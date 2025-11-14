Bitget 上线 LLY、MA、UNH 股票指数永续合约，平台累计交易额突破 30 亿美元

塞舌尔维多利亚, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布，正式新增 LLYUSDT、MAUSDT、UNHUSDT 股票指数永续合约，进一步拓展面向全球交易者的现实世界资产 (RWA) 产品矩阵。 Bitget 用户可使用最高 10 倍杠杆交易这些合约。

这些永续合约以 USDT 结算，最小价格变动单位为 0.01，采用逐仓保证金模式。 这些合约采用每周 5 天，每天 24 小时交易机制，交易时间为周一凌晨 12:00 至周六凌晨 12:00 (UTC-4 时区)，资金费用每小时结算一次。 尽管合约在交易周内可以持续交易，但在标的市场休市期间（公共假期）将暂停交易，以确保价格与传统市场保持同步，维持公平性。

这款全新的股指期货产品，让交易者能够在链上投资全球顶尖企业，如 Eli Lilly And Co、Montage Gold Corp、UnitedHealth Group Inc 等，同时充分利用加密货币衍生品的灵活性。 Bitget 的股票期货板块近期累计交易额突破 30 亿美元，这一数据彰显了市场对代币化股票以及机构级产品的需求正持续增长。

继两周前累计交易额突破 10 亿美元之后，Bitget 又迅速达成了这一新的里程碑。 随后，Bitget 启动限时优惠活动，所有股票期货合约的交易手续费均减免 90%。 该活动将持续至 1 月 31 日，新老用户均可享受超低交易手续费，同时探索不断丰富的代币化股票期货产品体系。 这一举措彰显了 Bitget 的目标：借助区块链基础设施，让用户以更低成本、更便捷的方式投资传统市场。

Bitget 始终将透明度、安全性和产品创新作为其衍生品生态系统的核心优先级。 目前，统一账户交易暂不支持股票指数永续合约，交易所将根据用户需求及不断变化的市场环境，持续评估相关功能升级。 Bitget 将加密货币衍生品的便捷性与传统市场投资机会相结合，持续拓展其 UEX 模式，在数字资产与全球股票之间架起桥梁，为所有交易者提供更多元化的交易策略选择。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，在单一平台内为超过 1.2 亿用户提供数以百万计的加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

