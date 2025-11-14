Charenton-le-Pont, le 13 novembre 2025

MBWS et Interbrands Denmark bâtissent une alliance stratégique pour soutenir leur croissance au Danemark

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans Interbrands Denmark ApS, l’un des principaux distributeurs de vins et spiritueux au Danemark. Cette opération constitue une étape stratégique pour les deux entreprises, qui unissent leurs forces pour renforcer leur présence, développer la représentation des marques et soutenir leur croissance sur le marché danois.

Interbrands Denmark apporte à MBWS plus de vingt ans d’expertise dans le développement et la valorisation de marques de vins et spiritueux. Reconnue pour la solidité de ses partenariats et la qualité de son portefeuille de marques, la société distribue en exclusivité plusieurs fournisseurs de premier plan, avec lesquels elle entretient des relations de longue durée. L’alliance entre MBWS et Interbrands Denmark donne naissance à une plateforme de distribution plus complète et plus compétitive, capable d’offrir une proposition élargie aux propriétaires de marques comme aux clients.

La complémentarité commerciale des deux entreprises est au cœur de ce rapprochement. Le regroupement de leurs réseaux de distribution crée une présence nationale renforcée, couvrant l’ensemble des circuits CHR, Grande Distirbution et frontalier. Cette organisation intégrée permet d’accroître la visibilité des marques, d’améliorer la qualité de service et d’offrir une expertise renforcée sur un marché particulièrement exigeant. L’opération générera également des gains d’efficacité opérationnelle au bénéfice de l’ensemble des partenaires.

Fahd Khadraoui, Directeur général du groupe MBWS, déclare : « Interbrands Denmark est un acteur reconnu, doté d’un portefeuille parfaitement complémentaire au nôtre. Nous partageons la même exigence dans le développement des marques et la même volonté de créer de la valeur pour nos partenaires et nos clients. Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accélération de la croissance externe et de renforcement de notre activité de Marques d’Agence. En réunissant nos expertises commerciales, nos capacités marketing et nos réseaux de distribution, nous renforçons notre agilité et notre capacité à soutenir la croissance dans la région. Je remercie nos équipes et l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur engagement dans cette étape clé. »

Jacob Hertz, Fondateur d’Interbrands Denmark, ajoute : « Rejoindre un groupe international comme MBWS ouvre un nouveau chapitre pour notre entreprise. Depuis vingt ans, nous avons bâti des relations de confiance avec nos fournisseurs et nos clients, animés par la même passion pour les marques. Avec MBWS, nous nous associons à un partenaire qui partage cette vision et apporte de nouvelles ressources, des expertises complémentaires et une dynamique renforcée. Ensemble, notre ambition est claire : créer l’une des plateformes de distribution les plus solides et les plus respectées du marché danois des vins et spiritueux. »

Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Pièce jointe