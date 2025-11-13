Groupe IT Link : chiffre d’affaires stable au troisième trimestre 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 13 novembre 2025





3ème trimestre

En M€



T3 2024



(1) T3 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant France 16,49 16,35 -0,9% -0,9% International 3,53 3,49 -1,2% +3,5% Chiffre d’affaires 20,02 19,84 -0,9% -0,1%





9 mois

En M€



2024



(1) 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant France 51,80 51,42 -0,7% -0,7% International 10,17 10,71 +5,3% +9,5% Chiffre d’affaires 61,97 62,13 +0,3% +1,0%





Répartition par nature d’activité sur 9 mois

En M€



2024



(1) 2025



(1) Variation Variation à taux de change constant Activités Solutions 6,17 7,71 +25,0% +27,0% Prestations de services 55,80 54,42 -2,5% -1,9% Chiffre d’affaires 61,97 62,13 +0,3% +1,0%





Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2025 s'établit à 19,8 millions d’euros, en baisse de -0,9 %.

Cette évolution est fortement pénalisée par un effet de change négatif sur les activités canadiennes produisant un impact de -0,8 points. A taux de change constant, l’activité ressort stable à -0,1%.

Retraitée d’un effet calendaire défavorable (un jour de production en moins), la croissance de l'activité est positive et s'élève à +1,4 %.

Le taux d’activité (2) ressort à 92,1%, en baisse de 0,7 points par rapport au premier semestre 2025.

Sur 9 mois le chiffre d’affaires reste en légère croissance à +0,3%, soit 62,1 millions d’euros (+1% à taux de change constant).

En France, la tendance reste stable à -0,7% sur les 9 premiers mois de l’année.

A l’international, l’activité reste en croissance, affichant +5,3% (+9,5% à taux de change constant).

De leur côté, les activités « solutions » présentent une croissance +25,0% sur 9 mois.





Effectif stable

Au 30 septembre, l'effectif salarié du Groupe était de 882 collaborateurs et l’effectif productif global (3) atteignait 913 consultants.





Perspectives 2025

Compte tenu de l’impact du taux de change euro / dollar canadien, la direction vise désormais un chiffre d’affaires en légère croissance par rapport à l’exercice 2024, avec un résultat opérationnel courant entre 5,5% et 6% du chiffre d’affaires.





IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 19 février 2026.





(1) Information non auditée

(2) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(3) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

Pièce jointe