VARSOVIE, Pologne, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme PFR Deep Tech, lancé en mai 2025, bénéficie déjà d’une deuxième allocation de fonds et poursuit sans relâche sa stratégie de soutien aux technologies de pointe et à double usage. Environ 200 millions de PLN (45 millions d’euros), soit les deux tiers des fonds publics, ont déjà été engagés, avec de nouveaux accords prévus pour le premier semestre 2026. Le programme, dont la valeur totale (avec capitaux privés) atteint au moins 600 millions de PLN (150 millions d’euros), suscite un très fort engouement du marché : les candidatures et déclarations d’intention de la part d’équipes de capital-risque et d’investisseurs privés représentent environ 1 milliard de PLN (235 millions d’euros).

« La Pologne ne se contente pas de participer à la transformation technologique de l’Europe, elle contribue à en définir la direction. Avec le programme PFR Deep Tech et les allocations de capital qui suivent, nous démontrons que nous pouvons agir efficacement, avec constance et vision, en construisant une économie moderne fondée sur l’innovation et la sécurité », a déclaré Andrzej Domański, ministre des Finances et de l’Économie.

PFR Ventures, qui gère le programme PFR Deep Tech, annonce ce jour avoir investi 100 millions de PLN (23 millions d’euros) dans Balnord, un fonds de capital-risque polonais qui investit dans des entreprises à double usage de la région de la mer Baltique. 65 millions de PLN de ce montant proviennent du programme PFR Deep Tech.

Il s’agit de la deuxième allocation de fonds dans le cadre du programme PFR Deep Tech. En septembre, PFR Ventures avait annoncé un investissement de 130 millions de PLN (30 millions d’euros) dans le fonds Expeditions II, axé sur les technologies de sécurité et de défense. Des discussions sont en cours avec d’autres fonds.

« L’intérêt suscité par le programme PFR Deep Tech confirme la maturité croissante du marché polonais des investissements dans les technologies à forte valeur ajoutée. Une fois la première enveloppe déployée, nous procéderons à une évaluation afin de définir les prochaines orientations pour le développement de ce programme phare », a indiqué Mikołaj Raczyński, vice-président chargé des investissements chez PFR.

« Le programme PFR Deep Tech a attiré l’attention de plus d’une douzaine de fonds de deep tech de premier plan en Pologne et dans la région. Il s’agit d’investisseurs expérimentés, disposant d’un solide réseau de contacts dans les secteurs de la haute technologie et des technologies à double usage », a ajouté Rozalia Urbanek, membre du conseil d’administration de PFR Ventures.

PFR Deep Tech fonctionne selon le modèle des fonds de fonds : les capitaux du programme sont alloués à des fonds de capital-risque sélectionnés, qui investissent ensuite dans les projets les plus prometteurs du secteur des hautes technologies.

Source : PFR