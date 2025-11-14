ビットゲット (Bitget)、LLY、MA、UNH株価指数無期限先物を上場、ビットゲットの累計取引高は30億ドル (約4,639億9,190万円) に到達

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、LLYUSDT、MAUSDT、UNHUSDT株価指数無期限先物を正式に追加したことを発表した。これにより、世界中のトレーダー向けの実世界資産 (RWA) 商品の取り揃えが拡充される。 ビットゲットのユーザーは、最大10倍のレバレッジでこれらの契約にアクセスできる。

無期限先物契約は、USDTで決済され、ティックサイズは0.01、分離証拠金モードとなる。 1日24時間、週5日稼働し、取引時間は月曜日午前0時から土曜日午前0時 (UTC-4) までで、資金調達手数料は1時間ごとに決済される。 取引は週を通して利用できるが、祝日など対象市場が低調な期間は契約がクローズされ、従来の市場との公正な価格調整が確保される。

この新たな株式先物指数先物により、トレーダーはトレーダーは暗号資産デリバティブの柔軟性を活用しながら、イーライリリー・アンド・カンパニー (Eli Lilly And Co)、モンタージュ・ゴールド・コーポレーション (Montage Gold Corp)、ユナイテッドヘルス・グループ (UnitedHealth Group Inc) といった世界最大級の企業へのオンチェーンでのエクスポージャーを獲得することができる。 ビットゲットの株式先物セグメントは最近、累計取引高が30億ドル (約4,639億9,190万円) を超え、トークン化株式および機関投資家向け商品への需要の高まりを示している。

この新たなマイルストーンは、ビットゲットが2週間前に累計取引高10億ドル (約1,546億7,401万円) を達成したことに続くものである。 ビットゲットはその後、すべての株式先物契約において期間限定の取引手数料90%割引キャンペーンを開始した。 1月31日まで実施されるこのキャンペーンでは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方が、超低取引手数料で、拡大を続けるトークン化株式先物の世界を体験できる。 この取り組みは、ブロックチェーンインフラを通じて従来の市場へのアクセスを、より手頃でスムーズなものにするというビットゲットの目標を反映している。

ビットゲットは、デリバティブエコシステム全体で、透明性、セキュリティ、商品イノベーションを最優先し続けている。 現在、株価指数無期限先物は、統合アカウント取引ではサポートされていないが、取引所はユーザーの需要と変化する市場環境に基づき、今後もアップグレードを検討していく。 暗号資産デリバティブのアクセシビリティと従来の市場へのエクスポージャーを組み合わせることで、ビットゲットは、UEXモデルの拡大し続け、デジタル資産とグローバル株式を結びつけ、すべてのトレーダーがより幅広い戦略を可能にしている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号通貨ウォレットとして運営している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済機能を提供し、20,000以上のDAppに直接アクセス可能であり、高度なスワップ機能と市場分析ツールがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフと協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

