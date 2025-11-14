Bitget menyenaraikan Niaga Hadapan Kekal Indeks Saham LLY, MA dan UNH apabila jumlah dagangan kumulatif mencecah USD 3 bilion

VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengumumkan penambahan rasmi kontrak niaga hadapan kekal indeks saham LLYUSDT, MAUSDT dan UNHUSDT, sekali gus memperluaskan rangkaian produk Asset Dunia Sebenar (RWA) untuk pedagang global. Pengguna Bitget boleh mengakses kontrak ini dengan leveraj sehingga 10x.

Kontrak niaga hadapan kekal ini diselesaikan dalam USDT, dengan saiz tick 0.01 dan mod margin terasing. Ia beroperasi mengikut jadual dagangan 24/5, dari Isnin 12:00 pagi hingga Sabtu 12:00 pagi (UTC-4), dengan penyelesaian yuran pembiayaan setiap jam. Walaupun dagangan tersedia sepanjang minggu, kontrak akan ditutup semasa cuti umum apabila pasaran asas tidak aktif, bagi memastikan penjajaran harga yang adil dengan pasaran tradisional.

Niaga hadapan indeks saham baharu ini membolehkan pedagang mendapatkan pendedahan onchain kepada beberapa syarikat terbesar dunia seperti Eli Lilly And Co, Montage Gold Corp serta UnitedHealth Group Inc, sambil memanfaatkan fleksibiliti derivatif kripto. Segmen niaga hadapan saham Bitget baru-baru ini telah melepasi jumlah dagangan kumulatif sebanyak USD 3 bilion, menunjukkan permintaan yang semakin meningkat terhadap ekuiti bertoken dan produk bertaraf institusi.

Pencapaian baharu ini dicapai dengan pantas selepas Bitget mencapai USD 1 bilion dalam jumlah dagangan kumulatif dua minggu lalu. Bitget kemudian melancarkan kempen pengurangan yuran dagangan sebanyak 90% untuk masa terhad merentasi semua kontrak niaga hadapan saham. Berlangsung sehingga 31 Januari, kempen ini membolehkan pengguna baharu dan sedia ada menikmati yuran dagangan ultra-rendah sambil menerokai dunia niaga hadapan saham bertoken yang semakin berkembang. Inisiatif ini mencerminkan matlamat Bitget untuk menjadikan akses pasaran tradisional lebih mampu milik dan lancar melalui infrastruktur blockchain.

Bitget terus mengutamakan ketelusan, keselamatan dan inovasi produk dalam ekosistem derivatifnya. Walaupun Niaga Hadapan Kekal Indeks Saham pada masa ini belum disokong dalam dagangan Akaun Bersatu, bursa akan terus menilai peningkatan berdasarkan permintaan pengguna dan keadaan pasaran yang sentiasa berubah. Dengan menggabungkan kebolehcapaian derivatif kripto bersama pendedahan pasaran tradisional, Bitget terus mengembangkan model UEX, merapatkan jurang antara aset digital dengan ekuiti global serta membolehkan pelbagai strategi dagangan untuk semua pedagang.

Untuk maklumat penuh, pengguna boleh melayari pautan sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna, dengan menawarkan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF serta pelbagai aset dunia sebenar dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

