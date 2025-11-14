Norsk Hydro: Hydro investerer 1,2 milliarder for å bygge Illvatn pumpekraftverk

Hydro har tatt endelig investeringsbeslutning for sin største vannkraftutbygging på over 20 år. Bygging av Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune starter nå i november og driftsstart er forventet i 2030.

Det nye pumpekraftverket i Luster kommune i Vestland fylke vil gi en ny årlig fornybar kraftproduksjon på 107 GWh og skal gå til Hydros aluminiumsproduksjon. Bruttoinvesteringen er på 2,5 milliarder kroner. Gjennom kontantstrømskatten for vannkraftinvesteringer er Hydros nettoinvestering etter skatt estimert til 1,2 milliarder kroner.

– Fornybar energi har aldri vært viktigere. Nå gjør vi den største investeringen i vannkraftporteføljen vår siden utbyggingen av Nye Tyin kraftverk i Årdal i 2004. Illvatn pumpekraftverk vil bidra med økt energiproduksjon, magasinkapasitet og effekt fra våre anlegg i Fortun. Når vi nå tar dette store løftet, er ambisjonen vår «netto-null»-tap av prioritert natur. Med det setter vi en ny standard for vannkraftutbyggingen vår, sier Kari Ekelund Thørud, konserndirektør i Hydro Energi.

Bidrar til mer kraft og balanse i kraftsystemet

Det planlagte pumpekraftverket skal pumpe vann fra vannmagasinet i Fivlemyrane (1018 moh) til Illvatn vannmagasin (1382 moh). Investeringen innebærer bygging av ny tunnel og magasinkapasiteten økes ved å senke laveste regulerte vannstand i Illvatn. Ved å pumpe vann til Illvatn, som ellers kan gå tapt i sommerhalvåret, reduseres vanntapet i Fortun-systemet og den samlede produksjonen økes om vinteren når kraftbehovet er stort.

Som del av prosjektet vil Hydro også bygge en ny 13 kilometer lang kraftlinje fra Fivlemyr til Sveinsøystølen. De 48 kraftmastene som skal settes opp planlegges bygd i aluminium. Ved å erstatte tradisjonelle kompositt- og stålmaster med aluminiummaster, baner Hydro vei for en ny og bærekraftig måte å bygge ut kraftnettet.

Kraft til industriutvikling

Tilgang til fornybar kraft og moderne teknologi gjør norsk industri verdensledende. For å lykkes med å kutte utslipp i eksisterende industri og utvikle ny industri trenger Norge mer fornybar kraft. Illvatn vil inngå i Hydros kraftportefølje som leverer fornybar kraft til aluminiumsproduksjon i Norge.

– Vi trenger å bygge ut mer kraft og nett for å sikre arbeidsplasser, ny industri og velferd. Som en stor industriaktør ønsker vi å bidra til å bygge ut denne kraften. Økt og mer fleksibel vannkraftproduksjon er en viktig og integrert del av vårt arbeid med å sikre kraft til konkurransedyktige priser for Hydros norske aluminiumsverk, sier Thørud.

Hydro produserer i dag aluminium i Norge med et karbonavtrykk som er om lag 75 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet. Målet er å produsere nullkarbonaluminium innen 2050.









Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

Elitsa.Blessi@hydro.com

Mediekontakt:

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com