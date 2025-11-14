STOCKHOLM – den 14 november 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2025. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Vi närmar oss nu en period där flera portföljbolag slutför sina kliniska studier med spännande dataavläsningar som följd”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Karolinska Development meddelade att bolaget mottagit en uppdatering från Organon gällande utvecklingen av läkemedelskandidaten OG-6219, som förvärvades av Organon genom uppköpet av Forendo Pharma 2021. Till följd av resultat från en klinisk fas 2-studie med OG-6219 planerar Organon att avsluta det kliniska utvecklingsprogrammet med OG-6219 (juli 2025).

slutförde patientrekryteringen enligt tidsplan till del 1 av sin pågående kliniska fas 2a-studie med läkemedelskandidaten sevuparin, som utvärderas som en behandling för patienter med kronisk njursjukdom med anemi (juli 2025). Portföljbolaget Umecrine Cognition genomförde en kapitalanskaffning om SEK 24,6 miljoner genom ett konvertibellån som ska användas till den pågående kliniska fas 1b/2a-studien med golexanolon inom Primär biliär kolangit (PBC). Konvertibellånet med tillhörande optioner är riktat till ett investerarkonsortium med befintliga, långsiktiga ägare och investerare i Umecrine Cognition, inklusive Karolinska Development (juli 2025).

tillfördes 28,3 miljoner kronor i företrädesemissionen av units som tecknades till 189 procent. Likviden från företrädesemissionen kommer att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten sevuparin inom kronisk njursjukdom (augusti 2025). Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade data som visar att läkemedelskandidaten golexanolon ger ihållande reversering av neuroinflammation i en sjukdomsmodell av Parkinson. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology, belyser verkningsmekanismen för golexanolon vid lindring av symtomen av Parkinsons sjukdom, vilket banar väg för golexanolon som en kronisk behandling (september 2025).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Portföljbolaget Dilafor beviljades ett patent i USA som skyddar bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin vid igångsättning av förlossning. Patentet kommer att vara en viktig tillgång när Dilafor avancerar tafoxiparin in i klinisk utvecklingsfas 3 (oktober 2025).

har erhållit godkännande av spanska myndigheter att inleda en klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten PN6047 som utvecklas för behandling av neuropatisk smärta. Studien kommer att genomföras i EU, men har anpassats efter de krav som definierades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i början av året (oktober 2025). Portföljbolaget SVF Vaccines presenterade positiva resultat från en preklinisk studie med bolagets immunterapi SVF-001 mot kronisk hepatit B och D vid Molecular Biology of HBV-mötet i Berlin och DeltaCure-mötet i Hannover (oktober 2025).

presenterade positiva resultat från en preklinisk studie med bolagets immunterapi SVF-001 mot kronisk hepatit B och D vid Molecular Biology of HBV-mötet i Berlin och DeltaCure-mötet i Hannover (oktober 2025). Karolinska Development deltog med sin pro rata-andel om 7,5 miljoner kronor i portföljbolaget BOOST Pharmas senaste finansieringsrunda. Totalt tillförde finansieringen, som är strukturerad som ett konvertibelt lån, 15 MSEK till BOOST Pharma. Investeringen stödjer fortsatta förberedelser inför den kliniska fas 3 studien av BT-101, en banbrytande stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease (oktober 2025).

senaste finansieringsrunda. Totalt tillförde finansieringen, som är strukturerad som ett konvertibelt lån, 15 MSEK till BOOST Pharma. Investeringen stödjer fortsatta förberedelser inför den kliniska fas 3 studien av BT-101, en banbrytande stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease (oktober 2025). Portföljbolaget BOOST Pharma presenterade nya positiva långtidsdata från den kliniska fas 1/2-studien BOOSTB4 med cellterapin BT-101 mot den sällsynta bensjukdomen Osteogenesis imperfecta. De nya resultaten innefattar en tvåårsuppföljning av studien och blev utvald att presenteras vid den högt ansedda konferensen 15th International Conference on Osteogenesis imperfecta (OI) i Hong Kong (oktober 2025).

presenterade nya positiva långtidsdata från den kliniska fas 1/2-studien BOOSTB4 med cellterapin BT-101 mot den sällsynta bensjukdomen Osteogenesis imperfecta. De nya resultaten innefattar en tvåårsuppföljning av studien och blev utvald att presenteras vid den högt ansedda konferensen 15th International Conference on Osteogenesis imperfecta (OI) i Hong Kong (oktober 2025). Portföljbolaget BOOST Pharma meddelade att de har tagit in 34 miljoner kronor genom ett konvertibelt lån från Sound Bioventures, strukturerat i trancher. Investeringen stödjer fortsatt klinisk utveckling av BT-101, en innovativ stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease (november 2025).

meddelade att de har tagit in 34 miljoner kronor genom ett konvertibelt lån från Sound Bioventures, strukturerat i trancher. Investeringen stödjer fortsatt klinisk utveckling av BT-101, en innovativ stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease (november 2025). Portföljbolaget Modus Therapeutics erhöll regulatoriskt godkännande att inleda den andra delen av bolagets kliniska fas 2-studie med sevuparin som en ny potentiell behandling av kronisk njursjukdom med anemi. Studien kommer att initieras under fjärde kvartalet 2025, vilket är i linje med Modus Therapeutics kommunicerade tidsplan (November 2025).





Finansiell sammanfattning

Resultatet under tredje kvartalet uppgick till SEK -66,8 miljoner (SEK -10,9 miljoner under tredje kvartalet 2024). Resultatet per aktie var SEK -0,25 (SEK -0,04 under tredje kvartalet 2024). För perioden januari – september uppgick nettoresultatet till SEK -154,3 (-26,7) miljoner.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till SEK -65,4 miljoner (SEK -7,9 miljoner under tredje kvartalet 2024). Resultatet beror i huvudsak på värdet på Umecrine Cognition, där marknadsvärdet justerats till beslutade villkor för en förtida inlösen av konvertibellånen under fjärde kvartalet 2025, samt kursnedgång i det noterade innehavet Modus Therapeutics. För perioden januari – september 2025 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -80,3 (-17,1) miljoner.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 346,7 miljoner i slutet av september 2025, en minskning med SEK 38,2 miljoner från SEK 1 384,9 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkliga värde uppgick i slutet av september 2025 till SEK 1 022,0 miljoner, en minskning med SEK 36,9 miljoner från SEK 1 058,9 miljoner i slutet av föregående kvartal. Huvudorsaken till nettominskningen i verkligt värde var justeringen till nytt marknadspris på Umecrine Cognition kopplat till den kommande inlösen av konvertibellån tillsammans med kursnedgång i de noterade innehavet Modus Therapeutics.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder (tilläggsköpeskillingar) under tredje kvartalet uppgick till SEK 0,3 miljoner (SEK -0,5 miljoner under tredje kvartalet 2024). För perioden januari – september 2025 uppgick Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder till SEK -63,4 (6,4) miljoner.

Övriga finansiella tillgångar, lång- och kortfristiga, (tilläggsköpeskillingar) uppgick till SEK 18,9 miljoner i slutet av september 2025, en ökning med SEK 0,3 miljoner från SEK 18,6 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Substansvärdet uppgick till SEK 1 085,4 miljoner, per aktie SEK 4,0 i slutet av september 2025 (SEK 1 224,4 miljoner, per aktie SEK 4,5 i slutet av september 2024).

Intäkterna uppgick till SEK 0,3 miljoner under tredje kvartalet 2025 (SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet 2024). För perioden januari – september 2025 uppgick intäkterna till SEK 1,2 (1,3) miljoner.

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under tredje kvartalet 2025 uppgick till SEK 28,4 miljoner (SEK 19,8 miljoner under tredje kvartalet 2024). De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med tredje specialiserade life science-investerare, uppgick under tredje kvartalet 2025 till SEK 34,6 miljoner (SEK 19,8 miljoner under tredje kvartalet 2024).

Likvida medel minskade med SEK 26,6 miljoner, en effekt av främst investeringar men även sedvanliga rörelsekostnader under tredje kvartalet och uppgick till SEK 44,5 miljoner per den 30 september 2025 (SEK 29,3 miljoner 30 september 2024).





Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - september 2025 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA



Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

