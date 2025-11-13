NANOBIOTIX annonce les avancées de sa plateforme de nanoprimer Curadigm avec une mise à jour des plans de développement pour son pipeline interne et des collaborations externes

Quatre nouvelles demandes de brevets déposées visant à étendre la propriété intellectuelle de la plateforme de nanoprimer Curadigm et contribuer au premier pipeline interne et propriétaire de produits associés avec un nanoprimer, en plus des collaborations externes.

Nouvelles données précliniques in vivo évaluant le nanoprimer Curadigm en combinaison avec des vaccins thérapeutiques présentées lors du congrès Partnership Opportunities in Drug Delivery (PODD) 2025. Ces données serviront de socle pour un premier pipeline interne et propriétaire de produits associés avec un nanoprimer.

Nombreux accords de transfert de matériel (MTA) déjà en place créant une dynamique pour des collaborations externes visant des combinaisons avec la plateforme de nanoprimer Curadigm.

Activités de CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls ; chimie, fabrication et contrôles) lancées pour soutenir à la fois le pipeline interne et les collaborations externes.

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui les avancées de sa nouvelle plateforme de nanoprimer Curadigm.

La plateforme de nanoprimer Curadigm est conçue pour faire face à l’un des enjeux universels de la médecine moderne : l’administration extra hépatique d’agents thérapeutiques innovants administrés par voie intraveineuse (iv) tels que les vaccins à base d’ARN ou de peptides et les virus oncolytiques. Issu d’une ingénierie de nanoparticules lipidiques de haute précision, le nanoprimer a été conçu pour occuper de manière transitoire les fonctions du foie responsables de la clairance. Via ce mécanisme, le nanoprimer pourrait permettre à une plus grande fraction du médicament administré d’atteindre ses tissus cibles, afin potentiellement d’améliorer l’efficacité du médicament ou réduire les toxicités liées au foie.

Nanobiotix prévoit de faire de la plateforme de nanoprimer Curadigm un pilier de sa croissance à long terme. L’intention est de développer un pipeline interne propriétaire de produits associés avec un nanoprimer ainsi que de créer un élan pour faire de la plateforme un hub de collaborations externes.



Quatre nouvelles demandes de brevets déposées afin d’étendre la propriété intellectuelle et soutenir les activités de business développement

S’appuyant sur les fondations d’une propriété intellectuelle robuste, Nanobiotix a déposé quatre nouvelles demandes de brevets couvrant la plateforme Curadigm et plusieurs applications potentielles. Ces nouvelles demandes, ainsi que la propriété intellectuelle déjà en place, visent à soutenir le développement de Curadigm comme un hub pour des collaborations externes ainsi que la création d’un premier pipeline interne et propriétaire .

« Nous pensons que la plateforme de nanoprimer Curadigm a un potentiel considérable pour redéfinir la manière dont les médicaments peuvent être conçus et développés », a déclaré Laurent Levy, co-fondateur de Nanobiotix et président du directoire. « Nos nouvelles demandes de brevet visent à renforcer davantage la base de propriété intellectuelle de Curadigm, à la fois en tant que hub de collaborations et en tant que pierre angulaire d’un portefeuille de produits propriétaires développé en interne. Avec des applications potentielles dans plusieurs domaines thérapeutiques, le nanoprimer est bien positionné pour contribuer à résoudre les défis liés à la distribution extra-hépatique qui limitent le potentiel des classes thérapeutiques innovantes, créer de nouvelles voies pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, et soutenir la croissance à long terme de Nanobiotix. »

Premières données précliniques en combinaison avec des vaccins thérapeutiques établissant la preuve de concept in vivo pour le traitement des cancers et au-delà

Au congrès PODD, Nanobiotix a présenté de nouvelles données précliniques in vivo évaluant le nanoprimer en combinaison avec des vaccins thérapeutiques à base d’acides nucléiques et à base de peptides.

Titre : Nanoprimer Technology for Enhanced Therapeutic Delivery: Outsmarting the Liver Barrier

Session : Cell, Gene, & Novel Biologics Delivery

Présentateur : Julie Devalliere, PhD, biologiste senior chez Nanobiotix

Les principaux résultats inclus :

Une augmentation de la réponse immunitaire aiguë à la suite de la vaccination avec des vaccins à ARNm sous forme de lipoplexes.

Une amélioration de la réponse immunitaire mémoire avec des vaccins à ARNm sous forme de lipoplexes.

Des réponses similaires observées pour les vaccins à base de peptides.





Nanobiotix estime que ces données représentent une nouvelle option dans l’utilisation de vaccins thérapeutiques administrés par voie iv pour différentes aires thérapeutiques, dont l’oncologie. Ces résultats servent de base au pipeline initial de produits propriétaires de la Société en association avec un nanoprimer.

« L’administration extra-hépatique est un obstacle persistant qui empêche de potentielles thérapies révolutionnaires de venir en aide aux patients », a déclaré Matthieu Germain, directeur de la plateforme Curadigm de Nanobiotix. « Les nouvelles données de combinaison avec un vaccin thérapeutique présentées au PODD 2025 supportent notre hypothèse quant au potentiel de Curadigm en tant que nouvelle approche pour débloquer de nouvelles options pour l’administration de produits candidats basés sur les peptides ou les acides nucléiques administrés par voie intraveineuse. »

Création d’une dynamique pour des collaborations stratégiques

La plateforme de nanoprimer Curadigm a un potentiel de développement considérable en combinaison avec des agents thérapeutiques administrés par voie iv. En parallèle de son développement de portefeuille propriétaire, Nanobiotix poursuit activement sa recherche de collaborations afin de faire progresser les champs d’application de sa plateforme de nanoprimer et son utilisation au travers différentes modalités. La Société a déjà mis en place de multiples accords de transfert de matériel avec des sociétés partenaires du secteur biopharmaceutique qui conduisent des évaluations préliminaires de combinaisons avec un nanoprimer.

Activité de fabrication en cours

Les activités de CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls, chimie, fabrication et contrôles) pour le nanoprimer progressent, en ligne avec la feuille de route à la fois pour le pipeline interne et les collaborations externes.

À propos de CURADIGM

Curadigm est une plateforme nanothérapeutique en phase préclinique, conçue pour redéfinir la conception et le développement de thérapies administrées par voie intraveineuse (IV) et améliorer les bénéfices pour les patients. La plateforme Nanoprimer de Curadigm augmente la biodisponibilité des médicaments tout en réduisant les effets indésirables hors cible, notamment la toxicité hépatique. Cette plateforme peut être utilisée avec la plupart des thérapies administrées en intraveineuse (IV) à travers différentes classes de médicaments. Curadigm s'engage à faire progresser le développement thérapeutique grâce à une compréhension approfondie des interactions des médicaments avec le corps humain, afin d’avoir un impact tant sur les médicaments existants que sur les molécules innovantes dans de nombreuses indications cliniques.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine. Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 02 avril 2025 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 02 avril 2025 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques » et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, y compris le rapport semestriel 2025, disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/ et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.





