Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 7.193 199,32 1.433.719 10. november 2025 1.025 198,20 203.157 11. november 2025 1.025 199,51 204.500 12. november 2025 1.025 200,00 204.997 13. november 2025 869 198,00 172.062 14. november 2025 1.050 199,52 209.500 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 12.187 199,22 2.427.935

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 64.650 stk., svarende til 2,43% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 471 FED.CO 199 20251110 10:06:30 XCSE 29 FED.CO 199 20251110 10:06:30 XCSE 409 FED.CO 197 20251110 11:59:00 XCSE 58 FED.CO 199 20251110 16:43:06 XCSE 58 FED.CO 199 20251110 16:43:06 XCSE 525 FED.CO 200 20251111 10:53:00 XCSE 75 FED.CO 199 20251111 10:58:43 XCSE 250 FED.CO 199 20251111 12:17:49 XCSE 175 FED.CO 199 20251111 13:42:08 XCSE 3 FED.CO 199 20251112 12:40:19 XCSE 1022 FED.CO 200 20251112 14:50:01 XCSE 259 FED.CO 198 20251113 13:24:49 XCSE 500 FED.CO 198 20251113 13:26:26 XCSE 110 FED.CO 198 20251113 15:56:29 XCSE 550 FED.CO 200 20251114 09:35:17 XCSE 500 FED.CO 199 20251114 10:18:59 XCSE

