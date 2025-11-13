13. november 2025

Meddelelse nr. 25

Rettet emission af 40.438.426 nye aktier fuldt tegnet – bruttoprovenu på cirka 43 mio. kr. til BioPorto A/S

København, Danmark, 13. november 2025, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR) meddeler, at en rettet emission af 40.438.426 nye aktier er blevet gennemført. Iværksættelsen af den rettede emission blev annonceret i selskabsmeddelelse nr. 24.

Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i BioPorto, udtaler: “Vi sætter stor pris på den stærke opbakning fra både eksisterende aktionærer samt nye institutionelle og private investorer, suppleret af et stærkt engagement fra BioPortos bestyrelse og ledelse. Den rettede emission giver den finansielle fleksibilitet, der skal til for at fremme vores strategiske prioriteter, herunder færdiggøre dataindsamlingen, indsende en pre-submission til FDA og igangsætte valideringsstudiet i BioPortos amerikanske kliniske forsøg, samtidig med at vi styrker vores kommercielle platform. Ved fastlæggelsen af størrelsen på denne emission har bestyrelsen taget højde for selskabets fremtidige finansieringsmuligheder, primært i form af potentielle frasalg af ikke-strategiske aktiver, suppleret med kreditfaciliteter. Beslutningen sikrer en balanceret og forsvarlig finansieringsstruktur, der dækker det forventede forbrug gennem 2026 og dermed positionerer selskabet stærkt på rejsen mod positivt cash flow i anden halvdel af 2027.”

Det samlede tegningsbeløb for de 40.438.426 nye aktier udgør cirka 43 mio. kr. og forventes indbetalt senest den 24. november 2025. Kapitalforhøjelsen vil blive registreret hurtigst muligt herefter. BioPorto forventer, at de nye aktier optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under Selskabets permanente ISIN-kode (DK0011048619) senest den 26. november 2025.

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 45290000

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

