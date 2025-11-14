Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2025

KØBENHAVN, Danmark, 14. november 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2025 samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2025.

Omsætningen i de første ni måneder steg med 32% til DKK 4.793 mio., hvilket afspejler en stærk udvikling i både Travel Health og Public Preparedness. Travel Health omsætning steg med 23% til DKK 2.327 mio. sammenlignet med de første ni måneder af 2024, hvilket primært var drevet af øget efterspørgsel på vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse (TBE), og understøttet af den gradvise lancering af chikungunyavaccinen Vimkunya ® . Public Preparedness omsætning var DKK 2.334 mio., og overgik dermed den forventede årlige basisforretning (DKK 1.500-2.000 mio.) i løbet af årets første ni måneder. Øvrig omsætning udgjorde DKK 132 mio. Øvrige driftsindtægter udgjorde netto DKK 810 mio., som hidrører salget af Priority Review Voucher.

Driftsoverskuddet (EBITDA) før særlige poster var DKK 1.477 mio., svarende til en EBITDA-margin på 31%.

Helårsforventningerne præciseres yderligere inden for de tidligere udmeldte intervaller for omsætning og EBITDA. For Travel Health fastholdes omsætningen på ca. DKK 2.750 mio., inklusive ca. DKK 75 mio. fra første års omsætning fra Vimkunya. For Public Preparedness indsnævres omsætningen til den lave ende af forventningerne til ca. DKK 3.100 mio., som er sikret for året. Øvrige indtægter fastholdes på ca. DKK 150 mio. Således forventes for helåret en samlet omsætning på ca. DKK 6.000 mio. og en EBITDA-margin før særlige poster på ca. 26%. Dette er lavere end den realiserede margin på 31% for de første ni måneder, hvilket skyldes en uensartet fordeling af omsætningen over kvartalerne samt tungere omkostninger til forskning og udvikling samt til salg og distribution hen mod slutningen af året. Når nettoindtægten på DKK 810 mio. fra salget af Priority Review Voucher medregnes, forventes den samlede EBITDA-margin at være ca. 40%.

DKK mio. Q3 2025 Q3 2024 9M 2025 9M 2024 2025 forventet Omsætning 1.795 1.363 4.793 3.622 ~6.000 EBITDA margin før særlige poster1 29% 18% 31% 19% ~26%

1 Øvrige driftsindtægter på DKK 810 mio. fra salget af Priority Review Voucher blev indtægtsført i 3. kvartal 2025 og bidrager til en forventet samlet EBITDA-margin på ca. 40% for helåret.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vores rejsevacciner har vist fortsat styrke og har bidraget til vores hidtil bedste kvartal for dette forretningsområde. Drevet af en højere efterspørgsel og stærk performance af vores rabies- og TBE-vacciner på nøglemarkeder – samt vores nylige lancering af chikungunyavaccinen Vimkunya® og den kommercielle ekspansion på nye markeder – har vi leveret en vækst på 23% i de første ni måneder. Vi er godt på vej til at indfri vores finansielle forventninger til helåret, som vi nu præciserer for at afspejle, at vi nu har et fuldt overblik over vores Public Preparedness-forretning for resten af året. For næste år har vi sikret yderligere ordrer til denne del af forretningen gennem vores nylige rammeaftale med HERA, hvilket understøtter dette som en fortsat og bæredygtig forretning. Efter tilbagekaldelsen af tilbuddet fra konsortiet bestående af Nordic Capital og Permira, som ikke opnåede den nødvendige acceptgrænse for gennemførelse, anerkender vi aktionærernes beslutning om at fortsætte som et uafhængigt selskab, hvilket vi ser som en støtte til vores eksisterende strategi, som vi fortsat er fuldt engagerede i.”

Begivenheder i tredje kvartal

Efter lanceringen af chikungunyavaccinen Vimkunya ® i USA, Tyskland og Frankrig i første halvår af 2025, fortsatte den globale lancering i tredje kvartal, hvor vaccinen også blev tilgængelig i Storbritannien og Danmark i september. Siden er Vimkunya også blevet lanceret i Sverige, Norge og Finland, Italien og Spanien i løbet af oktober.

i USA, Tyskland og Frankrig i første halvår af 2025, fortsatte den globale lancering i tredje kvartal, hvor vaccinen også blev tilgængelig i Storbritannien og Danmark i september. Siden er Vimkunya også blevet lanceret i Sverige, Norge og Finland, Italien og Spanien i løbet af oktober. Der skete yderligere regulatoriske fremskridt for Vimkunya i tredje kvartal. I juli accepterede Health Canada registreringsansøgningen for vaccinen, hvilket potentielt kan føre til en godkendelse i første halvår af 2026. Derudover blev der indsendt en ansøgning til det schweiziske lægemiddelagentur, Swissmedic, som potentielt kan føre til en godkendelse midt i 2026.

I juli indgik Bavarian Nordic en kontrakt til en værdi af over DKK 200 mio. om levering af koppe-/mpox-vacciner til et europæisk land.

Salget af Priority Review Voucher, som blev tildelt i forbindelse med den amerikanske godkendelse af Vimkunya, blev gennemført i juli med et nettoprovenu på DKK 810 mio.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I oktober blev der rapporteret positive toplinjeresultater fra et klinisk forsøg med mpox-/koppevaccinen i børn. Forsøget nåede sit primære endemål og viste en sammenlignelig sikkerhedsprofil samt en ikke-inferiør immunrespons for MVA-BN hos børn i alderen 2-11 år sammenlignet med voksne. Resultaterne vil understøtte en ansøgning om udvidelse af godkendelsen hos Det Europæiske Lægemiddelagentur i 2026.

I oktober donerede Bavarian Nordic 110.000 doser af mpox-vaccinen til Africa CDC for at støtte indsatsen mod det igangværende mpox-udbrud i Afrika.

I oktober indgik Bavarian Nordic en ny rammeaftale med Europa-Kommissionen gennem Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), hvilket gør det muligt for EU, dets medlemslande og yderligere europæiske lande at købe op til 8 millioner doser af koppe-/mpox-vaccinen over de næste fire år. Indledningsvis er der givet tilsagn om køb af cirka 1,1 mio, doser, hvoraf de første 750.000 doser forventes leveret i 2026. Aftalen blev formelt underskrevet i november efter udløbet af den lovpligtige standstill-periode på 10 dage.

Efter næsten 20 år som Vice President for Investor Relations har Rolf Sass Sørensen besluttet at forlade Bavarian Nordic for at forfølge nye muligheder. Der vil snarligt blive iværksat en søgning med henblik på genbesættelse af stillingen.

I november blev overtagelsestilbuddet fra konsortiet bestående af Nordic Capital og Permira trukket tilbage efter de foreløbige resultater af tilbuddet, som bekræftede en acceptgrad på 60 %, lavere end minimumsbetingelsen på 66 2/3 %, der var krævet for gennemførelse. Tilbuddet er uigenkaldeligt bortfaldet, og der vil ikke blive erhvervet nogen aktier under tilbuddet.

I november besluttede formand for bestyrelsen, Luc Debruyne at træde tilbage med fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Næstformand Anne Louise Eberhard blev udpeget som ny formand for bestyrelsen.

