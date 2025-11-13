Hermès International : Actions et droits de vote au 31 octobre 2025

 | Source: Hermès International Hermès International

COMMUNIQUÉ

Paris, le 13 novembre 2025

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.


DateNombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote)Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale)Date de mise
en ligne
31 octobre 2025105 569 412179 251 764178 518 62813 novembre 2025
30 septembre 2025105 569 412179 543 052178 810 0058 octobre 2025
31 août 2025105 569 412179 545 613178 811 72111 septembre 2025
31 juillet 2025105 569 412179 550 181178 816 45912 août 2025
30 juin 2025105 569 412179 550 545178 818 53010 juillet 2025
31 mai 2025105 569 412179 467 481178 733 02316 juin 2025
30 avril 2025105 569 412179 461 813178 728 08414 mai 2025
31 mars 2025105 569 412179 463 684178 728 70715 avril 2025
28 février 2025105 569 412179 437 557178 705 1187 mars 2025
31 janvier 2025105 569 412179 455 727178 723 89617 février 2025
31 décembre 2024105 569 412179 455 561178 723 9179 janvier 2025
30 novembre 2024105 569 412179 428 716178 694 96810 décembre 2024
31 octobre 2024105 569 412179 438 517178 704 13915 novembre 2024
30 septembre 2024105 569 412179 441 272178 707 8259 octobre 2024
31 août 2024105 569 412179 446 014178 732 4646 septembre 2024
31 juillet 2024105 569 412179 445 914178 732 8437 août 2024
30 juin 2024105 569 412179 449 233178 610 37511 juillet 2024
31 mai 2024105 569 412179 188 981178 349 19313 juin 2024
30 avril 2024105 569 412179 141 995178 305 11314 mai 2024
31 mars 2024105 569 412179 116 106178 279 2249 avril 2024
29 février 2024105 569 412179 126 463178 289 17012 mars 2024
31 janvier 2024105 569 412179 317 315178 478 37312 février 2024
31 décembre 2023105 569 412179 317 667 178 478 55215 janvier 2024
30 novembre 2023105 569 412179 365 859178 526 89211 décembre 2023
31 octobre 2023105 569 412179 368 728178 528 39913 novembre 2023
30 septembre 2023105 569 412179 371 032178 566 4829 octobre 2023
31 août 2023105 569 412179 372 531178 582 1888 septembre 2023
31 juillet 2023105 569 412179 374 728178 612 91514 août 2023
30 juin 2023105 569 412179 404 568178 374 30411 juillet 2023
31 mai 2023105 569 412179 265 655178 234 25312 juin 2023
30 avril 2023105 569 412179 257 164178 227 07812 mai 2023
31 mars 2023105 569 412179 245 726178 216 74012 avril 2023
28 février 2023105 569 412179 250 895178 220 6097 mars 2023
31 janvier 2023105 569 412179 465 678178 435 9699 février 2023
31 décembre 2022105 569 412179 473 191178 439 5669 janvier 2023
30 novembre 2022105 569 412179 476 149178 444 6168 décembre 2022
31 octobre 2022105 569 412179 635 081178 601 3748 novembre 2022
30 septembre 2022105 569 412179 638 491178 603 98410 octobre 2022
31 août 2022105 569 412179 590 290178 558 611 7 septembre 2022
31 juillet 2022105 569 412179 595 222178 565 0408 août 2022
30 juin 2022105 569 412179 596 141178 562 99811 juillet 2022
31 mai 2022105 569 412179 733 416178 731 3399 juin 2022
30 avril 2022105 569 412179 560 530178 564 10113 mai 2022
31 mars 2022105 569 412179 500 755178 522 35612 avril 2022
28 février 2022105 569 412179 387 343178 461 5098 mars 2022
31 janvier 2022105 569 412179 184 927178 259 8469 février 2022
31 décembre 2021105 569 412178 683 225177 758 07214 janvier 2022
30 novembre 2021105 569 412178 505 675177 580 3579 décembre 2021
31 octobre 2021105 569 412178 448 082177 552 54015 novembre 2021

Pièce jointe


Attachments

hermes_20251113_publicationactionsetdroitsdevote_2025-10-31_FR

Recommended Reading