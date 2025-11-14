Bitget 上線 LLY、MA、UNH 股票指數永續期貨，平台累計交易量突破 30 億美元

塞舌爾維多利亞, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (UEX) Bitget 正式宣布，新增 LLYUSDT、MAUSDT、UNHUSDT 股票指數永續期貨，為世界各地的交易者擴展其現實世界資產 (RWA) 產品陣容。 Bitget 用戶可透過最高 10 倍槓桿參與這些合約的交易。

永續期貨合約將以 USDT 結算，最小變動價位為 0.01，並採用隔離保證金模式。 平台交易採用 24/5 運作模式，交易時間為每週一的凌晨 12:00 至每週六的凌晨 12:00 (UTC-4)，並每小時結算資金費用。 雖然交易服務可在週內各天進行，但在標的市場休市之公共假期期間，合約交易將暫時關閉，以確保價格與傳統市場保持公平一致。

這款全新的股票期貨指數期貨產品讓交易者可透過鏈上操作，投資如 Eli Lilly And Co、Montage Gold Corp、UnitedHealth Group Inc 等全球頂尖企業，同時還能充分發揮加密貨幣衍生工具的靈活優勢。 Bitget 的股票期貨板塊近期累計交易量突破 30 億美元，顯示出代幣化股票及機構級產品的需求正持續增長。

Bitget 於兩週前剛剛達成累計交易量突破 10 億美元之記錄，如今該平台又迅速達成了此全新里程碑。 Bitget 隨即在所有股票期貨合約上推出了限時交易手續費一折優惠活動。 該活動將持續至 1 月 31 日，新舊用戶均可在享受超低交易手續費的同時探索不斷擴展的代幣化股票期貨世界。 此舉彰顯 Bitget 致力運用區塊鏈基礎設施，以降低傳統市場參與門檻，並使傳統市場交易更加順暢無阻。

Bitget 將持續重視營造公開透明、安全穩妥、產品創新的衍生工具生態系統。 雖然同一帳戶交易目前尚不支援股票指數永續期貨交易，但該交易所將繼續依據用戶需求與市場動態評估升級方案。 透過結合加密貨幣衍生工具的易用性與傳統市場敞口，Bitget 持續拓展其 UEX 模式，搭建數碼資產與全球股票之間的橋樑，並為全體交易者提供更廣泛的策略選擇。

如需獲取更多詳情，用戶可訪問此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d08afe61-e602-41b7-8dc2-ed65eb39132b