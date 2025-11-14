Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
Tallinn
2025. aasta kolmandas kvartalis jätkusid ehitustööd Tallinnas, Kristiine Citys asuval Uus-Kindrali arendusprojektil.
Valge Maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd on jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks on enamik kortereid saanud oma lõpliku viimistluse, sealhulgas plaatimis- ja värvimistööd. Esimesed korterite ülevaatused klientidega on kavandatud lähiajal, millele järgneb notariaalsete asjaõiguslepingute allkirjastamine novembri keskpaigas. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on müügilepingutega kaetud ligikaudu 73,1% kogu korterite mahust.
Samal ajal on käimas Valge Maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), teise 7-korruselise, 90 korteriga eluhoone ehitus. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on raudbetoonelementide paigaldus jõudnud katusekorruseni ja lõplike katusepaneelide paigaldamine on plaanitud novembri algusesse. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse–novembrisse.
Lisaks on Kristiine Citys aktiivselt ettevalmistamisel neli uut arendusprojekti, mille raames tegeletakse projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt. Kavandatavad arendused lisavad Kristiine Citysse ligikaudu 35 000 ruutmeetrit brutopinda, kuhu on planeeritud umbes 350 korterit, millest 95% on elamupinnad ja 5% äripinnad, tugevdades veelgi meie kohalolekut selles hästi arenenud linnapiirkonnas.
2025. aasta kolmanda kvartali lõpuks on Kalaranna arenduse viimane etapp, mis koosneb neljast hoonest ja 146 korterist, täielikult valminud. Objektile on jäänud vaid mõned alltöövõtjad, kes viivad lõpule viimased viimistlus- ja parandustööd. Samal ajal tehakse täiendavaid turundus- ja müügitegevusi, et toetada projekti müüki. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60,9% kogu korterite mahust.
Riia
2025. aasta alguses, mil kõik River Breeze Residence’ korterid olid müüdud, alustas Grupp ettevalmistusi Kliversala järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti (96 korterit) – elluviimiseks.
Ehitus algas 2025. aasta kolmandas kvartalis ning praeguseks on paigaldatud tugiseinte vaiad ja käimas on kaevetööd. Paralleelselt tegeletakse aktiivselt müügi- ja turundustegevustega ning peetakse läbirääkimisi kohaliku pangaga ehituslaenu lepingu tingimuste osas.
Vilnius
Vilniuses jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi ehitust, mis hõlmab linnavillasid ja ärihoonet. Hetkeseisuga on müüdud 43% villadest ja veidi üle 21% äripindadest, saavutades samal ajal Vilniuse kinnisvaraturul rekordilisi hinnatasemeid. Ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning eesmärk on saavutada põhivalmidus 2025. aasta lõpuks.
Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe nõlval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusloa menetlus on hetkel käimas ning loa väljastamist oodatakse 2025. aasta lõpuks.
Hotellindus
Hotelli üldine tulemuslikkus kolmandas kvartalis oli laias laastus ootustele vastav, ehkki veidi alla esialgset eelarveprognoosi.
Juulis ja augustis ületas hotell ootusi tänu tugevale erakliendi nõudlusele, samas kui septembri tulemused jäid tagasihoidlikumaks seoses äriklientuuri ja MICE-segmendi (koosolekud, konverentsid ja üritused) nõudluse mõningase vaibumisega.
Aasta lõpu väljavaade on jätkuvalt positiivne, kuigi ärireisijate segmendis on täheldatav kerge nõudluse langus.
Muud projektid
Grupi Itaalia üksused – Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ja Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII) – näitasid kolmandas kvartalis stabiilseid ja ootuspäraseid tulemusi, hoolimata 2024. aasta kinnisvaraturu üldisest aeglustumisest.
Intressimäärade tõus on ajutiselt vähendanud tehingumahtusid, kuid PNP ärimudel – kinnisvara omand, mille puhul ostja saab omandiõiguse, samas kui müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse – on jätkuvalt tugev ning pälvib üha suuremat huvi nii era- kui ka institutsionaalsete investorite seas. Viimastel kuudel on PNP tugevdanud oma turupositsiooni, loonud uusi partnerlussuhteid ja näidanud üles vastupidavust muutuvates turutingimustes.
Usaldus Itaalia kinnisvaraturu vastu on järk-järgult taastumas ning turu normaliseerumise jätkudes 2025. aasta jooksul eeldatakse, et PNP väljub sellest perioodist tugevamana, suurema brändinähtavuse ja kasvava tehinguaktiivsusega.
Kokkuvõte
2025. aasta üheksa esimest kuud kujunes meie jaoks stabiilseks kõigis tegevuspiirkondades. Hoolimata tavapärastest bürokraatlikest takistustest ja hooajalistest aeglustumistest on meie meeskond jätkanud kindlalt edasi liikumist — keskendudes tulemuste saavutamisele.
Tallinnas näitavad Kristiine City ehitus- ja uued planeerimisetapid, kuidas järjepidev töö loob püsivat väärtust. Riias on Blue Marine’i arendus käivitunud vastavalt plaanile, tuginedes Grupi enda arendus- ja ehituskompetentsile. Vilniuses saavutatud rekordilised müügihinnad kinnitavad Grupi mainet kvaliteedi ja usaldusväärsuse poolest. Olen uhke selle üle, kui kaugele me oleme jõudnud — sageli keerulistes oludes — ja veelgi kindlam selles, mis meid ees ootab. Tänu keskendunud meeskonnale, tugevale projektiportfellile ja paranevale turuolukorrale suudame muuta stabiilsuse kasvukiiruseks. Meie alus on tugev ning olen veendunud, et 2025. aasta kinnitab meie suutlikkust kasvada distsipliini, loovuse ja eesmärgikindlusega.
Soovin tänada kõiki meie kolleege, partnereid ja aktsionäre nende jätkuva usalduse ja pühendumuse eest. Iga samm edasi — olgu see suur või väike — tuleneb meie ühisest pühendumusest ja usust pikaajalisse visiooni.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2025. aasta üheksa kuu jooksul oli 34,3 miljonit eurot võrrelduna 10,6 miljoni euroga 2024. aastal. 2025. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 5,7 miljonit eurot võrrelduna 3,7 miljoni euroga 2024. aasta kolmandas kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
Tulu kinnisvara müügist kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuna jätkasime valminud korterite üle andmist Tallinnas Kalaranna Kvartalis, kus esimeste korterite üleandmisega alustati 2024. aasta detsembris. Madalam tulu 2024. aasta esimese üheksa kuu jooksul kajastas arendustsükli faasi, mil ehitustööd veel kestsid ning Riias ja Vilniuses oli müügiks saadaval vaid piiratud hulk allesjäänud varusid.
2025. aasta esimese üheksa kuu brutokasum suurenes 11,9 miljoni euroni võrrelduna 2,9 miljoni euroga 2024. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,7 miljonit eurot võrrelduna 0,4 miljonit euroga 2024. aastal.
2025. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 7,7 miljonit eurot võrrelduna 1,7 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aasta üheksa kuuga. Kolmanda kvartali ärikasum oli 0,2 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aastal.
2025. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 0,2 miljonit eurot võrrelduna 1,0 miljoni euro puhaskahjumiga 2024. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta esimesel üheksal kuul positiivsed 6,8 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivsete rahavoogudega summas 10,0 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis kujunesid rahavood 1,8 miljoni euro suuruseks samas kui 2024. aasta kolmandas kvartalis olid need negatiivsed 5,5 miljoni euro ulatuses.
Aktsia puhasväärtus oli 30. september 2025 seisuga 1,00 eurot võrreldes 0,91 euroga 30. september 2024.
Peamised tulemusnäitajad
|2025
9 kuud
|2024
9 kuud
|2025
III kvartal
|2024
III kvartal
|2024
12 kuud
|Käive (tuhat eurot)
|34 265
|10 604
|5 746
|3 697
|18 158
|Brutokasum (tuhat eurot)
|11 934
|2 856
|1 701
|433
|5 423
|Brutokasum, %
|35%
|27%
|30%
|12%
|30%
|Ärikasum (tuhat eurot)
|7 668
|-1 731
|151
|-872
|123
|Ärikasum, %
|22%
|-16%
|3%
|-24%
|1%
|Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot)
|6 025
|-4 062
|-163
|-1 022
|-3 875
|Puhaskasum/ - kahjum, %
|18%
|-38%
|-3%
|-28%
|-21%
|Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot)
|0,11
|-0,07
|0,00
|-0,02
|-0,06
|30.09.2025
|30.09.2024
|31.12.2024
|Varad kokku (tuhat eurot)
|120 694
|113 614
|118 758
|Kohustused kokku (tuhat eurot)
|63 728
|62 148
|67 537
|Omakapital kokku (tuhat eurot)
|56 966
|51 466
|51 221
|Võla / omakapitali suhe *
|1,12
|1,21
|1,32
|Varade tootlus, % **
|5,1%
|-2,9%
|-3,4%
|Omakapitali tootlus, % ***
|11,1%
|-5,7%
|-7,0%
|Aktsia puhasväärtus, eurot ****
|1,00
|0,91
|0,89
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
|tuhandetes eurodes
|30.09.2025
|30.09.2024
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha
|4 925
|6 112
|4 344
|Lühiajalised nõuded
|1 330
|1 283
|822
|Ettemakstud kulud
|299
|275
|422
|Varud
|60 879
|51 757
|56 951
|Käibevara kokku
|67 433
|59 427
|62 539
|Põhivara
|Pikaajalised nõuded
|313
|19
|317
|Materiaalne põhivara
|7 394
|7 639
|7 595
|Kasutusõigusega varad
|320
|438
|513
|Kinnisvarainvesteeringud
|42 532
|40 493
|44 210
|Firmaväärtus
|863
|204
|863
|Immateriaalne põhivara
|1 839
|3 026
|2 721
|Põhivara kokku
|53 261
|51 819
|56 219
|Müügiootel varad
|0
|2 368
|0
|Müügiootel varad kokku
|0
|2 368
|0
|VARAD KOKKU
|120 694
|113 614
|118 758
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Lühiajalised kohustused
|Lühiajalised võlakohustused
|1 230
|1 750
|21 893
|Ostjate ettemaksed
|8 670
|8 204
|9 618
|Lühiajalised võlad tarnijatele
|6 220
|6 059
|5 600
|Maksukohustused
|418
|241
|833
|Lühiajalised eraldised
|5
|9
|24
|Lühiajalised kohustused kokku
|16 543
|16 263
|37 968
|Pikaajalised kohustused
|Pikaajalised võlakohustused
|45 272
|44 585
|27 350
|Muud pikaajalised kohustused
|6
|2
|6
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 788
|1 131
|2 031
|Pikaajalised eraldised
|119
|167
|182
|Pikaajalised kohustused kokku
|47 185
|45 885
|29 569
|KOHUSTUSED KOKKU
|63 728
|62 148
|67 537
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
|Aktsiakapital nimiväärtuses
|11 338
|11 338
|11 338
|Ülekurss
|5 661
|5 661
|5 661
|Kohustuslik reservkapital
|1 134
|1 134
|1 134
|Ümberhindluse reserv
|1 977
|2 092
|1 977
|Eelmiste perioodide jaotamata kasum
|36 669
|30 186
|30 523
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku
|56 779
|50 411
|50 633
|Mittekontrolliv osalus
|187
|1 055
|588
|OMAKAPITAL KOKKU
|56 966
|51 466
|51 221
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|120 694
|113 614
|118 758
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
|tuhandetes eurodes
|2025
9 kuud
|2024
9 kuud
|2025
III kvartal
|2024
III kvartal
|2024
12 kuud
|JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
|Äritulud
|Müügitulu
|34 265
|10 604
|5 746
|3 697
|18 158
|Müüdud toodete ja teenuste kulu
|-22 331
|-7 748
|-4 045
|-3 264
|-12 735
|Brutokasum
|11 934
|2 856
|1 701
|433
|5 423
|Turustuskulud
|-933
|-773
|-307
|-288
|-1 136
|Üldhalduskulud
|-4 225
|-3 819
|-1 473
|-1 029
|-5 293
|Muud äritulud
|1 015
|34
|245
|15
|1 164
|Muud ärikulud
|-123
|-29
|-15
|-3
|-35
|Ärikasum
|7 668
|-1 731
|151
|-872
|123
|Finantstulud
|30
|98
|7
|31
|123
|Finantskulud
|-1 914
|-2 411
|-400
|-165
|-4 276
|Kasum / -kahjum enne tulumaksu
|5 784
|-4 044
|-242
|-1 006
|-4 030
|Tulumaks
|241
|-18
|79
|-16
|155
|Perioodi puhaskasum / -kahjum
|6 025
|-4 062
|-163
|-1 022
|-3 875
|Perioodi puhaskasumi/kahjumi jaotus:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa
|6 292
|-4 012
|-50
|-990
|-3 675
|Mittekontrolliv osalus
|-267
|-50
|-113
|-32
|-200
|Muu koondkasum
|Muudatused ümberhindluse reservis
|0
|0
|0
|0
|-115
|Aruandeperioodi koondkasum kokku
|6 025
|-4 062
|-163
|-1 022
|-3 990
|Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa
|6 292
|-4 012
|-50
|-990
|-3 790
|Mittekontrolliv osalus
|-267
|-50
|-113
|-32
|-200
|0
|0
|Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)
|0,11
|-0,07
|0,00
|-0,02
|-0,06
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
Manus