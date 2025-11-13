La solución Drone como Servicio de ZenaTech impulsa el 82 % de los ingresos del tercer trimestre de 2025, mientras la empresa avanza hacia su meta de alcanzar 25 adquisiciones para mediados de 2026

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su segmento Drone como un Servicio representó el 82% de los ingresos del tercer trimestre de 2025, generando 3.57 millones de dólares del récord trimestral de 4.35 millones de dólares para el trimestre. Esto se suma a la contribución del 60 % del segmento Drone como Servicio en el segundo trimestre de 2025, a medida que la empresa fortalece su concentración de ingresos en el segmento de servicios con drones frente al de servicios de software. La empresa continúa expandiendo su actual presencia global de DaaS de 11 adquisiciones en Estados Unidos y dos sedes internacionales de propiedad directa, con el objetivo de haber adquirido un total de 25 nuevas empresas para mediados de 2026, a fin de liderar los servicios de topografía, cartografía, inspección, limpieza a presión y agricultura de precisión impulsados por drones.

"Drone como Servicio es una de las principales áreas de crecimiento de nuestro negocio de cara al futuro”, afirmó el director ejecutivo, el Dr. Shaun Passley. "Nuestra expansión estratégica en los sectores de topografía terrestre y geoespacial refleja nuestra estrategia de aportar inteligencia aérea avanzada, rapidez y eficiencia en costos a industrias y tareas que llevan demasiado tiempo sin innovar. Contamos con una sólida cartera de oportunidades internacionales de adquisición para integrar nuestros drones en múltiples sectores, y estamos enfocados en construir una plataforma global de servicios tecnológicos con marca propia que genere valor tanto para los clientes como para los accionistas.".

ZenaTech se centra en industrias con procesos susceptibles de automatización mediante drones, como la topografía, construcción, energía renovable, infraestructura, servicios públicos, mantenimiento, limpieza y agricultura, que aún dependen de métodos manuales o de baja tecnología. u plataforma DaaS ofrece servicios con información en tiempo real y mayor eficiencia, sin requerir la compra de drones, lo que la posiciona para capturar una creciente cuota de mercado a medida que se acelera la adopción de esta tecnología.

La fragmentada industria de la topografía en Estados Unidos está dominada por pequeñas empresas privadas, con propietarios de edad avanzada, limitadas por largos procesos de certificación y registro de topógrafos, y que aún utilizan tecnología obsoleta, lo que las hace ideales para la consolidación. Con el uso de drones para mapeo y análisis de IA, ZenaTech busca ofrecer servicios de topografía 3D más rápidos, económicos y con mayor riqueza de información, al tiempo que escala sus ingresos recurrentes mediante clientes frecuentes en los sectores de construcción, edificación y gobierno.

La estrategia disciplinada de adquisiciones de ZenaTech apunta a proveedores regionales establecidos y listos para la innovación con drones. Con amplias oportunidades de compra, la compañía espera mantener un crecimiento constante hasta 2026, expandiéndose tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Según Research and Markets, el mercado global de servicios de topografía y cartografía fue valorado en 41.500 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 53.100 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % entre 2024 y 2030. Los servicios de topografía y cartografía son componentes esenciales en diversas industrias, ya que proporcionan datos críticos para la construcción, desarrollo de terrenos, monitorización ambiental y gestión de recursos. Estos servicios incluyen una variedad de actividades, incluyendo levantamiento topográfico, cartografía topográfica, recopilación de datos geoespaciales y creación de mapas y planos detallados La topografía y cartografía modernas utilizan tecnologías avanzadas como GPS, LiDAR (detección y medición por luz), imágenes aéreas y satelitales, y sistemas de información geográfica (GIS). Estas herramientas mejoran la precisión, la eficiencia y el alcance de las tareas de medición, permitiendo representaciones detalladas y exactas del mundo físico.

Información adicional está disponible en el formulario 6K de ZenaTech en el sitio web SEC EDGAR .

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

