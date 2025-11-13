Denodo השיגה מעמד של שותפה ברת תוקף של Databricks בזכות האינטגרציה החלקה שלה בתמיכה עבור בינה מלאכותית ואנליטיקה

פאלו אלטו, קליפורניה, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי השיגה את התואר Databricks Validated Partner, מה שמחזק את שיתוף הפעולה הגובר בין שתי החברות כדי לסייע לארגונים להאיץ את שימושי הבינה המלאכותית והאנליטיקה באמצעות נתונים מהימנים ומנוהלים.

Denodo Platform, פתרון ניהול נתונים לוגי, עברה תהליך אישור טכני קפדני בידי Databricks, תוך הערכת התאימות, יכולת העבודה ההדדיות, הביצועים והתאמת האבטחה שלה עם Databricks Data Intelligence Platform. זה כלל בדיקת אינטגרציה עם Unity Catalog כעמוד השדרה של ניהול נכסי אגם נתונים. סקירה טכנית זו מאשרת ש-Denodo עומדת בסטנדרטים של Databricks לשיתוף פעולה הדדי של שותפות, ומעניקה ללקוחות ביטחון ששתי הפלטפורמות פועלות יחד כדי לאחד את הגישה לנתונים בסביבות ענן היברידיות וסביבות מרובות עננים, תוך אכיפת ריבונות עקבית והאצת הזמן לתובנות עבור יוזמות בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת.

Denodo ו-Databricks משרתים כיום יותר מ-150 לקוחות משותפים ברחבי העולם, ומאפשרים לארגונים לשחרר את מלוא הערך של הנתונים שלהם באמצעות ארכיטקטורה מאובטחת הכוללת אגם פיזי המותאם על ידי ניהול נתונים לוגי ואינטגרציה המאפשרת אימוץ מהיר ובטוח יותר של AI.

"השגת מעמד שותף מאומת מ-Databricks משקפת את המחויבות המתמשכת שלנו לספק ערך ואמון ללקוחותינו", אמר סורש צ'נדראסקארן (Suresh Chandrasekaran), סגן נשיא בכיר ב-Denodo. "יחד עם Databricks, אנו עוזרים לארגונים לחדש את האקוסיסטם שלהם כך שיוכלו להשתמש בנתונים מנוהלים בזמן אמת כדי להניע חדשנות בינה מלאכותית סוכנת ולהשיג תוצאות עסקיות טובות יותר".

באמצעות שיתוף פעולה זה, לקוחות משותפים נהנו מ:

החזר השקעה גבוה יותר : אנליסט עצמאי ( Veqtor8 ) מצא שחברות השיגו תשואות גבוהות יותר כאשר שילבו את אגמי האחסון שלהן עם Denodo Platform .

תשתיות נתונים מודרניות : יישומי Power AI ותרחישי שירות עצמי עם נתונים ריבוניים שנאספים ממקורות נתונים מבוזרים ומסופקים בזמן אמת .

בינה מלאכותית עם מעקות בטיחות : תזרימי עבודה של ייצור צבר אחזורים ( RAG ) ושל סוכנים מאחזרים נתונים מורשים בלבד באמצעות נכסי אגם נתונים הנשלטים בידי Unity Catalog , ומאוחדים סמנטית דרך השכבה הסמנטית של Denodo אפילו בין מקורות חיצוניים לארגון , תוך מתן ייחוס ברור .

תצוגה סמנטית אחת של כל הנתונים : Denodo מבצעת וירטואליזציה של נתוני ERP ושירותי תוכנה כשירות , ממשקי API ומערכות מקומיות לתצוגות ריבוניות בהן צינורות Databricks SQL , מחברות ולימוד מכונה יכולים להשתמש באופן מיידי ללא צורך בהגירה המונית .

ענן היברידי או ריבוי עננים לפי התכנון : שמירת נתונים היכן שהם נמצאים – Azure , AWS , GCP או באופן מקומי , תוך תקנון של מחשוב בר התאמה ב- Databricks . שילוב פשוט יותר בין סביבות היברידיות וריבוי עננים תוך מזעור עותקי נתונים .

ריבונות אחודה : Unity Catalog שולט בנכסיאגם הנתונים ; Denodo אוכפת מדיניות מקבילה במקורות שאינם של Databricks , ומבטיחה גישה עקבית והגנות מדוקדקות על הנתונים .

בחירת כלים ללא סטייה ממדיניות : Power BI , Tableau ויישומים אחרים מתחברים דרך כדי לספק Denodo תצוגות מנוהלות , בעוד ש- Unity Catalog שומר על עקביות בריבונות של אגם הנתונים .

עלות וסיכון נמוכים יותר : פחות צינורות שבירים ומערכות נתונים כפולות , ירידה בעזיבות ואכיפת מדיניות עקבית בכלים מפחיתים את הסיכון התפעולי .

אימוץ מואץ והגירה מדורגת : עם תצוגה סמנטית אחודה של כל הנתונים , ארגונים יכולים לבנות באופן מיידי עומסי עבודה חדשים במסגרת אחודה וסמנטית , להעביר עומסי עבודה לאדם הנתונים בשלבים , ולמנף את Denodo כדי לחבר את נתוני אגם הנתונים עם נתונים חיצוניים , ועם ריבונות מותאמת ל- Unity Catalog ככל שמקורות ותרחישי השימוש מתרחבים .





שותפות צומחת זו מדגישה את המיקוד המשותף של Denodo ו-Databricks בסיוע ללקוחות לחדש את ארכיטקטורות הנתונים שלהם ולהאיץ את הערך העסקי באמצעות הכוח המשולב של פלטפורמת Databricks Data Intelligence ופלטפורמת Denodo. מחקר עצמאי של Veqtor8 מצא שארגונים המשתמשים ב-Denodo לצד אגמי הנתונים שלהם השיגו אספקת נתונים פי 10 מהר יותר והפחיתו את מאמץ הנדסת הנתונים ב-75%. יחד, Denodo ו-Databricks מספקים בסיס מוכח לנתונים מהימנים ומוכנים לבינה מלאכותית, ועוזרים ללקוחות להשיג השפעה מדידה עם זריזות רבה יותר ועלות נמוכה יותר.

"כחלק ממחקר עם Veqtor8, הערכתי לאחרונה את ההחזר על ההשקעה הטיפוסי שחברות קיבלו, כאשר הן יישמו שכבת ניהול נתונים לוגית על גבי אגם נתונים, ובממוצע, ההחזר על ההשקעה שלהן היה גבוה ב-345%", אמר אנדרו מילרוי (Andrew Milroy), אנליסט ראשי ב-Veqtor8 והמחבר הראשי של מחקר זה. "שותפות זו מבטיחה עבור חברות המחפשות את פתרון ניהול הנתונים המתקדם ביותר שהוא גם החסכוני ביותר".

למידע נוסף על האופן שבו Denodo ו-Databricks עוזרים לארגונים לנצל את מלוא הפוטנציאל של הנתונים שלהם, בקרו באתר Denodo וקראו את סיפור הלקוחות המשותף האחרון שלנו.

