Les Fermes Cavendish lancent deux variantes originales de classiques bien connus





DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à onduler! Les Fermes Cavendish sont fières de présenter deux nouveaux produits cet automne, chacun offrant une variant originale de classiques indémodables : les Croustilles ondulées Quick Crisp et les Frites ondulées FlavourCrisp.

Le temps de la collation ne sera plus jamais le même avec les Croustilles ondulées Quick Crisp des Fermes Cavendish, une version tendance des croustilles de pommes de terre. Conçues pour une cuisson en tout juste cinq minutes à la friteuse à air, elles sont parfaites avec une trempette, pour vos invités ou à déguster en solo. Les Croustilles ondulées se joignent à la gamme révolutionnaire de produits Quick Crisp.

« Les Canadiens grignotent plus que jamais et sont à la recherche de produits de la meilleure des qualités pour combler leurs fringales, a déclaré Julie Levesque, vice-présidente du marketing, Les Fermes Cavendish. Nos nouvelles croustilles ondulées sont une addition parfaite à notre gamme Quick Crisp. Les produits Quick Crisp ont amené de nouveaux acheteurs au rayon des produits surgelés, et nous sommes persuadés que les nouvelles Croustilles ondulées séduiront les Canadiens et attireront encore plus de nouveaux acheteurs vers cette catégorie. »

Les croustilles tendance ne sont pas la seule surprise des Fermes Cavendish cet automne. L’entreprise lance également une nouvelle variante des frites préférées du Canada avec ses nouvelles Frites ondulées FlavourCrisp. Enrobées de la pâte alléchante FlavourCrisp des Fermes Cavendish, ces nouvelles frites ondulées croustillantes ont été conçues pour aider les Canadiens à profiter, à la maison, de la coupe tant appréciée des restaurants.

« Qui n'aime pas les frites ondulées? Elles sont empreintes de nostalgie et font un retour en force, affirme Mme Levesque. Les frites ondulées ont une coupe spéciale et évoque de nombreux souvenirs. Nous avons entendu des histoires incroyables au sujet des frites ondulées aux arénas de hockey, aux fêtes d’anniversaire d’enfants et aux restaurants les plus populaires. Nous avons hâte que le monde enrichisse leurs souvenirs avec nos nouvelles Frites ondulées FlavourCrisp. »

Les toutes nouvelles Croustilles ondulées Quick Crisp et Frites ondulées FlavourCrisp des Fermes Cavendish sont maintenant en vente dans les grandes épiceries au Canada.

À propos : Les Fermes Cavendish sont une entreprise familiale depuis plus de 45 ans. Les produits qu’elles cultivent et fabriquent sont issus d’une grande fierté, d’un dévouement de tous les instants et d’un véritable savoir-faire. Les produits Quick Crisp et FlavourCrisp des Fermes CavendishMD peut être trouvés au rayon des produits surgelés de votre épicerie préférée au Canada. Vous pouvez trouver une sélection de produits des Fermes Cavendish dans la plupart des épiceries. Pour en savoir plus sur les Fermes Cavendish et ses nouveaux produits, veuillez consulter www.cavendishfarms.com.

