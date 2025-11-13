El Royalton Fan Fest se presenta como la experiencia definitiva con todo incluido para el Campeonato Mundial de Fútbol

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que comienza la venta de entradas para el próximo Campeonato Mundial de Fútbol y crece la expectación en toda Norteamérica ante la llegada de junio de 2026, Royalton Hotels & Resorts presenta una iniciativa pensada para los seguidores que no quieren perderse ni un solo momento: el Royalton Fan Fest, impulsado por Sports Event Guarantee™.

Por primera vez, todos los complejos turísticos Royalton de Cancún y del Caribe se transformarán en un destino en el que el lujo «todo incluido» se une al evento deportivo más famoso del mundo. Los huéspedes que viajen durante estas fechas pueden estar tranquilos: todos los partidos se retransmitirán en las habitaciones, los bares y los espacios públicos, para que no se pierdan ningún gol, ningún penalti ni ninguna celebración.

Conforme crece la emoción, el Royalton Black Friday de este año ofrece a los viajeros la oportunidad perfecta para reservar su estancia durante la celebración del torneo. Los huéspedes que reserven ahora pueden ahorrarse cientos de dólares y asegurarse un asiento en primera fila para disfrutar de los partidos más emocionantes en un entorno caribeño, que combina al mismo tiempo un servicio hotelero de primera clase y el espíritu del fútbol mundial.

Con el fin de reflejar la emoción que se vive en México durante los preparativos para dar la bienvenida a todo el mundo como uno de los países anfitriones, Royalton inaugurará un estadio Fan Fest en cada uno de sus complejos turísticos mexicanos, recreando el ambiente de un estadio en directo. En un entorno único, rodeados de pantallas gigantes, puestos de comida temáticos inspirados en los países participantes y una programación festiva, los huéspedes disfrutarán de la pasión de la competición, con la misma intensidad, energía y camaradería que se vive en el campo, mientras disfrutan de las comodidades de una escapada frente al mar.

«Sports Event Guarantee™ significa que nuestros huéspedes nunca tendrán que elegir entre sus vacaciones y su pasión por el deporte», afirmó Jurgen Stutz, vicepresidente sénior de Ventas, Marketing y Distribución de Royalton Hotels & Resorts. «No importa en qué parte del complejo se encuentren, relajándose en su habitación, disfrutando de una copa en el bar o pasando por el vestíbulo, si hay una pantalla y se juega un partido, hay fútbol en el Royalton Fan Fest».

El Royalton Fan Fest también ofrece a los viajeros internacionales una ventaja única. Para los visitantes de regiones como Europa, los partidos se retransmitirán prácticamente en tiempo real con los husos horarios locales, para que puedan disfrutar del campeonato al mismo tiempo que el resto del mundo, en una playa del Caribe. Es la oportunidad definitiva para matar dos pájaros de un tiro: sol, arena y fútbol de talla mundial.

La iniciativa subraya el compromiso de Royalton Hotels & Resorts con la innovación en la hostelería con todo incluido, garantizando que cada pasión, desde la gastronomía y el bienestar hasta el deporte mundial, se potencie y se acoja con entusiasmo.

Para obtener más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una empresa líder en el sector hotelero con todo incluido que cuenta con una selecta cartera de 24 complejos turísticos repartidos por siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno de los cuales ofrece una experiencia única e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen la galardonada All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Everyone is Family, conocida por su elevado nivel de comodidad y su esmerado servicio a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con restaurantes exclusivos y alojamientos modernos. Royalton Vessence Resorts presenta The Art of Vacation a través de un enfoque orientado al bienestar en los viajes con todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts invita a sus huéspedes al concepto Party Your Way con escapadas intensas, solo para adultos, impregnadas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece Miles from Ordinary, refugios boutique que ensalzan la belleza natural, la cultura local y la sofisticación desenfadada. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece una experiencia Au Naturel única para huéspedes mayores de 21 años, que disfrutan de lujosas instalaciones en primera línea de playa.

La cartera también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, que invita a los huéspedes a una vacaciones a lo grande con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de recuerdos emblemáticos, y Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde los huéspedes pueden esquivar a los paparazzi y donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para obtener más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce38b611-6cf4-4265-9846-3d3d56427a13