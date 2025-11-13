Décalage de l’annonce des résultats pour le premier semestre 2025-26

DECALAGE DE L’ANNONCE DES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2025-26

PARIS – 13 Novembre 2025 – Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26.

Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions (FR0000054470) et de ses obligations (FR001400DV38, FR001400MA32 et FR0014000O87) à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.

Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.

Contacts

Ubisoft

Investor Relations

Alexandre Enjalbert

Head of Investor Relations

+ 33 1 48 18 50 78

alexandre.enjalbert@Ubisoft.com Press Relations

Michael Burk

VP, Corporate Communications

+33 1 48 18 24 03

michael.burk@Ubisoft.com

