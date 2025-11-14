Bitget lista contratos perpétuos de índices acionários de LLY, MA e UNH à medida que o volume acumulado de trading na plataforma atinge US$ 3 bilhões

VICTORIA, Seicheles, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou a adição oficial dos contratos perpétuos de índices acionários LLYUSDT, MAUSDT e UNHUSDT, expandindo sua gama de produtos de Ativos do Mundo Real (RWA) para traders globais. Usuários da Bitget podem acessar esses contratos com alavancagem de até 10x.

Os contratos perpétuos são liquidados em USDT, com tamanho de tick de 0,01 e modo de margem isolada. Eles operam em um cronograma 24/5, com negociações de segunda-feira às 00h até sábado às 00h (UTC-4), e liquidações de taxas de financiamento a cada hora. Embora as negociações estejam disponíveis ao longo da semana, os contratos serão encerrados durante feriados públicos em que os mercados subjacentes estiverem inativos, garantindo o alinhamento justo de preços com os mercados tradicionais.

Este novo contrato de futuros de índice de ações permite que os traders obtenham exposição on-chain a algumas das maiores empresas do mundo, como Eli Lilly And Co, Montage Gold Corp e UnitedHealth Group Inc, aproveitando ao mesmo tempo a flexibilidade dos derivativos cripto. O segmento de futuros de ações da Bitget ultrapassou recentemente US$ 3 bilhões em volume acumulado de negociações, demonstrando a crescente demanda por ações tokenizadas e produtos de nível institucional.

Esse novo marco ocorre em rápida sucessão, já que a Bitget havia atingido US$ 1 bilhão em volume acumulado de trading há apenas duas semanas. A Bitget então lançou uma campanha por tempo limitado de redução de 90% nas taxas de trading em todos os contratos futuros de ações. Válida até 31 de janeiro, a campanha permite que tanto novos quanto usuários existentes aproveitem taxas de trading ultrabaixas enquanto exploram o universo em expansão dos futuros de ações tokenizadas. A iniciativa reflete o objetivo da Bitget de tornar o acesso aos mercados tradicionais mais acessível e sem fricções por meio da infraestrutura blockchain.

A Bitget continua priorizando transparência, segurança e inovação de produtos em todo o seu ecossistema de derivativos. Embora os contratos perpétuos de índices acionários atualmente não sejam compatíveis com trading via Conta Unificada, a corretora continuará avaliando melhorias com base na demanda dos usuários e nas condições de mercado em evolução. Ao combinar a acessibilidade dos derivativos cripto com a exposição aos mercados tradicionais, a Bitget continua expandindo seu modelo UEX, conectando ativos digitais com ações globais e permitindo uma gama mais ampla de estratégias para todos os traders.

Para saber todos os detalhes, os usuários podem acessar aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários e oferecendo acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira de criptomoedas sem custódia, oferecendo suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados à plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

