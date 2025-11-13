Bavarian Nordic offentliggør ændringer i bestyrelsen

KØBENHAVN, Danmark, 13. november 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at formand for bestyrelsen, Luc Debruyne har besluttet at træde tilbage fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen har udnævnt næstformand Anne Louise Eberhard som ny formand for bestyrelsen.

“Efter nøje refleksion over både processen og resultatet af det nylige overtagelsesforsøg har jeg besluttet at træde tilbage for at give Bavarian Nordics bestyrelse mulighed for at fokusere på virksomhedens næste udviklingsfase. Jeg har stor beundring for de fremragende resultater, selskabet har opnået gennem dets transformation i de seneste år, og jeg er stolt over at have ledet bestyrelsen i en så dynamisk og vigtig periode. Jeg sender min dybfølte tak og bedste ønsker til ledelsesteamet og alle medarbejdere for deres dedikation og professionalisme i deres fortsatte bestræbelser på at styrke selskabets globale position,” udtaler Luc Debruyne.

“Jeg vil gerne takke Luc for hans lederskab og indsigt, som har været uvurderlige for Bavarian Nordics globale udvikling og vækst gennem de seneste par år. Selvom vi anerkender hans beslutning om at træde tilbage, mener bestyrelsen, at det er i selskabets og vores aktionærers bedste interesse at sikre stabilitet og kontinuitet i selskabets governance og lederskab. Derfor har jeg accepteret rollen som bestyrelsesformand og vil arbejde sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer om at vejlede og samarbejde med ledelsen, som vi har fuld tillid til i den fortsatte eksekvering af selskabets strategi. Bavarian Nordic har været gennem en vækstrejse og ægte transformation i de seneste år, og vi vil fortsætte med at bygge videre på dette stærke fundament med henblik på yderligere at vækste og udvikle forretningen. I de kommende måneder og frem mod den ordinære generalforsamling i 2026 ser bestyrelsen frem til en positiv dialog med vores aktionærer om bestyrelsens fremtidige sammensætning,” udtaler Anne Louise Eberhard.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Selskabsmeddelelse nr. 43 / 2025

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

