes.

Développée pour protéger la vie privée, la propriété des données et la propriété intellectuelle, EscrowAI représente une avancée majeure dans l’application de l’intelligence artificielle et de l’analytique aux données cliniques réelles. Cette plateforme, protégée par brevet, offre une infrastructure moderne permettant aux hôpitaux d’exploiter leurs données en toute sécurité, d’accélérer les approbations, de favoriser la collaboration, de réduire le temps nécessaire pour tester de nouvelles solutions et de créer de nouvelles possibilités de revenus pour les établissements de santé.

Supprimer les obstacles à la collaboration en recherche clinique

Traditionnellement, les chercheurs s’appuient sur des ensembles de données désidentifiées – c’est-à-dire dépourvues d’identifiants personnels – afin de protéger la confidentialité des patients. Bien que cette approche soit efficace, elle limite souvent la qualité des recherches et entraîne des retards. Parmi les défis rencontrés :

Perte d’un contexte précieux dans les données désidentifiées, limitant la portée et la qualité des analyses

Processus long et coûteux en temps, freinant l’innovation

Préoccupations persistantes liées à la confidentialité, au transfert et à la souveraineté des données

Risques continus de réidentification des données

EscrowAI relève ces défis en permettant aux modèles d’IA et aux outils d’analyse de s’exécuter directement sur les données cliniques – sans jamais exposer d’informations sensibles. Cela garantit la confidentialité, protège la propriété intellectuelle et maintient la souveraineté des données, tout en favorisant une recherche plus rapide et plus collaborative.

Les avantages prouvés d’EscrowAI

Réduction de plus de 40 % du temps nécessaire à l’approbation des projets grâce à l’élimination de l’étape de désidentification Réduction de 30 % du temps administratif, permettant aux chercheurs de se concentrer sur la découverte Nouvelles sources de revenus pour les organisations de santé grâce à des partenariats fondés sur les données Réduction de plus de 60 % du temps requis pour tester et valider de nouvelles solutions d’IA, accélérant ainsi l’adoption d’innovations qui améliorent les soins aux patients



Mobia Health – stimuler une innovation sécurisée

Mobia Health Innovations, une entreprise canadienne de solutions technologiques, joue un rôle clé dans l’adoption et l’intégration d’EscrowAI au sein des organisations de santé canadiennes.

« Chez Mobia Health Innovations, nous nous engageons à résoudre certains des défis les plus pressants du système de santé canadien », a déclaré Nevin Pick, président de Mobia Health Innovations. « En partenariat avec le Réseau de santé CAN, nous contribuons à garantir une recherche sécurisée et collaborative qui, en fin de compte, améliorera les soins aux patients à travers le pays. »

Faire progresser l’innovation dans le système de santé canadien

En tant que principal réseau national dédié à la promotion de l’adoption des technologies canadiennes en santé, le Réseau de santé CAN joue un rôle essentiel dans la validation, l’approvisionnement et la mise à l’échelle de ces solutions au Canada et à l’international.

« Les données hospitalières sont l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour améliorer les soins offerts aux Canadiens », a déclaré Dr Dante Morra, fondateur et chef de la direction du Réseau de santé CAN. « Chaque test, traitement et résultat peut révéler de nouvelles connaissances lorsqu’il est utilisé de manière responsable. En soutenant l’introduction d’EscrowAI dans le système de santé canadien, nous permettons une recherche plus performante, une meilleure collaboration et des soins améliorés partout au pays. »

À propos de Mobia Health Innovations

Mobia Health Innovations, une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine des technologies, répond aux besoins des prestataires de soins de santé au Canada grâce à des solutions technologiques qui s’attaquent aux grands enjeux systémiques. Axée sur l’amélioration de l’accès à des soins appropriés et équitables, la réduction des temps d’attente et l’optimisation du parcours des patients, Mobia Health collabore avec des cliniciens, des organisations de santé et d’autres fournisseurs de technologies pour transformer la prestation des soins de santé.

Pour en savoir plus, visitez mobiahealth.io ou contactez Bonnie Cochrane à l’adresse bonnie.cochrane@mobiahealth.io.

À propos du Réseau de santé CAN

Le Réseau de santé CAN est une organisation nationale financée par le gouvernement fédéral, qui œuvre à favoriser l’intégration d’innovations canadiennes dans le système de santé du pays. Le Réseau collabore avec des établissements de soins de santé canadiens de premier plan – appelés Edges – afin de soutenir la mise à l’échelle des entreprises technologiques canadiennes au Canada et à l’étranger. En jumelant directement ces entreprises avec les établissements du système de santé, le Réseau de santé CAN permet la validation, l’approvisionnement et la mise à l’échelle rapides de leurs solutions partout dans le pays.