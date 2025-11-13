Denodo erhält den Status „Databricks Validated Partner“ für seine nahtlose Integration zur Unterstützung von KI und Analytik

PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat den Status „Databricks Validated Partner“ erhalten. Diese Auszeichnung unterstreicht die zunehmend enger werdende Zusammenarbeit zwischen Denodo und Databricks mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI- und Analyseprojekte auf Basis kontrollierter und vertrauenswürdiger Daten schneller voranzutreiben.

Databricks hat die Denodo Platform, eine Lösung für logisches Datenmanagement, einer umfassenden technischen Validierung unterzogen. Dabei wurden Kompatibilität, Interoperabilität, Leistung und Sicherheitsarchitektur im Zusammenspiel mit der Databricks Data Intelligence Platform bewertet. Ein zentraler Bestandteil dieser Prüfung war die Integration mit Unity Catalog als Governance-Backbone für Lakehouse-Assets. Diese technische Validierung bestätigt, dass Denodo die Standards von Databricks für Partnerinteroperabilität erfüllt. Damit können Kunden darauf vertrauen, dass beide Plattformen nahtlos zusammenarbeiten – um den Datenzugriff in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu vereinheitlichen, eine konsistente Governance sicherzustellen und die Time-to-Insight für KI- und Advanced-Analytics-Initiativen deutlich zu verkürzen.

Denodo und Databricks betreuen derzeit weltweit mehr als 150 gemeinsame Kunden und ermöglichen es Unternehmen, den vollen Wert ihrer Daten zu erschließen – auf Basis einer sicheren, skalierbaren Architektur. Diese kombiniert ein physisches Lakehouse mit logischem Datenmanagement und -integration, um die Einführung von KI zu beschleunigen und sicherer zu gestalten.

„Der Status als ‚Databricks Validated Partner‘ unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, unseren Kunden Mehrwert und Vertrauen zu bieten“, so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. „Gemeinsam mit Databricks unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Datenökosysteme zu modernisieren, kontrollierte Echtzeitdaten zu nutzen und so agentenbasierte KI-Innovationen voranzutreiben sowie bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Durch die Zusammenarbeit profitieren gemeinsame Kunden von folgenden Vorteilen:

Höherer ROI: Eine unabhängige Analyse von Veqtor8 ergab, dass Unternehmen höhere Renditen erzielen, wenn sie ihre Data Lakehouses mit der Denodo Platform kombinieren.

Eine unabhängige Analyse von Veqtor8 ergab, dass Unternehmen höhere Renditen erzielen, wenn sie ihre Data Lakehouses mit der Denodo Platform kombinieren. Modernisierte Dateninfrastrukturen: Unterstützung von KI-Anwendungen und Self-Service-Szenarien durch kontrollierte Daten aus verteilten Quellen, die in Echtzeit bereitgestellt werden.

Unterstützung von KI-Anwendungen und Self-Service-Szenarien durch kontrollierte Daten aus verteilten Quellen, die in Echtzeit bereitgestellt werden. KI mit Sicherheitsvorkehrungen: Retrieval-Augmented Generation (RAG) und agentenbasierte Workflows greifen ausschließlich auf autorisierte Daten zu – mithilfe von Unity Catalog-verwalteten Lakehouse-Assets, die über die semantische Denodo-Ebene auch über unternehmensfremde Quellen hinweg vereinheitlicht werden. Gleichzeitig bleibt die Datenherkunft jederzeit nachvollziehbar.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) und agentenbasierte Workflows greifen ausschließlich auf autorisierte Daten zu – mithilfe von Unity Catalog-verwalteten Lakehouse-Assets, die über die semantische Denodo-Ebene auch über unternehmensfremde Quellen hinweg vereinheitlicht werden. Gleichzeitig bleibt die Datenherkunft jederzeit nachvollziehbar. Eine semantische Ansicht aller Daten: Denodo virtualisiert ERP- und SaaS-Daten, APIs und lokale Systeme zu kontrollierten Ansichten, die sich unmittelbar in Databricks SQL, Notebooks und ML-Pipelines nutzen lassen – ohne aufwendige Lift-and-Shift-Prozesse.

Denodo virtualisiert ERP- und SaaS-Daten, APIs und lokale Systeme zu kontrollierten Ansichten, die sich unmittelbar in Databricks SQL, Notebooks und ML-Pipelines nutzen lassen – ohne aufwendige Lift-and-Shift-Prozesse. Hybrid und Multi-Cloud by Design: Daten verbleiben dort, wo sie sich befinden – ob in Azure, AWS, GCP oder On-Premises – während gleichzeitig eine standardisierte, skalierbare Datenverarbeitung auf Databricks ermöglicht wird. So wird die Integration über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg vereinfacht und der Bedarf an Datenkopien minimiert.

Daten verbleiben dort, wo sie sich befinden – ob in Azure, AWS, GCP oder On-Premises – während gleichzeitig eine standardisierte, skalierbare Datenverarbeitung auf Databricks ermöglicht wird. So wird die Integration über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg vereinfacht und der Bedarf an Datenkopien minimiert. Einheitliche Governance: Während Unity Catalog Lakehouse-Assets verwaltet, setzt Denodo vergleichbare Richtlinien für Nicht-Databricks-Quellen um – für konsistenten Datenzugriff und durchgängigen Datenschutz.

Während Unity Catalog Lakehouse-Assets verwaltet, setzt Denodo vergleichbare Richtlinien für Nicht-Databricks-Quellen um – für konsistenten Datenzugriff und durchgängigen Datenschutz. Flexible Tool-Auswahl ohne Governance-Verlust: Tools wie Power BI, Tableau und andere BI-Anwendungen verbinden sich über Denodo mit kontrollierten Ansichten, während Unity Catalog eine konsistente Lakehouse-Governance sicherstellt.

Tools wie Power BI, Tableau und andere BI-Anwendungen verbinden sich über Denodo mit kontrollierten Ansichten, während Unity Catalog eine konsistente Lakehouse-Governance sicherstellt. Geringere Kosten und Risiken: Weniger fehleranfällige Pipelines, weniger doppelte Datensätze, geringerer Datenausgang und eine konsistente Richtliniendurchsetzung über alle Tools hinweg reduzieren Betriebsrisiken und Kosten.

Weniger fehleranfällige Pipelines, weniger doppelte Datensätze, geringerer Datenausgang und eine konsistente Richtliniendurchsetzung über alle Tools hinweg reduzieren Betriebsrisiken und Kosten. Beschleunigte Einführung und schrittweise Migration: Mit einer einheitlichen semantischen Sicht auf alle Daten können Unternehmen neue Workloads sofort innerhalb eines konsistenten Frameworks aufsetzen, diese schrittweise ins Lakehouse migrieren und Denodo zur Anbindung von Lakehouse- und externen Daten unter Unity-Catalog-konformer Governance nutzen – auch wenn sich Quellen und Anwendungsfälle weiterentwickeln.





Diese wachsende Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel von Denodo und Databricks: Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Datenarchitekturen zu unterstützen, um den Geschäftswert durch die kombinierte Leistungsfähigkeit der Databricks Data Intelligence Platform und der Denodo Platform zu steigern. Eine unabhängige Studie von Veqtor8 ergab, dass Unternehmen, die Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses einsetzen, eine zehnmal schnellere Datenbereitstellung und eine Reduzierung des Daten-Engineering-Aufwands um 75 % erreichen. Gemeinsam bieten Denodo und Databricks eine bewährte Grundlage für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten und unterstützen Kunden dabei, messbare Ergebnisse mit höherer Agilität und geringeren Kosten zu erzielen.

„Im Rahmen einer Studie mit Veqtor8 habe ich kürzlich den typischen ROI untersucht, den Unternehmen erzielen, wenn sie eine logische Datenmanagement-Ebene über ihrem Data Lakehouse implementieren. Im Durchschnitt lag der Return on Investment um beeindruckende 345 % höher“, sagte Andrew Milroy, Chefanalyst bei Veqtor8 und Hauptautor der Studie. „Diese Partnerschaft ist äußerst vielversprechend für Unternehmen, die nach einer fortschrittlichen und zugleich kosteneffizienten Datenmanagementlösung suchen.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie Denodo und Databricks Unternehmen dabei unterstützen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, besuchen Sie die Denodo Website und lesen Sie den aktuellen gemeinsamen Kundenbericht.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Platform ist die führende logische Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

