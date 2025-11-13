Denodo obtient le statut de partenaire validé Databricks pour son intégration transparente au service de l’IA et de l’analyse

PALO ALTO, Californie, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader dans le domaine de la gestion des données, a annoncé avoir obtenu le statut de partenaire validé par Databricks, renforçant ainsi la collaboration croissante entre les deux sociétés afin d’aider les entreprises à accélérer l’IA et l’analyse sur des données contrôlées et fiables.

La Denodo Platform, une solution de gestion logique des données, a fait l’objet d’une validation technique rigoureuse par Databricks, qui a évalué sa compatibilité, son interopérabilité, ses performances et son alignement en matière de sécurité avec la Databricks Data Intelligence Platform. Cette évaluation comprenait notamment des tests d’intégration avec Unity Catalog, qui constitue la base de gouvernance des actifs du lakehouse. Cet examen technique confirme que Denodo répond aux normes de Databricks en matière d’interopérabilité des partenaires, donnant ainsi aux clients l’assurance que les deux plateformes fonctionnent ensemble pour unifier l’accès aux données dans les environnements hybrides et multicloud, tout en appliquant une gouvernance cohérente et en accélérant le temps nécessaire à l’obtention d’informations pour les initiatives d’IA et d’analyse avancée.

Denodo et Databricks servent actuellement plus de 150 clients communs dans le monde, permettant aux entreprises d’exploiter pleinement la valeur de leurs données grâce à une architecture sécurisée combinant un lakehouse physique optimisé par une gestion et une intégration logique des données, favorisant ainsi une adoption plus rapide et plus fiable de l’IA.

« L’obtention du statut de partenaire validé par Databricks reflète notre engagement continu à offrir de la valeur et de la confiance à nos clients », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Avec Databricks, nous aidons les organisations à moderniser leurs écosystèmes de données afin qu’elles puissent utiliser des données gouvernées et en temps réel pour alimenter l’innovation en IA agentique et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. »

Grâce à cette collaboration, les clients communs bénéficient de :

Un meilleur retour sur investissement : une étude indépendante (Veqtor8) a montré que les entreprises obtenaient des retours supérieurs lorsqu’elles combinaient leur lakehouse avec la Denodo Platform.

une étude indépendante (Veqtor8) a montré que les entreprises obtenaient des retours supérieurs lorsqu’elles combinaient leur lakehouse avec la Denodo Platform. Des infrastructures de données modernisées : optimisez les applications d’IA et les cas d’usage en libre-service avec des données gouvernées issues de sources distribuées et livrées en temps réel.

optimisez les applications d’IA et les cas d’usage en libre-service avec des données gouvernées issues de sources distribuées et livrées en temps réel. Une IA encadrée : la génération augmentée par la récupération (RAG) et les flux de travail agentiques ne récupèrent que les données autorisées, grâce aux actifs du lakehouse régis par Unity Catalog et unifiés sémantiquement via la couche sémantique de Denodo, tout en garantissant une traçabilité claire.

la génération augmentée par la récupération (RAG) et les flux de travail agentiques ne récupèrent que les données autorisées, grâce aux actifs du lakehouse régis par Unity Catalog et unifiés sémantiquement via la couche sémantique de Denodo, tout en garantissant une traçabilité claire. Une vue sémantique unique de toutes les données : Denodo virtualise les données issues des ERP, des applications SaaS, des API et des systèmes sur site, en les transformant en vues gouvernées que Databricks SQL, les notebooks et les pipelines de ML peuvent exploiter immédiatement sans migration massive.

Denodo virtualise les données issues des ERP, des applications SaaS, des API et des systèmes sur site, en les transformant en vues gouvernées que Databricks SQL, les notebooks et les pipelines de ML peuvent exploiter immédiatement sans migration massive. Une approche hybride et multicloud par conception : les données restent là où elles se trouvent — sur Azure, AWS, GCP ou sur site — tout en standardisant la puissance de calcul évolutive sur Databricks. L’intégration est simplifiée via les environnements hybrides et multicloud, tout en minimisant les copies de données.

les données restent là où elles se trouvent — sur Azure, AWS, GCP ou sur site — tout en standardisant la puissance de calcul évolutive sur Databricks. L’intégration est simplifiée via les environnements hybrides et multicloud, tout en minimisant les copies de données. Une gouvernance unifiée : Unity Catalog gouverne les actifs du lakehouse ; Denodo applique des politiques équivalentes aux sources non-Databricks, garantissant un accès cohérent et une protection fine des données.

Unity Catalog gouverne les actifs du lakehouse ; Denodo applique des politiques équivalentes aux sources non-Databricks, garantissant un accès cohérent et une protection fine des données. La liberté de choix des outils sans dérive de politique : Power BI, Tableau et d’autres outils se connectent via Denodo à des vues gouvernées, tandis qu’Unity Catalog maintient une gouvernance cohérente du lakehouse.

Power BI, Tableau et d’autres outils se connectent via Denodo à des vues gouvernées, tandis qu’Unity Catalog maintient une gouvernance cohérente du lakehouse. Des coûts et des risques réduits : moins de pipelines fragiles et de jeux de données dupliqués, réduction des coûts de transfert de données et application cohérente des politiques entre les outils, ce qui diminue le risque opérationnel.

moins de pipelines fragiles et de jeux de données dupliqués, réduction des coûts de transfert de données et application cohérente des politiques entre les outils, ce qui diminue le risque opérationnel. Une adoption accélérée et des migrations progressives : grâce à une vue sémantique unifiée de toutes les données, les organisations peuvent immédiatement créer de nouvelles charges de travail dans un cadre sémantique commun, migrer vers le lakehouse par étapes et utiliser Denodo pour connecter le lakehouse et les données externes avec une gouvernance alignée sur Unity Catalog à mesure que les sources et les cas d’usage se développent.





Ce partenariat renforcé illustre l’engagement commun de Denodo et Databricks à aider les clients à moderniser leurs architectures de données et à accélérer la création de valeur grâce à la puissance combinée de la Databricks Data Intelligence Platform et de la Denodo Platform. Des recherches indépendantes menées par Veqtor8 ont montré que les organisations utilisant Denodo conjointement à leur lakehouse livraient leurs données 10 fois plus rapidement et réduisaient les efforts d’ingénierie des données de 75 %. Ensemble, Denodo et Databricks offrent une base éprouvée pour des données fiables et prêtes pour l’IA, aidant les clients à obtenir des résultats mesurables avec plus d’agilité et à moindre coût.

« Dans le cadre d’une étude menée avec Veqtor8, j’ai récemment évalué le retour sur investissement moyen obtenu par les entreprises lorsqu’elles ajoutaient une couche de gestion logique des données au-dessus de leur lakehouse, et en moyenne, leur ROI était supérieur de 345 % », a déclaré Andrew Milroy, analyste en chef chez Veqtor8 et auteur principal de cette étude. « Ce partenariat est très prometteur pour les entreprises à la recherche d’une solution de gestion des données à la fois avancée et rentable. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Denodo et Databricks aident les organisations à libérer le plein potentiel de leurs données

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. La Denodo Platform primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

