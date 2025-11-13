Communiqué de presse

13 novembre 2025

HSBC CONTINENTAL EUROPE

Changements au sein de la direction

Andrew Wild, Directeur Général de HSBC Continental Europe, quittera ses fonctions le 31 décembre 2025 pour des raisons familiales.

Un processus de recrutement est en cours pour nommer son successeur, et de nouvelles informations seront fournies en temps utile.

Christopher Davies, actuellement Directeur Général Délégué de HSBC Continental Europe, est nommé Directeur Général par intérim de HSBC Continental Europe, à compter du 1er janvier 2026. Il travaille chez HSBC depuis 40 ans, dont les 6 dernières années en tant que Directeur Général Délégué de HSBC Continental Europe.

Joseph Swithenbank, Directeur Financier, conserve ses fonctions de Directeur Général Délégué de HSBC Continental Europe.

Michael Roberts, Directeur Général de HSBC Bank plc et Directeur Général Corporate and Institutional Banking, a déclaré : « Nous adressons à Andrew nos meilleurs vœux, mais aussi nos remerciements pour sa contribution au sein d’HSBC au cours des 20 dernières années. En tant que Directeur Général depuis 2021, Andrew a guidé avec succès HSBC en Europe continentale pendant une période de transformation importante en réussissant à rétablir le niveau de rentabilité sous-jacente ; il laisse l'entreprise dans une position de force pour la croissance future. L’Europe continentale reste un marché essentiel au sein du réseau international de HSBC et un élément clé de sa stratégie de croissance. »

