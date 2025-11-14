Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|7.193
|199,32
|1.433.719
|10. november 2025
|1.025
|198,20
|203.157
|11. november 2025
|1.025
|199,51
|204.500
|12. november 2025
|1.025
|200,00
|204.997
|13. november 2025
|869
|198,00
|172.062
|14. november 2025
|1.050
|199,52
|209.500
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|12.187
|199,22
|2.427.935
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 64.650 stk., svarende til 2,43% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|471
|FED.CO
|199
|20251110 10:06:30
|XCSE
|29
|FED.CO
|199
|20251110 10:06:30
|XCSE
|409
|FED.CO
|197
|20251110 11:59:00
|XCSE
|58
|FED.CO
|199
|20251110 16:43:06
|XCSE
|58
|FED.CO
|199
|20251110 16:43:06
|XCSE
|525
|FED.CO
|200
|20251111 10:53:00
|XCSE
|75
|FED.CO
|199
|20251111 10:58:43
|XCSE
|250
|FED.CO
|199
|20251111 12:17:49
|XCSE
|175
|FED.CO
|199
|20251111 13:42:08
|XCSE
|3
|FED.CO
|199
|20251112 12:40:19
|XCSE
|1022
|FED.CO
|200
|20251112 14:50:01
|XCSE
|259
|FED.CO
|198
|20251113 13:24:49
|XCSE
|500
|FED.CO
|198
|20251113 13:26:26
|XCSE
|110
|FED.CO
|198
|20251113 15:56:29
|XCSE
|550
|FED.CO
|200
|20251114 09:35:17
|XCSE
|500
|FED.CO
|199
|20251114 10:18:59
|XCSE
