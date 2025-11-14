Gyldendal opjusterer forventningerne til resultatet for 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2025

København, den 14. november 2025

Intern viden

Gyldendal A/S (”Gyldendal”) opjusterer sine forventninger til driftsresultatet (EBIT) for 2025, som nu forventes realiseret på 45-55 mio. kr. Den tidligere forventning lød på et driftsresultat mellem 35-45 mio. kr. Omsætningen for året forventes fortsat i niveauet 760-800 mio. kr.

Opjusteringen skyldes primært et højere bruttoresultat, en forbedret omkostningsbase og et lavere afskrivningsniveau på foretagne investeringer, inkl. opkøbte virksomheder.

Administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Det er positivt at konstatere, at vores strategi omsættes til konkrete resultater. Det bekræfter os i, at vi har lagt den rigtige plan. Det er samtidig tilfredsstillende, at vi har udsigt til at kunne leve op til vores langsigtede finansielle ambitioner. En robust økonomi er forudsætningen for, at vi kan fortsætte med at udvikle læremidler og litteratur af høj kvalitet til alle danskere.”

Gyldendals opdaterede forventninger til 2025

Gyldendal meddelte sine økonomiske forventninger til 2025 ved selskabsmeddelelse nr. 1 af 7. februar 2025, opdaterede forventningerne den 28. maj 2025 og gentog de opdaterede forventninger i forbindelse med halvårsmeddelelsen (selskabsmeddelelse nr. 5 af 11. juli 2025).

Omsætningen for 2025 forventes fortsat at udgøre 760-800 mio. kr., mens EBIT for 2025 nu forventes at udgøre 45-55 mio. kr.:

14. nov. 28. maj Omsætning (i mio. kr.) 760–800 760-800 Driftsresultat (EBIT) (i mio. kr.) 45-55 35-45 Driftsresultat (EBIT) (i %) 5,9-6,9 4,5-5,6





Gyldendal har fortsat en finansiel ambition om:



En omsætningsudvikling, som er på niveau med det danske forlagsmarked.

En EBIT-margin over 5 procent.







København, den 14. november 2025

GYLDENDAL A/S

For yderligere information

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk





Vedhæftet fil