inCruises reporta un aumento de Nuevos Socios y anuncia The Global Convention

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International anunció hoy que su marca insignia, inCruises, registró en septiembre uno de sus meses más fuertes en activaciones de Socios en la historia de la compañía.

La compañía recibió a 7,494 nuevos Socios en septiembre —el total mensual más alto en dos años—, además de un aumento significativo de Socios-Miembros. Este aumento refleja el impulso global continuo de la compañía en su misión de hacer que los viajes de lujo sean más accesibles en todo el mundo.

"Nuestro ritmo récord es el resultado del alto desempeño de nuestro equipo, así como de la respuesta entusiasta y continua de nuestros Socios”, declaró Michael Hutchison, Director General y Cofundador de inGroup. “Nuestro compromiso compartido y nuestra colaboración están generando resultados récord y una mayor confianza en lo que estamos construyendo juntos”.

Aprovechando este impulso, inCruises comenzó la venta de entradas para The Global Convention, su primera reunión mundial de Socios y Miembros, que se llevará a cabo en Belgrado, Serbia, del 18 al 20 de septiembre de 2026. La Compañía ofreció inicialmente 8,500 entradas, las cuales se agotaron en tres días, lo cual refleja el gran interés y compromiso de su comunidad global.

“La energía del campo está aumentando”, comentó Doug Corrigan, Director de Marketing de inGroup. “La impresionante respuesta inmediata a The Global Convention, un evento que se celebrará en un año, muestra cómo nuestro propósito y pasión compartidos tienen un impacto en la cultura y la comunidad de inCruises”.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y es el segundo club de viajes por suscripción más grande del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha registrado reservas para más de 600,000 huéspedes y ofrece cerca de 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts a nivel mundial. Los Miembros pueden obtener y canjear Reward Points, o Puntos de Recompensa, para ahorrar en viajes, a través de la plataforma de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inCruises continúa marcando una diferencia notable en las vidas de sus Miembros, a la vez que ofrece una oportunidad de negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La compañía está profundamente comprometida a ser socialmente responsable, apoyando de manera activa a Mercy Ships y a otras iniciativas humanitarias.