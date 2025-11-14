ORION OYJ

Orionille Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto kasvuyrityskategoriassa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänään myöntänyt Orion Oyj:lle Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon kasvuyrityskategoriassa. Palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena kansainvälisesti menestyville suomalaisille yrityksille tai yhteisöille. Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen. Lisäksi arvioinnissa painotetaan toiminnan vastuullisuutta, vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen sekä investointeihin Suomeen ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemiseen.

Yhtenä perusteena palkinnolle oli Orionin tutkimuksen tuloksena syntynyt eturauhassyöpälääke, jota valmistetaan Suomessa maailmanlaajuisille markkinoille. Tarve uusille hoidoille on suuri, sillä eturauhassyöpä on toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu pahanlaatuinen syöpä maailmassa, ja 1,5 miljoonaa miestä maailmanlaajuisesti saa vuosittain eturauhassyöpädiagnoosin. Orionin ja sen saksalaisen kumppanin Bayerin yhdessä kehittämällä lääkkeellä on hoidettu kumulatiivisesti jo noin 175 000 potilasta. Lääke saavutti vuonna 2024 merkittävän virstanpylvään, kun sen vuotuinen markkinamyynti ylitti miljardi euroa.

Sijoitus Suomen hyvinvointiin

Lääkeala on yksi harvoista teollisuudenaloista, joka on kasvattanut sekä investointejaan Suomeen että vientiään Suomesta. Yli satavuotias Orion yhdistää pohjoismaisen vastuullisuuden, tinkimättömän tieteellisen osaamisen ja vuosikymmenten kokemuksen lääketutkimuksesta. Orionin toiminta kattaa koko lääkkeen elinkaaren aina vaikuttavien aineiden valmistuksesta uusien innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseen ja kustannustehokkaisiin geneerisiin lääkkeisiin.

Orion on yksi Suomen merkittävimmistä lääkealan toimijoista, jonka juuret ulottuvat syvälle kotimaiseen osaamiseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Orionin vaikutus näkyy suomalaisessa terveydenhuollossa joka päivä: Orionilla on yhteensä 4 000 työntekijää, joista Suomessa on 2 900, kuusi tuotantolaitosta ja joka kolmas apteekissa myyty reseptilääke tulee Orionilta.

Orion on viimeisen viiden vuoden aikana investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta viime vuonna noin 180 miljoonaa euroa kohdistui tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä ei ole vain panostus Orionin tulevaisuuteen – se on sijoitus koko Suomen hyvinvointiin ja kasvuun.



”Orionin rooli vaikuttaa vahvasti suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin: Orion panostaa kotimaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen, vahvistaa huoltovarmuutta ja toimii vastuullisena kumppanina kriisien keskellä. Lääkeala tuo Suomeen korkean osaamisen työpaikkoja, verotuloja, terveyttä ja hyvinvointia. Nyt saatu tunnustus on tulosta vuosikymmenten työstä, josta kiitos kuuluu koko henkilöstölle”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Ehdotuksia kansainvälistymispalkintojen ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän eri asiantuntijat, toimijat ja järjestöt. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö. Muut Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saajat olivat tänä vuonna tulokasyrityksenä Sensofusion Oy sekä pitkäaikaisena investoijana Sandvik Mining and Construction Oy. Vuoden yhteisöpalkinto annettiin Suomen startup-yhteisölle.

