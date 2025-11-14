Aduro Clean Technologies wird in der Sendung „Earth with John Holden“ vorgestellt

LONDON, Ontario, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die kommende Folge über das Unternehmen in der Doku-Serie „Earth with John Holden“ und seine Teilnahme an zwei großen internationalen Veranstaltungen zum Thema fortschrittliches Recycling und Nachhaltigkeit flexibler Verpackungen bekannt.

„Earth with John Holden“ mit einem Beitrag über Aduro Clean Technologies

Datum: 16. November 2025

Website: https://earthtvseries.com/

Aduro wird in einer kommenden Folge von „Earth with John Holden“ zu sehen sein, die im November 2025 auf Bloomberg TV und Streaming-Plattformen ausgestrahlt wird. Der Beitrag zeigt, wie die Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) von Aduro mithilfe wassergestützter Chemie schwer recycelbare Kunststoffe in wertvolle Ressourcen umwandelt. Der Bericht begleitet den sechsfachen Emmy-Preisträger und ausführenden Produzenten John Holden, der sich mit dem Ansatz des Unternehmens befasst, sein neuartiges HCT vom Labor zum kommerziellen Einsatz zu skalieren. Anhand von Interviews mit Führungskräften von Aduro und Partnern aus der Industrie zeigt der Beitrag, wie ein starkes Forschungsteam, fundiertes chemisches Fachwissen und branchenübergreifende Zusammenarbeit die Entdeckung neuartiger Lösungen für eines der weltweit hartnäckigsten Umweltprobleme – Plastikmüll – ermöglichen.

Advanced Recycling Conference 2025

Datum: 19. bis 20. November 2025

Ort: Maternushaus, Köln, Deutschland

Präsentation: „Making the most out of plastic waste (Das Beste aus Kunststoffabfällen machen)“ – Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Datum: 20. November 2025, 14:10 Uhr

Poster: „Unlocking the full value of plastic waste with Hydrochemolytic™ Technology (HCT) (Mit der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) den vollen Wert von Kunststoffabfällen erschließen)“

Messestand: 24 – (Gastgeberin Stefanie Steenhuis)

Website: https://advanced-recycling.eu/

Die vom nova-Institut organisierte Advanced Recycling Conference bringt führende Stimmen aus den Bereichen Recycling und nachhaltige Verpackungen zusammen und dient als Anlaufpunkt für Marken, Verarbeiter, Recyclingunternehmen und Technologieanbieter, um die regulatorischen, technischen und kommerziellen Herausforderungen anzugehen, die den Übergang Europas zum fortschrittlichen Recycling prägen. Die Teilnahme von Aduro in verschiedenen Formaten – darunter eine technische Präsentation, ein wissenschaftliches Poster und ein Messestand – ist auf das starke Interesse der Branche an neuartigen Lösungen zurückzuführen, welche die Recyclingfähigkeit komplexer Kunststoffe verbessern. Als Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic™-Technologie vorstellen und direkt mit führenden Verpackungsunternehmen zusammenarbeiten, um die Einführung des chemischen Recyclings zu beschleunigen und die Entwicklung nachhaltigerer Materialsysteme zu unterstützen.

2. Annual Sustainable Flexible Packaging LATAM Conference

Datum: 2. bis 3. Dezember 2025

Ort: Marquis Reforma Hotel & Spa, Mexiko-Stadt, Mexiko

Präsentation: „Making the Most of EPR Programs: The Role of Chemical Recycling to Handle Film and Flexibles (EPR-Programme optimal nutzen: Die Rolle des chemischen Recyclings bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen)“ – Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Website: www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218

Die von CMT organisierte und gemeinsam mit ECOCE durchgeführte Konferenz bringt Führungskräfte aus der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zusammen, um zu erörtern, wie Innovationen, Vorschriften und Rahmenwerke zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) die Rückgewinnungsstrategien für flexible Verpackungen in Lateinamerika beeinflussen. Die Präsentation von Eric Appelman wird darlegen, wie mechanisches Recycling die Grundlage für die Entsorgung von Folien und flexiblen Materialien bildet und wie chemische Recyclingtechnologien wie die Hydrochemolytic™-Technologie diese Systeme ergänzen können, um die Materialrückgewinnung zu maximieren und die Ergebnisse am Ende der Lebensdauer zu verbessern. Aduro wird zeigen, wie HCT die Ziele der sich abzeichnenden regionalen Politik durch die Umwandlung komplexer Verpackungsmaterialien in kreislauffähige Rohstoffe unterstützen kann.

Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen Meetings abhalten. Um ein persönliches Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die Veranstalter oder senden Sie eine E-Mail an aduro@kcsa.com.

„Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen können wir die Fortschritte, die wir mit der Hydrochemolytic™-Technologie erzielen, und deren Einbindung in die allgemeine Recyclinglandschaft vorstellen“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Ob über Medien, Fachforen oder regionale Konferenzen – wir tragen zur Diskussion darüber bei, wie chemisches Recycling bestehende Systeme ergänzen und die Palette der Materialien erweitern kann, die erfolgreich zurückgewonnen werden können.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen über die Teilnahme von Aduro an bevorstehenden Medienbeiträgen und Branchenkonferenzen, die potenziellen Vorteile solcher Öffentlichkeitsarbeit sowie die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile seiner Hydrochemolytic™-Technologie. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, technologische Herausforderungen, die Effektivität von Engagement-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, sich eine angemessene Finanzierung zu sichern. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, finden Sie unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in den jüngsten Unterlagen, die Aduro bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die über das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

