Bitget רושמת למסחר חוזים מתמשכים על מדדי המניות LLY, MA ו-UNH כאשר נפח המסחר המצטבר ב-Bitget מגיע ל-3 מיליארד דולר

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על הוספה רשמית של חוזים עתידיים מתמשכים על מדדי המניות LLYUSDT, MAUSDT ו-UNHUSDT, ובכך מרחיבה את מגוון המוצרים של נכסי העולם האמיתי (RWA) שלה עבור סוחרים גלובליים. משתמשי Bitget יכולים לקבל גישה לחוזים אלה עם מינוף של עד פי 10.

חוזי החוזים המתמשכים מסולקים ב-USDT, עם גודל זיז של 0.01 ומצב שולי רווח מבודד. הם פועלים לפי לוח זמנים של 24/5, ונסחרים מיום שני 00:00 עד שבת 00:00 (לפי שעון UTC-4), עם סליקה שעתית של עמלות מימון. בעוד שהמסחר זמין לאורך כל השבוע, החוזים ייסגרו בתקופות חגים כאשר השווקים הבסיסיים אינם פעילים, מה שמבטיח התאמת מחירים הוגנת לשווקים המסורתיים.

חוזים מתמשכים חדשים אלה על מדדי מניות מאפשרים לסוחרים לצבור חשיפה בבלוקצ'יין לכמה מהחברות הגדולות בעולם, כמו Eli Lilly And Co, Montage Gold Corp, UnitedHealth Group Inc, והכל תוך מינוף הגמישות של נגזרות קריפטוגרפיות. היקף המסחר המצטבר של קטגוריית החוזים העתידיים על מניות ב-Bitget עבר לאחרונה את רף ה-3 מיליארד דולר, דבר המראה את הביקוש הגובר למוצרי אסימוני מניות ומוצרים בדרגה מוסדית.

ציון דרך חדש זה מגיע ברצף מהיר כאשר Bitget הגיעה למיליארד דולר בנפח מסחר מצטבר לפני כשבועיים. לאחר מכן השיקה Bitget קמפיין הפחתת עמלות מסחר של 90% לזמן מוגבל בכל החוזים העתידיים על מניות. הקמפיין, שיימשך עד ה-31 בינואר, מאפשר למשתמשים חדשים וקיימים ליהנות מעמלות מסחר נמוכות במיוחד תוך חקר היקום המתרחב של חוזים עתידיים על מניות אסימונים. היוזמה משקפת את המטרה של Bitget להפוך את הגישה לשוק המסורתי למשתלמת יותר וללא חיכוך באמצעות תשתית בלוקצ'יין.

Bitget ממשיכה לתעדף שקיפות, אבטחה וחדשנות במוצרים בכל האקוסיסטם של הנגזרים שלה. בעוד שחוזים עתידיים תמידיים על מדדי מניות אינם נתמכים כרגע במסחר בחשבון מאוחד, הבורסה תמשיך להעריך שדרוגים על סמך דרישת המשתמשים ותנאי השוק המתפתחים. על ידי שילוב הנגישות של נגזרות קריפטו עם חשיפה מסורתית לשוק, Bitget ממשיכה להרחיב את מודל ה-UEX שלה, לגשר בין נכסים דיגיטליים למניות גלובליות ולאפשר מגוון רחב יותר של אסטרטגיות לכל הסוחרים.

לפרטים מלאים, משתמשים יכולים לבקר כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet , פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

