Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse7.193199,321.433.719
10. november 20251.025198,20203.157
11. november 20251.025199,51204.500
12. november 20251.025200,00204.997
13. november 2025869198,00172.062
14. november 20251.050199,52209.500
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner12.187199,222.427.935

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 64.650 stk., svarende til 2,43% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
471FED.CO19920251110 10:06:30XCSE
29FED.CO19920251110 10:06:30XCSE
409FED.CO19720251110 11:59:00XCSE
58FED.CO19920251110 16:43:06XCSE
58FED.CO19920251110 16:43:06XCSE
525FED.CO20020251111 10:53:00XCSE
75FED.CO19920251111 10:58:43XCSE
250FED.CO19920251111 12:17:49XCSE
175FED.CO19920251111 13:42:08XCSE
3FED.CO19920251112 12:40:19XCSE
1022FED.CO20020251112 14:50:01XCSE
259FED.CO19820251113 13:24:49XCSE
500FED.CO19820251113 13:26:26XCSE
110FED.CO19820251113 15:56:29XCSE
550FED.CO20020251114 09:35:17XCSE
500FED.CO19920251114 10:18:59XCSE

Meddelelse nr 14 i 2025 (tilbagekøbsprogram)

