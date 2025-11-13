Denodo Mencapai Status Rakan Kongsi Disahkan Databricks untuk Integrasi Lancar dalam Menyokong AI dan Analitik

PALO ALTO, Calif., Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa ia telah mencapai penetapan sebagai Rakan Kongsi Disahkan Databricks, sekali gus mengukuhkan kerjasama yang semakin berkembang antara kedua-dua syarikat dalam membantu perusahaan mempercepatkan AI dan analitik berasaskan data yang dikawal selia serta dipercayai.

Platform Denodo, iaitu penyelesaian pengurusan data logikal, telah menjalani proses pengesahan teknikal yang ketat oleh Databricks, menilai keserasian, kebolehoperasian, prestasi serta penjajaran keselamatan dengan Databricks Data Intelligence Platform. Proses ini turut merangkumi ujian integrasi dengan Unity Catalog sebagai asas tadbir urus bagi aset lakehouse. Semakan teknikal ini mengesahkan bahawa Denodo memenuhi piawaian Databricks untuk kebolehoperasian rakan kongsi, memberikan keyakinan kepada pelanggan bahawa kedua-dua platform berfungsi bersama untuk menyatukan akses kepada data merentasi persekitaran hibrid dan berbilang awan, sambil menegakkan tadbir urus yang konsisten serta mempercepatkan masa untuk memperoleh cerapan bagi inisiatif AI dan analitik lanjutan.

Denodo dan Databricks kini memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 150 pelanggan bersama di seluruh dunia, memperkasakan perusahaan untuk memaksimumkan nilai data mereka melalui seni bina selamat yang merangkumi lakehouse fizikal yang dioptimumkan oleh pengurusan data logikal serta integrasi yang membolehkan penerimaan AI dengan lebih pantas dan penuh keyakinan.

“Pencapaian status rakan kongsi disahkan daripada Databricks mencerminkan komitmen berterusan kami untuk menyampaikan nilai dan kepercayaan kepada pelanggan,” kata Suresh Chandrasekaran, Naib Presiden Eksekutif di Denodo. “Bersama Databricks, kami membantu organisasi memodenkan ekosistem data mereka supaya mereka boleh menggunakan data masa nyata yang ditadbir untuk memacu inovasi AI beragen dan mencapai hasil perniagaan yang lebih baik.”

Melalui kerjasama ini, pelanggan bersama telah mendapat manfaat daripada:

ROI yang Lebih Tinggi: Seorang penganalisis bebas (Veqtor8) mendapati bahawa syarikat memperoleh pulangan yang lebih tinggi apabila menggabungkan data lakehouse mereka dengan Platform Denodo.

Kerjasama yang semakin berkembang ini menekankan tumpuan bersama Denodo dan Databricks dalam membantu pelanggan memodenkan seni bina data mereka serta mempercepatkan nilai perniagaan melalui gabungan kuasa Databricks Data Intelligence Platform dan Platform Denodo. Penyelidikan bebas oleh Veqtor8 mendapati bahawa organisasi yang menggunakan Denodo bersama data lakehouse mereka mencapai penyampaian data 10 kali lebih pantas dan mengurangkan usaha kejuruteraan data sebanyak 75%. Bersama-sama, Denodo dan Databricks menyediakan asas terbukti untuk data yang dipercayai dan sedia untuk AI, membantu pelanggan mencapai impak yang boleh diukur dengan lebih tangkas serta kos yang lebih rendah.

“Sebagai sebahagian daripada kajian bersama Veqtor8, saya baru-baru ini menilai ROI tipikal yang diperoleh oleh syarikat apabila mereka menggunakan lapisan pengurusan data logikal di atas data lakehouse, dan secara purata, ROI mereka adalah 345% lebih tinggi,” kata Andrew Milroy, ketua penganalisis di Veqtor8 dan penulis utama kajian ini. “Kerjasama ini menjanjikan penyelesaian pengurusan data yang paling canggih, sambil memastikan keberkesanan kos untuk syarikat.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Denodo dan Databricks membantu organisasi membuka potensi penuh data mereka, layari laman web Denodo dan baca kisah pelanggan terkini hasil kerjasama kami.

