Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 13.11.2025 klo 17.30
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 130324/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (84):
Volyymi: 33215 Keskihinta: 4.00321 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 5009 Keskihinta: 4.00366 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: GSEI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.