Décalage de l’annonce des résultats pour le premier semestre 2025-26

DECALAGE DE L’ANNONCE DES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2025-26
PARIS – 13 Novembre 2025 – Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26.
Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions (FR0000054470) et de ses obligations (FR001400DV38, FR001400MA32 et FR0014000O87) à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.
Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.
