13. november 2025

Meddelelse nr. 24

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE TIL ORIENTERING OG UDGØR IKKE ET PROSPEKT ELLER ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE VÆRDIPAPIRER, DER ER BESKREVET HERI, OG DET ER HELLER IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE, TEGNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVE VÆRDIPAPIRER I USA (HERUNDER DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, ENHVER STAT I USA OG DISTRICT OF COLUMBIA (SAMLET BENÆVNT "USA")) ELLER ENHVER ANDEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT TILBUD ELLER EN SÅDAN OPFORDRING VILLE VÆRE ULOVLIG, ELLER TIL ENHVER PERSON, SOM DET ER ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ET SÅDANT TILBUD ELLER EN SÅDAN OPFORDRING TIL.

DE VÆRDIPAPIRER, DER HENVISES TIL HERI, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL U.S. SECURITIES ACT OF 1933 HEREFTER BENÆVNT ("SECURITIES ACT") ELLER HOS NOGEN VÆRDIPAPIRTILSYNSMYNDIGHED I HENHOLD TIL GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I NOGEN ANDEN JURISDIKTION. VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I ENHVER STAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE OG I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I EN SÅDAN STAT ELLER ANDEN JURISDIKTION (SOM DET KAN VÆRE TILFÆLDET).

BioPorto eksekverer på finansieringsstrategi – BioPorto A/S indleder forhåndstegnet rettet emission

København, Danmark, 13. november 2025, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S ("BioPorto" eller "Selskabet") (CPH:BIOPOR) meddelte i dag, at selskabets bestyrelse har godkendt iværksættelsen af en forhåndstegnet rettet emission på op til 40.438.426 nye aktier til markedspris ("Udbuddet").

Den 4. november 2025 offentliggjorde BioPorto sin finansieringsstrategi, der skitserede Selskabets mål om at blive cash flow positiv i andet halvår af 2027. Strategien identificerede et finansieringsbehov på 60-70 mio. kr. til at understøtte færdiggørelsen af det amerikanske kliniske studie til voksne samt til yderligere at styrke Selskabets kommercielle platform. En række finansieringsalternativer, herunder udstedelse af nye aktier og andre strategiske finansieringsløsninger, blev evalueret for at sikre robust understøttelse af BioPortos langsigtede vækst- og driftsmål.

Bestyrelsen har nu gennemført første skridt i denne strategi og har besluttet at iværksætte en rettet emission på op til 40.438.426 nye aktier til markedspris. Bestyrelsen har modtaget forhåndstegninger for det fulde udbud, som forventes at indbringe et bruttoprovenu på cirka 43 mio. kr.

Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i BioPorto, udtaler: “Vi sætter stor pris på den stærke opbakning fra både eksisterende aktionærer samt nye institutionelle og private investorer, suppleret af et stærkt engagement fra BioPortos bestyrelse og ledelse. Den rettede emission giver den finansielle fleksibilitet, der skal til for at fremme vores strategiske prioriteter, herunder færdiggøre dataindsamlingen, indsende en pre-submission til FDA og igangsætte valideringsstudiet i BioPortos amerikanske kliniske forsøg, samtidig med at vi styrker vores kommercielle platform. Ved fastlæggelsen af størrelsen på denne emission har bestyrelsen taget højde for selskabets fremtidige finansieringsmuligheder, primært i form af potentielle frasalg af ikke-strategiske aktiver, suppleret med kreditfaciliteter. Beslutningen sikrer en balanceret og forsvarlig finansieringsstruktur, der dækker det forventede forbrug gennem 2026 og dermed positionerer selskabet stærkt på rejsen mod positivt cash flow i anden halvdel af 2027.”

Betingelser for Udbuddet

Udbuddet gennemføres som en kontant kapitalforhøjelse rettet mod en begrænset gruppe af aktionærer, institutionelle og finansielle investorer uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i overensstemmelse med bemyndigelsen i § 17e og 17f i BioPortos vedtægter.

Udbuddet omfatter op til 40.438.426 nye aktier à nominelt DKK 1, svarende til 8,89% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.

Tegningskursen er fastsat til DKK 1,072, svarende til lukkekursen på BioPorto-aktier handlet på Nasdaq Copenhagen A/S den 13. november 2025. Ved fuldtegning forventes et samlet bruttoprovenu på cirka 43 mio. kr.

De nye aktier vil have samme rettigheder som eksisterende aktier i BioPorto. De vil være omsætningspapirer, og der vil ikke gælde nogen begrænsninger for deres omsættelighed. Ingen aktier, herunder de nye aktier, vil være tillagt særlige rettigheder. De nye aktier skal noteres på navn hos VP Securities A/S (Euronext Securities Copenhagen). Rettighederne til de nye aktier, herunder stemmerettigheder og udbytterettigheder, vil gælde fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis Udbuddet overtegnes, vil bestyrelsen træffe beslutning om allokering af de Nye Aktier.

Udbuddet vil blive gennemført som en rettet emission til godkendte institutionelle og professionelle investorer i Danmark i henhold til gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129. Udbuddet sker uden fortegningsret for BioPortos eksisterende aktionærer.

Forventet tidsplan

Tegningsperioden begynder straks og afsluttes med kort varsel. Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort hurtigst muligt herefter.

Kapitalforhøjelsen vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, så snart tegningsbeløbet er fuldt indbetalt, hvilket forventes at ske den 24. november 2025.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under Selskabets ISIN-kode (DK0011048619) hurtigst muligt derefter, og forventeligt senest den 26. november 2025. Optagelsen til handel og den officielle notering af de nye aktier er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet offentliggør en meddelelse herom.

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 4529000

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter.

