Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

Tallinn

2025. aasta kolmandas kvartalis jätkusid ehitustööd Tallinnas, Kristiine Citys asuval Uus-Kindrali arendusprojektil.

Valge Maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd on jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks on enamik kortereid saanud oma lõpliku viimistluse, sealhulgas plaatimis- ja värvimistööd. Esimesed korterite ülevaatused klientidega on kavandatud lähiajal, millele järgneb notariaalsete asjaõiguslepingute allkirjastamine novembri keskpaigas. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on müügilepingutega kaetud ligikaudu 73,1% kogu korterite mahust.

Samal ajal on käimas Valge Maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), teise 7-korruselise, 90 korteriga eluhoone ehitus. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on raudbetoonelementide paigaldus jõudnud katusekorruseni ja lõplike katusepaneelide paigaldamine on plaanitud novembri algusesse. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse–novembrisse.

Lisaks on Kristiine Citys aktiivselt ettevalmistamisel neli uut arendusprojekti, mille raames tegeletakse projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt. Kavandatavad arendused lisavad Kristiine Citysse ligikaudu 35 000 ruutmeetrit brutopinda, kuhu on planeeritud umbes 350 korterit, millest 95% on elamupinnad ja 5% äripinnad, tugevdades veelgi meie kohalolekut selles hästi arenenud linnapiirkonnas.

2025. aasta kolmanda kvartali lõpuks on Kalaranna arenduse viimane etapp, mis koosneb neljast hoonest ja 146 korterist, täielikult valminud. Objektile on jäänud vaid mõned alltöövõtjad, kes viivad lõpule viimased viimistlus- ja parandustööd. Samal ajal tehakse täiendavaid turundus- ja müügitegevusi, et toetada projekti müüki. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60,9% kogu korterite mahust.

Riia

2025. aasta alguses, mil kõik River Breeze Residence’ korterid olid müüdud, alustas Grupp ettevalmistusi Kliversala järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti (96 korterit) – elluviimiseks.

Ehitus algas 2025. aasta kolmandas kvartalis ning praeguseks on paigaldatud tugiseinte vaiad ja käimas on kaevetööd. Paralleelselt tegeletakse aktiivselt müügi- ja turundustegevustega ning peetakse läbirääkimisi kohaliku pangaga ehituslaenu lepingu tingimuste osas.

Vilnius

Vilniuses jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi ehitust, mis hõlmab linnavillasid ja ärihoonet. Hetkeseisuga on müüdud 43% villadest ja veidi üle 21% äripindadest, saavutades samal ajal Vilniuse kinnisvaraturul rekordilisi hinnatasemeid. Ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning eesmärk on saavutada põhivalmidus 2025. aasta lõpuks.

Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe nõlval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusloa menetlus on hetkel käimas ning loa väljastamist oodatakse 2025. aasta lõpuks.

Hotellindus

Hotelli üldine tulemuslikkus kolmandas kvartalis oli laias laastus ootustele vastav, ehkki veidi alla esialgset eelarveprognoosi.

Juulis ja augustis ületas hotell ootusi tänu tugevale erakliendi nõudlusele, samas kui septembri tulemused jäid tagasihoidlikumaks seoses äriklientuuri ja MICE-segmendi (koosolekud, konverentsid ja üritused) nõudluse mõningase vaibumisega.

Aasta lõpu väljavaade on jätkuvalt positiivne, kuigi ärireisijate segmendis on täheldatav kerge nõudluse langus.

Muud projektid

Grupi Itaalia üksused – Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ja Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII) – näitasid kolmandas kvartalis stabiilseid ja ootuspäraseid tulemusi, hoolimata 2024. aasta kinnisvaraturu üldisest aeglustumisest.

Intressimäärade tõus on ajutiselt vähendanud tehingumahtusid, kuid PNP ärimudel – kinnisvara omand, mille puhul ostja saab omandiõiguse, samas kui müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse – on jätkuvalt tugev ning pälvib üha suuremat huvi nii era- kui ka institutsionaalsete investorite seas. Viimastel kuudel on PNP tugevdanud oma turupositsiooni, loonud uusi partnerlussuhteid ja näidanud üles vastupidavust muutuvates turutingimustes.

Usaldus Itaalia kinnisvaraturu vastu on järk-järgult taastumas ning turu normaliseerumise jätkudes 2025. aasta jooksul eeldatakse, et PNP väljub sellest perioodist tugevamana, suurema brändinähtavuse ja kasvava tehinguaktiivsusega.

Kokkuvõte

2025. aasta üheksa esimest kuud kujunes meie jaoks stabiilseks kõigis tegevuspiirkondades. Hoolimata tavapärastest bürokraatlikest takistustest ja hooajalistest aeglustumistest on meie meeskond jätkanud kindlalt edasi liikumist — keskendudes tulemuste saavutamisele.

Tallinnas näitavad Kristiine City ehitus- ja uued planeerimisetapid, kuidas järjepidev töö loob püsivat väärtust. Riias on Blue Marine’i arendus käivitunud vastavalt plaanile, tuginedes Grupi enda arendus- ja ehituskompetentsile. Vilniuses saavutatud rekordilised müügihinnad kinnitavad Grupi mainet kvaliteedi ja usaldusväärsuse poolest. Olen uhke selle üle, kui kaugele me oleme jõudnud — sageli keerulistes oludes — ja veelgi kindlam selles, mis meid ees ootab. Tänu keskendunud meeskonnale, tugevale projektiportfellile ja paranevale turuolukorrale suudame muuta stabiilsuse kasvukiiruseks. Meie alus on tugev ning olen veendunud, et 2025. aasta kinnitab meie suutlikkust kasvada distsipliini, loovuse ja eesmärgikindlusega.

Soovin tänada kõiki meie kolleege, partnereid ja aktsionäre nende jätkuva usalduse ja pühendumuse eest. Iga samm edasi — olgu see suur või väike — tuleneb meie ühisest pühendumusest ja usust pikaajalisse visiooni.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2025. aasta üheksa kuu jooksul oli 34,3 miljonit eurot võrrelduna 10,6 miljoni euroga 2024. aastal. 2025. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 5,7 miljonit eurot võrrelduna 3,7 miljoni euroga 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

Tulu kinnisvara müügist kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuna jätkasime valminud korterite üle andmist Tallinnas Kalaranna Kvartalis, kus esimeste korterite üleandmisega alustati 2024. aasta detsembris. Madalam tulu 2024. aasta esimese üheksa kuu jooksul kajastas arendustsükli faasi, mil ehitustööd veel kestsid ning Riias ja Vilniuses oli müügiks saadaval vaid piiratud hulk allesjäänud varusid.

2025. aasta esimese üheksa kuu brutokasum suurenes 11,9 miljoni euroni võrrelduna 2,9 miljoni euroga 2024. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,7 miljonit eurot võrrelduna 0,4 miljonit euroga 2024. aastal.

2025. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 7,7 miljonit eurot võrrelduna 1,7 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aasta üheksa kuuga. Kolmanda kvartali ärikasum oli 0,2 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aastal.

2025. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 0,2 miljonit eurot võrrelduna 1,0 miljoni euro puhaskahjumiga 2024. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta esimesel üheksal kuul positiivsed 6,8 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivsete rahavoogudega summas 10,0 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis kujunesid rahavood 1,8 miljoni euro suuruseks samas kui 2024. aasta kolmandas kvartalis olid need negatiivsed 5,5 miljoni euro ulatuses.

Aktsia puhasväärtus oli 30. september 2025 seisuga 1,00 eurot võrreldes 0,91 euroga 30. september 2024.

Peamised tulemusnäitajad

2025

9 kuud 2024

9 kuud 2025

III kvartal 2024

III kvartal 2024

12 kuud Käive (tuhat eurot) 34 265 10 604 5 746 3 697 18 158 Brutokasum (tuhat eurot) 11 934 2 856 1 701 433 5 423 Brutokasum, % 35% 27% 30% 12% 30% Ärikasum (tuhat eurot) 7 668 -1 731 151 -872 123 Ärikasum, % 22% -16% 3% -24% 1% Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) 6 025 -4 062 -163 -1 022 -3 875 Puhaskasum/ - kahjum, % 18% -38% -3% -28% -21% Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,11 -0,07 0,00 -0,02 -0,06





30.09.2025 30.09.2024 31.12.2024 Varad kokku (tuhat eurot) 120 694 113 614 118 758 Kohustused kokku (tuhat eurot) 63 728 62 148 67 537 Omakapital kokku (tuhat eurot) 56 966 51 466 51 221 Võla / omakapitali suhe * 1,12 1,21 1,32 Varade tootlus, % ** 5,1% -2,9% -3,4% Omakapitali tootlus, % *** 11,1% -5,7% -7,0% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,00 0,91 0,89

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2025 30.09.2024 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha 4 925 6 112 4 344 Lühiajalised nõuded 1 330 1 283 822 Ettemakstud kulud 299 275 422 Varud 60 879 51 757 56 951 Käibevara kokku 67 433 59 427 62 539 Põhivara Pikaajalised nõuded 313 19 317 Materiaalne põhivara 7 394 7 639 7 595 Kasutusõigusega varad 320 438 513 Kinnisvarainvesteeringud 42 532 40 493 44 210 Firmaväärtus 863 204 863 Immateriaalne põhivara 1 839 3 026 2 721 Põhivara kokku 53 261 51 819 56 219 Müügiootel varad 0 2 368 0 Müügiootel varad kokku 0 2 368 0 VARAD KOKKU 120 694 113 614 118 758 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 1 230 1 750 21 893 Ostjate ettemaksed 8 670 8 204 9 618 Lühiajalised võlad tarnijatele 6 220 6 059 5 600 Maksukohustused 418 241 833 Lühiajalised eraldised 5 9 24 Lühiajalised kohustused kokku 16 543 16 263 37 968 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 45 272 44 585 27 350 Muud pikaajalised kohustused 6 2 6 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 788 1 131 2 031 Pikaajalised eraldised 119 167 182 Pikaajalised kohustused kokku 47 185 45 885 29 569 KOHUSTUSED KOKKU 63 728 62 148 67 537 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 1 977 2 092 1 977 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 36 669 30 186 30 523 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 56 779 50 411 50 633 Mittekontrolliv osalus 187 1 055 588 OMAKAPITAL KOKKU 56 966 51 466 51 221 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 120 694 113 614 118 758

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2025

9 kuud 2024

9 kuud 2025

III kvartal 2024

III kvartal 2024

12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 34 265 10 604 5 746 3 697 18 158 Müüdud toodete ja teenuste kulu -22 331 -7 748 -4 045 -3 264 -12 735 Brutokasum 11 934 2 856 1 701 433 5 423 Turustuskulud -933 -773 -307 -288 -1 136 Üldhalduskulud -4 225 -3 819 -1 473 -1 029 -5 293 Muud äritulud 1 015 34 245 15 1 164 Muud ärikulud -123 -29 -15 -3 -35 Ärikasum 7 668 -1 731 151 -872 123 Finantstulud 30 98 7 31 123 Finantskulud -1 914 -2 411 -400 -165 -4 276 Kasum / -kahjum enne tulumaksu 5 784 -4 044 -242 -1 006 -4 030 Tulumaks 241 -18 79 -16 155 Perioodi puhaskasum / -kahjum 6 025 -4 062 -163 -1 022 -3 875 Perioodi puhaskasumi/kahjumi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 292 -4 012 -50 -990 -3 675 Mittekontrolliv osalus -267 -50 -113 -32 -200 Muu koondkasum Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 -115 Aruandeperioodi koondkasum kokku 6 025 -4 062 -163 -1 022 -3 990 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 292 -4 012 -50 -990 -3 790 Mittekontrolliv osalus -267 -50 -113 -32 -200 0 0 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,11 -0,07 0,00 -0,02 -0,06

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik

Finantsjuht

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

