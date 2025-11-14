Aduro Clean Technologies invitée à l’émission « Earth with John Holden »

LONDON, Ontario, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui sa prochaine participation à la série documentaire « Earth with John Holden » ainsi qu’à deux événements internationaux majeurs axés sur le recyclage avancé et la durabilité des emballages souples.

« Earth with John Holden » avec Aduro Clean Technologies

Date : 16 novembre 2025

Site Internet : https://earthtvseries.com/

Aduro sera mise en vedette lors d’un prochain épisode de « Earth with John Holden », diffusé sur Bloomberg TV et les plateformes de streaming en novembre 2025. Ce reportage met en lumière la façon dont la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) d’Aduro utilise la chimie de l’eau pour transformer les plastiques difficiles à recycler en ressources précieuses. Ce reportage suit John Holden, six fois lauréat d’un Emmy Award et producteur exécutif, tandis qu’il découvre l’approche adoptée par l’entreprise pour faire évoluer sa nouvelle technologie HCT du stade expérimental à la phase de commercialisation. À travers des entretiens avec les dirigeants d’Aduro et leurs collaborateurs industriels, ce reportage illustre la manière dont une équipe de recherche solide, une expertise approfondie en chimie et une collaboration intersectorielle permettent de trouver des solutions innovantes à l’un des défis environnementaux les plus récurrents au monde : les déchets plastiques.

Advanced Recycling Conference 2025

Date : 19-20 novembre 2025

Lieu : Maternushaus, Cologne, Allemagne

Présentation : « Optimiser les déchets plastiques » - Eric Appelman, directeur des recettes

Date : 20 novembre 2025, 14 h 10

Affiche : « Valoriser pleinement les déchets plastiques grâce à la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) »

Stand d’exposition : 24 – (Hôte Stefanie Steenhuis)

Site Internet : https://advanced-recycling.eu/

Organisée par nova-Institut, l’Advanced Recycling Conference rassemble les principaux acteurs du recyclage et de la durabilité des emballages, et sert de point de convergence pour les marques, les transformateurs, les recycleurs et les fournisseurs de technologies afin d’aborder les défis réglementaires, techniques et commerciaux qui façonnent l’avenir du recyclage avancé en Europe. La participation d’Aduro sous divers formats (présentation technique, poster scientifique et stand d’exposition) s’explique par le vif intérêt de l’industrie pour les solutions innovantes qui améliorent la recyclabilité des plastiques complexes. En tant que sponsor, Aduro présentera sa technologie Hydrochemolytic™ et dialoguera directement avec les leaders du secteur de l’emballage afin d’accélérer l’adoption du recyclage chimique et de soutenir le développement de systèmes de matériaux plus durables.

2nd Annual Sustainable Flexible Packaging LATAM Conference

Date : 2-3 décembre 2025

Lieu : Marquis Reforma Hotel & Spa, Mexico, Mexique

Présentation : « Optimiser les programmes de REP : le rôle du recyclage chimique dans le traitement des films et des emballages souples » – Eric Appelman, directeur des recettes

Site internet : www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218

Organisée par CMT en partenariat avec ECOCE, la conférence rassemble des leaders de toute la chaîne de valeur de l’emballage afin d’examiner de quelle manière l’innovation, la réglementation et les cadres de responsabilité élargie des producteurs (REP) influencent les stratégies de récupération des emballages souples en Amérique latine. La présentation d’Eric Appelman expliquera pourquoi le recyclage mécanique constitue la base de la gestion des films et des matériaux souples, et de quelle manière les technologies de recyclage chimique telles que la technologie Hydrochemolytic™ permettent de compléter ces systèmes afin d’optimiser la récupération des matériaux et d’améliorer les résultats finaux. Aduro exposera la façon dont la technologie HCT peut contribuer à la réalisation des objectifs des nouvelles politiques régionales grâce à la conversion de matériaux d’emballage complexes en matières premières circulaires.

En plus de ses présentations, Aduro organisera des rencontres parallèlement aux conférences. Pour demander un entretien individuel, veuillez contacter les organisateurs de l’événement ou envoyer un courriel à aduro@kcsa.com.

« Notre participation à ces événements nous permet de partager les progrès que nous réalisons avec la technologie Hydrochemolytic™ et la manière dont elle s’intègre dans le paysage du recyclage dans son ensemble », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Que ce soit par le biais des médias, de forums techniques ou de conférences régionales, nous contribuons au débat sur la manière dont le recyclage chimique peut venir renforcer les systèmes existants et développer la gamme de matériaux récupérables. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, directeur du développement d’entreprise/relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Ces déclarations incluent notamment la participation prochaine d’Aduro à des événements médiatiques et à des conférences du secteur, les avantages potentiels de ces activités de communication, ainsi que les résultats ou avantages attendus de sa technologie Hydrochemolytic™. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations disponibles au moment de la publication du présent communiqué et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts sensibles par rapport aux résultats réels. Les facteurs majeurs susceptibles d’entraîner des résultats réels différents comprennent, sans s’y limiter, l’évolution des conditions du marché, les développements réglementaires, les défis technologiques potentiels, l’efficacité des acticités d’engagement et la capacité de la Société à recueillir des fonds suffisants. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats de la Société sont présentées sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les derniers documents déposés par Aduro auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, disponibles dans le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

